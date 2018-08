Mercedes-Benz Slovenija opozarja: Ne nasedite tej fotografiji

Na družbenem omrežju Facebook je danes nekdo ustvaril profil Mercedes Slovenia in takoj organiziral lažno nagradno igro. Kdor bo izžreban, bo dobil vozilo znamke Mercedes-Benz v vrednosti 50 tisoč evrov, obljubljajo. Kljub temu, da smo na takšne prevare na Facebooku opozorili že neštetokrat, je objavo v nekaj urah delilo šest tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka. Na lažno nagradno igro so opozorili tudi pri Mercedesovi slovenski podružnici.

Prireditelj nagradne igre, profil Mercedes Slovenia, slovenske uporabnike Facebooka poziva, naj glas o avtomobilu z veliko pentljo, ki čaka novega lastnika, širijo tako, da objavo všečkajo, delijo na svojih profilih, v komentarjih označijo prijatelje. Petega septembra bodo izžrebali nekoga, ki bo dobil čisto novo vozilo znamke Mercedes-Benz, zagotavljajo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Mercedes Slovenia uporabnike še vabi, naj kliknejo na spletno povezavo in tam izpolnijo vprašalnik. Povezava uporabnika v resnici preusmeri na spletno stran SLOnovice.com, ki novičarske vsebine kopira s portala viralko.si, vprašalnik pa ne obstaja.

Pokazateljev, da gre za lažno nagradno igro, je več. Najbolj očitni so dejstvo, da je bil profil Mercedes Slovenia ustvarjen danes in ima samo tri objave, da uporablja polomljeno slovnico in da nagradno igro predstavlja s fotografijo avtomobila, ki že nekaj časa kroži po družbenem omrežju Pinterest.

Na objavo Mercedes Slovenia je opozoril tudi uradni profil Mercedes-Benz Slovenija, ki s katerim se na Facebooku predstavlja slovenska podružnica nemškega avtomobilskega velikana.

"Edina uradna spletna stran generalnega zastopnika vozil znamke Mercedes-Benz v Sloveniji je spletna stran z imenom Mercedes-Benz Slovenija. Prosimo vas, da ne sodelujete v nagradni igri, saj gre po našem mnenju za prevaro," so zapisali:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prireditelji lažnih nagradnih iger na Facebooku lahko imajo različne namene, najpogostejši pa so:



- grajenje velike skupnosti uporabnikov, ki jih je nato mogoče zasipati z oglasnimi ali celo propagandnimi sporočili. Profil na Facebooku, ki se je prej predstavljal kot organizator nagradne igre, se lahko namreč preprosto spremeni v politično ali versko glasilo, na primer;



- če lažna nagradna igra uporabnika vabi k obisku spletne strani, lahko ta v ozadju vklopi rudarsko kripto, ki uporabnikov računalnik spremeni v stroj za rudarjenje kriptovalut in ga zelo obremeni. Posebej zvita taktika je, da spletna stran v ozadju odpre pojavno okno, v katerem je aktivna rudarska skripta, in ga skrije za opravilno vrstico, da ga uporabnik ne vidi, opazi le, da njegov računalnik deluje zelo počasi;



- pridobivanje osebnih podatkov o uporabnikih (predvsem je za prevarante zanimiv e-poštni naslov, kamor lahko nato pošiljajo nadležno e-pošto z nevarnimi priponkami);



- okuženje uporabnikov z zlonamernimi programi, na primer izsiljevalskimi virusi, ki zaklenejo datoteke na uporabnikovem računalniku in za ključ zahtevajo odkupnino.

