Ukradli so mu 140 evrov: nova podla prevara na pametnih telefonih

Na največjem spletnem forumu Reddit so v zadnjih dneh večkrat opozorili na goljufive aplikacije za pametne telefone iPhone, ki so z zvijačo prek čitalnika prstnih odtisov poskusile bremeniti uporabnikovo kreditno kartico. Apple je aplikacije že odstranil iz ponudbe, a to ni zagotovilo, da se jih v prihodnje ne bo pojavilo še več.