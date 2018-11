Instagram ne bo več trpel lažnih profilov

Nekateri uporabniki Instagrama kupujejo svoje sledilce, med njimi pa so tudi profili lažnih sledilcev. Skrbniki Instagrama so se odločili temu narediti konec.

Nekateri uporabniki Instagrama kupujejo svoje sledilce, med njimi pa so tudi profili lažnih sledilcev. Skrbniki Instagrama so se odločili temu narediti konec. Foto: Thinkstock

Več sledilcev ko imaš na Instagramu, bolj si vpliven in bolj si pomemben. Nekateri za uresničevanje tega poslanstva posegajo tudi po trikih, s katerimi število sledilcev umetno povečajo.

V ta namen obstajajo celo aplikacije, ki samodejno komentirajo objave ali začnejo množično slediti velikemu številu uporabnikov, potem pa jim kar naenkrat nehajo slediti. To, pa tudi lažni profili in vse druge nepristne oblike uporabe družbenega omrežja Instagram, za katerimi stojijo programi in računalniška orodja, so že dalj časa trn v peti skrbnikov tega družbenega omrežja.

Kupcem všečkov bodo zagrozili z omejevanjem funkcionalnosti

Zdaj so jim odločno napovedali vojno.

Vsem uporabnikom, pri katerih so zaznali tovrstne nepravilnosti, ki so v neskladju z njihovimi pravilniki, bodo poslali opozorilo. Zahtevali bodo spremembo gesla, kar bi prekinilo povezavo do aplikacij, ki samodejno dodajajo všečke in komentarje, sicer pa bodo ti uporabniki, kot so zapisali pri Instagramu, morda zaznali spremembe pri uporabi Instagrama.

V mislih naj bi imeli predvsem omejevanje funkcionalnosti.

Naj vas ne preseneti morebiten velik padec števila sledilcev

Če boste torej te dni zaznali padec števila sledilcev, ste lahko skoraj prepričani, da so bili izginuli profili lažni in posledica delovanja nekega računalniškega orodja, ne resničnega sledilca.

Samo v treh poletnih mesecih je družbeno omrežje Facebook odstranilo kar 754 milijonov lažnih profilov. Lovijo jih z orodji umetne inteligence, ki prepoznavajo vzorce delovanja aplikacij za lažno všečkanje in druga nepristna dejanja.

Nakup sledilcev je pravzaprav tudi klasična poslovna prevara

Nikar ne mislite, da si sledilce kupujejo samo najstniki in najstnice, tudi sicer znane osebnosti se odločajo za kupovanje lažnih sledilcev. Pri nekaterih naj bi bila skoraj polovica vseh njihovih sledilcev lažna.

Gotovo pa od približno deset do petdeset evrov mesečno, kolikor te storitve zaračunavajo za lažne sledilce, ni visoka cena za nečimrnost tistih, ki se na ta način želijo dokazati javnosti, morda pa tudi semi sebi.

Pri številnih znanih osebnostih je prav število sledilcev glavno merilo določanja njihove cene pri sponzorjih in oglaševalcih, zato je umetno napihovanje sledilcev gotovo tudi poslovna prevara.

Proti razdajanju uporabniških imen in gesel

Nekateri od teh (avtomatiziranih) ponudnikov od uporabnikov zahtevajo podatke o njihovih profilih (uporabniško ime in geslo), a tudi temu želijo pri Instagramu narediti konec.

Ne le zato, ker je deljenje gesla varnostno tvegano početje, temveč tudi zato, ker se s tem krepi delež nepristne uporabe tega družbenega omrežja.