Pozor: s tem Slovence napadejo takoj, ko malo bolj posije sonce

Bralec nas je opozoril, da ga je napadel računalniški virus, ki je na njegovem uporabniškem računu na Facebooku samodejno naredil album s fotografijami, na katerih so bile navedene močno znižane akcijske cene sončnih očal znamke Ray-Ban, in na fotografijah označil vse njegove prijatelje. Gre za različico zelo znane prevare oziroma zlonamernega programa, ki se na Facebooku že nekaj let pojavi vsakič, ko se začne sezona sončnih očal.

Sončna očala znamke Ray-Ban so magnet tako za uporabnike Facebooka kot za spletne prevarante, ki jih poskušajo povleči za nos. Akcije, ki obljubljajo do 90 odstotkov znižane cene te premijske znamke očal, se na Facebooku praviloma začnejo v pomladnih mesecih. A zvečine gre za prevare, ki poskušajo z oglaševanjem znane blagovne znamke od uporabnikov skrivoma izvabiti ali denar ali osebne podatke. | Foto: Ray-Ban

"Kaj mi to pošiljaš?"

Pred dobrim letom dni smo preverili, kaj se zgodi, če poskusimo očala Ray-Ban kupiti v eni od spletnih trgovin, ki jih takšne objave širijo po Facebooku. Izkazalo se je, da bi v primeru nakazila brez dvoma ostali brez denarja in brez očal.

Oglas na Facebooku, ki uporabnike vabi k obisku spletne trgovine s poceni sončnimi očali. Foto: Matic Tomšič

Zgornji oglas je drugemu uporabniku Facebooka poslal njegov znanec, ki sploh ni vedel, da je to storil. Okužil se je namreč z virusom, ki je na skrivaj pridobil dovoljenje, da je na Facebooku lahko objavljal v njegovem imenu.

To se je zdaj zgodilo našemu bralcu. Več prijateljev s Facebooka mu je poslalo sporočilo z vsebino "Kaj mi to pošiljaš?". Izkazalo se je, da je dostop do njegovega uporabniškega računa pridobil zlonameren program, ki je ustvaril galerijo fotografij z oglasi za poceni sončna očala znamke Ray-Ban in na fotografijah označil vse bralčeve prijatelje na Facebooku.

Tako je bilo videti več fotografij, ki jih je v bralčevem imenu na njegov Facebook objavil zlonameren program. Foto: Facebook

Kako se okužimo?

Virus, ki bo v našem imenu na Facebooku z objavami in označevanjem "težil" prijateljem, lahko staknemo na več načinov. To je nekaj najpogostejših:

- odpiranje priponk v e-pošti neznanih pošiljateljev;

- klikanje na sumljive povezave na Facebooku, ki nas preusmerijo na neznane spletne strani, z njimi pa nato delimo svoje osebne podatke;

- nameščanje brezplačnih programov, pri čemer smo spregledali, da se bo zraven namestilo tudi nekaj drugega (kaj morate vedeti o tem, preverite s klikom tukaj);

- klikanje na povezave na Facebooku, ki obljubljajo zanimivo ali šokantno vsebino, preden pa si jo lahko ogledamo, pa moramo namestiti program za predvajanje oziroma posodobiti obstoječega.

"Šokatna vsebina" je pogosto pornografski videoposnetek. Facebook uporabniku včasih obljubi celo, da je ta videoposnetek posnela kar njegove prijateljica, zaradi česar je težnja nekaterih uporabnikov po kliku in nameščanju dodatnih programov še toliko večja. Foto: Facebook

Zadnji način je daleč najbolj razširjen, saj proces namestitve dodatnega programa poteka tako, da uporabnik v svoj spletni brskalnik nevede doda novo zlonamerno razširitev. Prevaranti imajo ta način zelo radi, saj protivirusni programi groženj, ki bi izvirale iz razširitev za spletne brskalnike, praviloma ne zaznajo. Uporabnik včasih zato sploh ne ve, da je kaj narobe, dokler ga na to ne opozorijo drugi.

Kaj storiti, če sem jaz tisti, ki prijateljem pošilja lažne reklame za "raybanke"

Najbolj učinkovit prvi korak je, da iz spletnega brskalnika odstranite morebitno neželeno novo razširitev, ki bi lahko povzročala težave na Facebooku. Takole do razširitev dostopate v brskalnikih Google Chrome in Mozilla Firefox, ki sta daleč najbolj uporabljana brskalnika med Slovenci (vir):

- Google Chrome: kliknite na ikono za meni (1) desno zgoraj, se z miško postavite na Več orodij (2) in izberite Razširitve (3). Nato poiščite sumljivo razširitev, ki je ne poznate in jo želite odstraniti, ter kliknite Odstrani (4).

Foto: Matic Tomšič

- Mozilla Firefox: odprite meni (1), kliknite na Dodatki (2) in ob razširitvi, ki je ne želite več, kliknite Odstrani (3).

Foto: Matic Tomšič

Pameten naslednji korak je, da preverite, če ima katera aplikacija na Facebooku dovoljenje, da objavlja in vaše prijatelje kontaktira v vašem imenu. Če najdete kakšno tako in je ne poznate, jo odstranite. Kako to storiti, smo podrobno opisali v tem prispevku.

Škodilo ne bo tudi, če računalnik temeljito prečešete s protivirusnim programom. Tukaj je nekaj najboljših brezplačnih.

V skrajnem primeru, če ste se z virusom okužili na mobilni napravi, na primer, morda ne bo druge rešitve, vsaj hitrejše ne, kot da jo ponastavite na tovarniške nastavitve. To pomeni, da boste izgubili vse podatke, zato si prej ustvarite varnostno kopijo.

Dober preventiven ukrep je tudi, da takoj zamenjate geslo vašega uporabniškega računa na Facebooku. Preden ste ga odstranili, je goljufivi zlonamerni program morda pridobil dostop do vaših osebnih podatkov, med drugim tudi do gesla za Facebook. Foto: Reuters

