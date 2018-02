Zvečer si vzemite čas za največji vesoljski dogodek zadnjih let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Raketa Falcon Heavy je na vzlet, ki je načrtovan ob 13.30 po lokalnem času oziroma 19.30 po našem času, že pripravljena na legendarni izstrelitveni ploščadi 39A v vesoljskem kompleksu Kennedy Space Center na Floridi, s katere je proti Luni leta 1969 vzletela tudi misija Apollo 11. Foto: Reuters

Krstni polet rakete Falcon Heavy je velika stvar, saj gre za prevozno sredstvo, ki lahko v vesolje ob trikrat nižji ceni izstrelitve odnese dvakrat toliko tovora kot Delta IV Heavy, trenutno najzmogljivejša operativna raketa.

Raketo Falcon Heavy je izdelalo ameriško podjetje SpaceX, ki ga je leta 2002 ustanovil ameriško-kanadsko-južnoafriški izumitelj in tehnološki vizionar Elon Musk, med drugim tudi prvi mož proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Motors.

Musk je razvoj tako velike rakete napovedal že leta 2011 in prvi polet že za leto 2013, a ga je bilo podjetje SpaceX prisiljeno prestaviti zaradi tehničnih ovir in nekaj nesreč z drugimi raketami, na katerih temelji Heavy.

Tako velika je raketa Falcon Heavy v primerjavi z inženirji, ki so jo sestavili. Foto: SpaceX/Instagram

Tri skupaj zlepljene rakete

Falcon Heavy je sicer najpreprosteje opisati kot tri skupaj zlepljene SpaceX-ove nosilne rakete Falcon 9. V zrak jo bo namreč pognalo 27 raketnih motorjev Merlin, devet na vsaki od dveh stranskih potisnih in osrednji raketi.

Toliko pogonske moči na enem mestu je bil največji izziv pri gradnji rakete Falcon Heavy. Obstaja namreč možnost, da bo hkratno rohnenje toliko motorjev, ki so obenem tako blizu drug drugemu, povzročilo močne akustične vibracije, zaradi katerih lahko Falcon Heavy tudi eksplodira.

To se je dogajalo med razvojem nosilne rakete Saturn V (na fotografiji), ki je kasneje astronavte prvič potisnila proti Luni. Nasa je to težavo takrat rešila s pršenjem vode po pogonskem sklopu Saturna, a Falcon Heavy ima več kot petkrat toliko motorjev kot Saturn V (27 proti 5). Foto: NASA

"Velik bum"

Eksplozijo oziroma takšno ali drugačno polomijo Falcona Heavy dopušča tudi Elon Musk, ki je v zadnjih mesecih poskusil zmanjšati pričakovanja javnosti glede prvega poleta gigantske rakete.

V ponedeljek je dejal, da ima Falcon Heavy od 50 do 70 odstotkov možnosti za uspešno izvedbo zastavljenega načrta. Gledalcem izstrelitve v vsakem primeru obljublja "velik bum".

Na izstrelitveni ploščadi je že pokalo - poglejte si preizkus motorjev Falcona Heavy:

Načrt za debitantski vzlet Falcona Heavy je sicer tak: po končani prvi fazi izstrelitve se bosta od Sokola (Falcon je angleška beseda za to ptico) ločili stranski potisni raketi in navpično pristali vsaka na svoji ploščadi v izstrelitvenem centru Cape Canaveral na Floridi. Po drugi fazi se bo osrednja nosilna raketa ločila od tovorne kapsule, se obrnila in pristala sredi ploščadi v Atlantskem oceanu.

Tovorna kapsula bo nenavaden tovor - Muskov športni kupe tesla roadster - odnesla naprej v orbito okrog Sonca med Zemljo in Marsom, kjer bo, tako pravi Musk, "avtomobil plul na milijarde let, obstaja pa tudi res minimalna možnost, da bo enkrat trčil v Mars".

Poglejte si videoposnetek, kako bi morala potekati izstrelitev rakete Falcon Heavy:

Tole pa je tovor, ki ga bo Falcon Heavy odnesel v vesolje. Če prej ne bo eksplodiral, seveda.

Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PST

Izstrelitev rakete Falcon Heavy boste lahko prek prenosa v živo ob 19.30 s ponovnim obiskom tega članka spremljali tudi na Siol.net. Prenos bo na voljo tudi na spletni strani podjetja SpaceX.