Vinjeta 2019: kaj morate vedeti, da se ne boste veselili prehitro

November in začetek decembra sta zadnja leta tradicionalno obdobje, ko se na družbenem omrežju Facebook kot gobe po dežju pojavljajo nagradne igre, ki obljubljajo brezplačne vinjete za osebna vozila, slovenski uporabniki pa v teh nagradnih igrah množično sodelujejo. Kako na Facebooku prepoznamo lažno nagradno igro in zakaj v njih ni smiselno sodelovati?

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pozivanje slovenskih uporabnikov Facebooka k deljenju, všečkanju in komentiranju objav na profilu Brezplačna vinjeta 2019 se je letos začelo že v prvem tednu oktobra. Zgornjo objavo, ki obljublja, da bo prvi srečni dobitnik vinjeto za leto 2019 prejel na začetku decembra, je do zdaj delilo več kot 10 tisoč ljudi.

Možnosti, da bo kateri koli od več kot 10 tisoč uporabnikov in njihovih prijateljev, ki so jih označevali v komentarjih pod objavo, res prejel vinjeto, so najverjetneje sicer zelo majhne. Nagradna igra je namreč organizirana po zdaj že skoraj standardiziranem receptu za zelo hitro pridobivanje všečkov in sledilcev.

Zakaj iz te moke ne bo kruha?

Kot smo opozorili že neštetokrat, nagradne igre, kot je zgornja, od resničnih nagradnih iger, na katerih lahko uporabniki Facebooka res dobijo vinjeto (ali kaj drugega), loči pomembna razlika.

V primeru pravih nagradnih iger je namreč črno na belem zapisano, kdo podarja vinjeto: radijska hiša, zavarovalnica, telekomunikacijski operater, avtomobilski salon in tako dalje.

Pri lažnih nagradnih igrah tega podatka ni nikjer. Klik na zavihek Vizitka na profilu organizatorja nagradne igre namreč ne razkrije nobenih podatkov o osebi ali podjetju v ozadju:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zelo dober pokazatelj, da bi bilo sodelovanje v takšni nagradni igri brezplodno, je tudi starost profila, ki jo prireja, in uporabnike poziva k všečkanju in komentiranju.

Velika večina takšnih profilov je ustvarjena izključno za takšne "nagradne igre" in s tem za hitro pridobivanje sledilcev, zato so pogosto stari toliko kot nagradna igra oziroma so ustvarjeni na isti dan, predhodnih objav pa nimajo (razen če so povezane z lažno nagradno igro).

Profil "Brezplačna vinjeta 2019" pri ponujanju vinjet ni osamljen. Nagradne igre že pred iztekom novembra organizira tudi več drugih profilov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kaj se lahko zgodi, če sodelujem v lažni nagradni igri za vinjete, telefone, mercedese?

V grobem so mogoči trije scenariji.

- Prijatelji na Facebooku vas bodo gledali postrani. Uporabnik, ki brez kritične presoje legitimnosti nagradnih iger na Facebooku objave, na katerih so mercedesi z velikimi pentljami, deli vsevprek, bo počasi začel izgubljati svoje dostojanstvo in spoštovanje prijateljev, ki znajo prepoznati prevare oziroma berejo članke, ki nanje opozarjajo.

- Vaš všeček in komentar bosta voda na goljufov mlin. Profil na Facebooku ali na drugem družbenem omrežju, na primer na Instagramu, ki je s pomočjo lažne nagradne igre zbral več deset tisoč všečkov, lahko prevarant v nekaterih primerih preimenuje in proda ali pa prek njega začne širiti politično ali versko ideologijo.

- Skuhali si boste veliko godljo, iz katere se ne bo preprosto izvleči. Lahko se zgodi, da bo prevarant za srečnega dobitnika vinjete izbral prav vas in vas nato prosil za osebne podatke ter jih poskusil zlorabiti. Pošlje vam lahko tudi spletno povezavo, prek katere bo poskusil na vaš računalnik namestiti zlonameren program, ali pa bo poskusil pridobiti vašo telefonsko številko, da bi vas lahko včlanil v plačljiv SMS-klub. Nekateri Slovenci so v veliki želji po brezplačni vinjeti januarja letos tudi kar sami klicali neznano telefonsko številko in bili nato zelo presenečeni, ko so dobili astronomski račun za telefon.

Preberite tudi: