Prevara ob izstrelitvi megarakete: nekdo je dobro zaslužil #video

Neznani prevarant je izkoristil dejstvo, da sta bila zaradi izstrelitve rakete Falcon Heavy profila Elona Muska in podjetja SpaceX na družbenem omrežju Twitter močno oblegana. Z lažnim profilom, s katerim se je predstavljal kot pravi Elon Musk, je uporabnike nagovarjal, naj mu pošljejo 0,2 kriptožetona ether, nagradil pa jih bo z dvema. Nasedlo jih je dovolj, da je v nekaj urah zaslužil dva tisoč evrov.

Kliknite na fotografijo in preverite, kako je potekala včerajšnja izstrelitev rakete Falcon Heavy, kaj je odnesla v vesolje in ali je šlo kaj narobe. Foto: Reuters

Prevarant se je zanašal na statistično verjetnost: med več tisoč uporabnikov, ki so na Twitterju komentirali včerajšnje objave Elona Muska in podjetja SpaceX po uspešno izvedeni izstrelitvi rakete Falcon Heavy, bo zagotovo nekaj takšnih, ki ne bodo preverili, ali je obljubo o podarjanju kriptovalute ether oziroma ethereum res napisal pravi Elon in ne morda Eloon ali Elvn.

To se je tudi zgodilo: prevarantu, ki se je v komentarjih predstavljal kot Elon Musk, čeprav je bilo uporabniško ime njegovega profila @eloonmusk, je na limanice kljub številnim opozorilom drugih uporabnikov Twitterja, da gre za goljufa, med navdušenjem po izstrelitvi Falcona uspelo ujeli 16 naivnežev.

Prevarant, ki se je izdajal za Elona Muska, je obljubljal, da bo po uspešni izstrelitvi Falcona Heavy med uporabnike Twitterja razdelil 200 kriptožetonov ether (ETH). Za "sodelovanje" v nagradni igri bi mu morali na naveden naslov prej poslati 0,2 ETH. To je klasičen primer denarne prevare, ki jih je na spletu ogromno - "pošljite nam najprej samo denar za obdelavo vaših podatkov in stroške transakcije, nato pa vam nakažemo vaš fiktivni loterijski dobitek/dediščino". Foto: Twitter

Skupno so mu na ta naslov za prejemanje kriptovalut nakazali 3,2 kriptožetona ether. Ob trenutni ceni etherja to pomeni, da je prevarant v nekaj urah postal bogatejši za malce več kot dva tisoč evrov. Sodeč po preteklih transakcijah na tem naslovu - praktično vse znašajo 0,2 etherja - je na podoben način za nos nekaj ljudi potegnil tudi v preteklih dneh. Skupna bilanca znaša 4,7 etherja oziroma skoraj tri tisoč evrov.

Transparentna zasnova kriptovalut vsakemu omogoča, da preveri stanje in zgodovino transakcij na določenem naslovu za prejemanje kriptožetonov. Komu pripada, je, če njegov lastnik tega ne želi, sicer nemogoče odkriti. Tole je "denarnica" prevaranta, ki se je predstavljal za Elona Muska. Preverili smo jo na spletni strani etherscan.io, ki omogoča vpogled v verigo podatkovnih blokov kriptovalute ether oziroma ethereum. Foto: Etherscan

Prevarant Eloon je svoj profil na Twitterju pred nekaj urami izbrisal, še vedno pa je mogoče najti praktično iste poskuse goljufanja z drugimi naslovi za prejemanje kriptovalute ether, ki pa za zdaj na srečo ostajajo skoraj prazni.

