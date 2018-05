Nikar ne naredite te napake, ki bi jo naš bralec lahko drago plačal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igra Fortnite Battle Royale je v razmeroma kratkem času postala senzacija svetovnih razsežnosti. Že marca, še preden se je sploh pojavila na mobilnih napravah iPhone, jo je vsak dan igralo 45 milijonov ljudi. Foto: Reuters

Fortnite Battle Royale je trenutno z naskokom najbolj priljubljena videoigra na svetu. Tekmovanje, v katerem se sto igralcev pomeri v boju na življenje in smrt, živ pa lahko na koncu ostane le eden, je bilo sprva na voljo za osebni računalnik in igralne konzole, od 2. aprila pa je Fortnite mogoče igrati tudi na pametnih telefonih iPhone.

Različica Fortnite za operacijski sistem Android je še v razvoju, tega pa naš bralec, ki si jo je zelo želel igrati na svojem pametnem telefonu z Androidom, ni vedel.

Na Google Play, uradnem servisu z aplikacijami za Android, je iskanje igre Fortnite Battle Royale trenutno zaman, saj različica za Android še ne obstaja. Foto: Matic Tomšič

Ker bralec igre Fortnite ni mogel namestiti po uradni poti prek servisa z aplikacijami Google Play, je navodila za namestitev poskusil poiskati na YouTubu.

Našel je tri dni star videoposnetek, ki prikazuje, kako namestiti Fortnite na pametni telefon z Androidom. Najprej bi moral obiskati spletno stran fortniteapk.xyz in od tam prenesti namestitveno datoteko za igro. Da bi jo lahko namestil, bi moral na svoji napravi omogočiti nameščanje aplikacij iz neznanih virov, kar je zelo nepriporočljivo, če ne vemo, kaj točno počnemo. Po zagonu aplikacije Fortnite bi moral namestiti še dve dodatni aplikaciji, od katerih je bila ena v romunskem jeziku, in poslati sporočilo SMS na neznano telefonsko številko.

O priljubljenosti igre Fortnite veliko pove dejstvo, da je bil ta videoposnetek na YouTube naložen šele 2. maja, pa ima že več kot 120.000 ogledov. Uporabnikov pametnih telefonov z Androidom, ki si želijo, da bi na svojih napravah že lahko igrali Fortnite, je namreč ogromno, to pa s pridom izkoriščajo prevaranti in ustvarjajo takšne videoposnetke. Foto: YouTube

Želja po zabavi je zameglila razum

Bralcu se je sicer ustavilo že po drugem koraku, ko se mu je na spletni strani fortniteapk.xyz odprl obrazec s pozivom, naj vanj vpiše svojo telefonsko številko in ime mobilnega operaterja. Bralec je priznal, da je bila želja po igranju Fortnite v tistem trenutku večja od razsodnosti, zato je to tudi storil.

Na svoj mobilni telefon je nato prejel kodo PIN, ki jo je vpisal v spletni obrazec, s tem pa se je nevede prijavil v plačljivi SMS-klub MundoMe. Ta deluje pod okriljem nizozemskega podjetje Vivazz Mobile, tehnični izvajalec pa je avstrijsko podjetje DIMOCO, na katerega nepoštene in zavajajoče poslovne prakse je pred leti že opozorila tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Foto: Siol.net

Česa ne naredite, če prejmete tak SMS za Mercator ali Lidl

Plačljivi SMS-klubi, kot je MundoMe, delujejo tako, da uporabniku vsak teden pošljejo nekaj sporočil SMS, ki jih mora uporabnik plačati.

V konkretnem primeru MundoMe vsak teden pošlje dve sporočili SMS s promocijskimi vsebinami, za vsakega pa zaračuna 2,49 evra.

Foto: Siol.net

Bralcu smo svetovali, naj na telefonsko številko 6655, s katere je prejel sporočila, pošlje ključne besede "SMS Mundo Stop". S tem se je odjavil od nadaljnjega prejemanja plačljivih sporočil.

Enega bo sicer vendarle moral plačati, saj ga je MundoMe poslal takoj, ko se je bralec po nesreči včlanil v njihov klub.

Foto: Siol.net

Kaj se lahko naučimo iz izkušnje našega bralca?

Pripetljaj, ki se je zgodil našemu bralcu, je bil zanj pravzaprav ugodnejši od alternative, saj bo moral za to "šolo" najverjetneje plačati samo dva evra in pol, kolikor mu bo za prvo prejeto sporočilo SMS zaračunal MundoMe. Zdaj bo vedel, da v spletne obrazce, ki se pojavijo naključno in nimajo nobene zveze s tem, kar želi narediti, ni pametno vpisati svoje telefonske številke.

Kako goljufivi prodajalci vinjet dobijo telefonske številke Slovencev

Alternativa bi lahko bila veliko hujša, če bi naš bralec kljub neželeni včlanitvi v plačljivi SMS-klub, zaradi katere ga je zgrabila panika, nadaljeval namestitev Fortnite za Android, ki v resnici ne obstaja.

Ker je bralec na svojem pametnem telefonu že vklopil dovoljenje za nameščanje aplikacij iz neznanih virov, bi lahko nanj namestil zlonamerno aplikacijo, ki bi ukradla njegove osebne podatke, jih zaklenila in za dešifriranje zahtevala odkupnino ali pa celo rudarila kriptovalute.

V zadnjem letu je pustošilo že kar nekaj nevarnih in inovativnih zlonamernih programov za mobilne naprave, ki so bili precej bolj težavni kot večina tistih, na katere so strokovnjaki naleteli v preteklih letih. Eden od njih je bil zloglasni DoubleLocker, ki se je uporabnika lotil na posebej premeten način. Kliknite na sliko in preberite več. Foto: Thinkstock

Na spletu se je v zadnjem mesecu in pol že pojavilo več opozoril prav pred prevaranti, ki poskušajo norijo okrog igre Fortnite izkoristiti za nečedne namene. Najpogostejša goljufija je, da uporabnika, preden ta lahko zažene Fortnite na telefonu z Androidom, pretentajo v namestitev več drugih aplikacij, saj za to dobijo provizijo od njihovih razvijalcev.

Ko jim bo uporabnik ustregel in poskusil zagnati Fortnite, bo še enkrat dobil poziv, naj namesti še več aplikacij, in tako znova in znova. Igre Fortnite na napravi z Androidom medtem ne bo mogel igrati, dokler je razvijalec Epic Games ne bo tudi uradno izdal.

