Resnica o prizoru, ki ga je danes videlo na tisoče Slovencev

Več kot osem tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka je v zadnjem dnevu delilo objavo profila Slovenistan Times, ki napoveduje, da bosta 27. avgusta Luna in planet Mars na nebu videti enako veliko, naslednjič pa bo tak prizor mogoče opazovati šele leta 2287. Gre za novo priredbo stare spletne potegavščine. Takšen fenomen, kot so poimenovali obljubljeni pojav, je namreč nemogoč.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Napoved vesoljskega dogodka, kakršnega ni videl še nihče, ki je danes živ, kot ga opisuje zgornja objava, ni omejena le na slovenski del Facebooka, temveč se v zadnjih dneh širi po celotnem spletu. Opozorilo, da gre za prevaro, so zato izdali tudi svetovno znani mediji, kot sta astronomski portal EarthSky in borec proti lažnim novicam Snopes.

Potegavščina, ki ji je ob zadnjem štetju nasedlo več kot osem tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka, ki so delili objavo profila Slovenistan Times, pa tudi tisti, ki so fotomontažo nato delili prek objav svojih prijateljev, ima korenine v letu 2003.

Takrat se je Mars Zemlji približal najbolj po kar 60 tisoč letih, planeta sta bila drug od drugega oddaljena samo 56 milijonov kilometrov. Povprečna razdalja med Zemljo in Marsom sicer znaša okoli 225 milijonov kilometrov.

Tudi leta 2003 Mars na nebu še zdaleč ni bil videti tako, kot ga želi prikazati zgornja fotomontaža, temveč je bil precej bolj droben. Nekdo, ki se opazovanju nočnega neba ne posveča s prevelikim zanimanjem, bi ga zlahka zamenjal za še eno zvezdo. Foto: Thinkstock

Razlog, da se je fotomontaža, ki v resnici prikazuje dve Luni, med slovenskimi uporabniki Facebooka v samo enem dnevu razširila s takšno magnitudo, je morda dejstvo, da je Mars letos poleti znova aktualen. Konec julija sta se Zemlja in Mars po 15 letih namreč spet znašla v opoziciji, torej v položaju, ko se drug drugemu približata bolj kot običajno.

31. julija letos je razdalja med planetoma dosegla samo 58 milijonov kilometrov in znova precej odstopala od povprečja. Ker je tako blizu, je Mars že skoraj mesec in pol ena najsvetlejših pik na nočnem nebu, tako pa bo ostalo do 7. septembra, ko se bo oddaljil dovolj, da bo drugi najbolje vidni planet znova postal velikan Jupiter. Najsvetlejši planet, ki ga lahko vidimo, je sicer Venera.

Takole jasno je bil Mars viden med julijskim popolnim Luninim mrkom. Mars se na tej fotografiji sicer zdi večji, kot je bil videti v resnici, saj je bila fotografija ustvarjena s pametnim telefonom in z digitalno povečavo, kar poslabša njeno kakovost. Luna je bila med mrkom tudi prekrita z Zemljino senco in zato temnejša, zaradi česar je na fotografiji ob Marsu videti manjša kot sicer. Obenem je bila Luna v času mrka še v tako imenovanem apogeju, ki označuje točko, na kateri je Luna od Zemlje oddaljena najbolj in se zatorej zdi še manjša. Foto: Matic Tomšič

