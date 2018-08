Dokaz, kaj bi marsikateri Slovenec naredil za slavo in brezplačne stvari

Slovenski uporabniki družbenega omrežja Instagram, predvsem mlajše generacije, so v obliki zgodb v sredo množično delili objavo profila zara_slo, ki jim je obljubljal prepoznavnost in plačilo.

Veliko slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Instagram je v sredo svoje profile polnilo z objavami, v katerih so označili profil zara_slo. Ta se izdaja za predstavništvo znanega trgovca z oblačili Zara, namenjeno izključno promotorjem blagovne znamke Zara na Instagramu. Profil zara_slo je uporabnikom v zameno za delitev objave obljubil enoletno sodelovanje, prepoznavnost, plačilo in oblačila.

Profil zara_slo se je družbenemu omrežju Instagram pridružil v torek zvečer in takoj začel novačenje sledilcev. Druge uporabnike spodbujajo, naj, če želijo postati promotor blagovne znamke Zara na Instagramu, v obliki zgodbe delijo njihovo objavo:

Zara_slo, ki se izdaja za enega od uradnih profilov trgovca z oblačili Zara, obljublja, da bodo za 12-mesečno sodelovanje izbrali 50 kandidatov, ki bodo prejemali plačilo in brezplačna oblačila znamke Zara. Pogoji za sodelovanje so polnoletnost, resnost, vsaj 450 sledilcev na Instagramu in pa redno objavljanje fotografij z oznako zara_slo, so zapisali.

Profilu zara_slo je v samo enem dnevu začelo slediti več kot 800 slovenskih uporabnikov, precej jih je tudi delilo zgornjo objavo.

Ena od članic prodajne ekipe celjske trgovine Zara je za Siol.net sicer pojasnila, da o domnevnem iskanju slovenskih promotorjev blagovne znamke Zara zaposleni niso bili obveščeni.

Na podoben način, z uporabo imena Zara, so pred kratkim "promotorje" iskali tudi drugje po Evropi, a je bila to laž, opozarjajo nekateri uporabniki družbenega omrežja Twitter:

I hope young people know that Zara Influencer thing on Instagram is a scam 🤦🏽‍♀️ — Zoe Msutwana (@ladyzeem) August 18, 2018

Zara se je že večkrat znašla v središču tovrstnih prevar

Slovenski uporabniki so v začetku tega leta že nasledli lažni domnevno Zarini promociji. Takrat je profil, ki se je izdajal za uradnega Zarinega v Sloveniji, uporabnikom, ki bi delili njihove objave, obljubljal darilne bone v vrednosti 150 evrov.

V podjetju Zara S, ki zastopa trgovine Zara v Sloveniji, so za Siol.net takrat pojasnili, da niso v nikakršni povezavi z lažnimi profili z imeni zara_slovenia in zara_ljubljana, in dodali, da takšna vrsta promocije ni v interesu in ne spada v trgovsko politiko podjetja. Foto: Reuters

Aktualni profil zara_slo kot drugi podobni pred njim sicer vsebuje vse najpomembnejše elemente lažnega profila:

- pomanjkljivo slovnico,

- profil je bil registriran le dan ali dva pred pojavom prvih sumov, da gre za prevaro,

- prave vsebine (objav) ni ali pa je bila v celoti dodana na dan registracije profila,

- sledilce zbira tako, da jim obljublja denar ali brezplačne izdelke.

Zakaj bi kdo na Instagramu sploh odprl lažni profil?



Razlogov za to je več, eden od najpogostejših pa je novačenje sledilcev nekaj tisoč sledilcev, da bi se profil lahko kvalificiral za uporabo Instagramove marketinške platforme, ki omogoča prejemanje plačil ali kompenzacije za oglaševanje izdelkov ali storitev. Ko profil, kot je zara_slo, doseže določeno kvoto sledilcev, na primer 10 tisoč, lahko spremeni ime in namembnost ter začne delovati na drugem področju.



Lažni profili so večkrat namenjeni tudi satiri ali norčevanju in celo maščevanju drugim uporabnikom.



Eden od razlogov za nastajanje lažnih profilov je tudi dejstvo, da je skoraj nemogoče ugotoviti, kdo ga je ustvaril.

