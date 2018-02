Bitcoin bogataš: Če zdaj ne postanete milijonar, ste krivi sami

Erik Finman, ki se je s kriptovalutami srečal in z njimi začel trgovati že pri rosnih 12 letih, kmalu po 18. rojstnem dnevu pa že postal bitcoin milijonar, je prepričan, da lahko v prihodnjih desetih letih s kriptovalutami obogati še marsikdo. Nato bo vlak odpeljal in kdor do takrat ne bo milijonar, bo lahko za to krivil le sebe, je dejal.

Čeprav ima precej več denarja od vrstnikov, mu to ni stopilo v glavo, je že večkrat zagotovil Finman. Takšne fotografije ustvarja samo za zabavo. Foto: Erik Finman / Instagram

Erik Finman je zaslovel lani poleti, ko se je po spletu razširila zgodba o njegovi stavi s starši. Ko je bil star 15 let, jima je namreč predlagal, da mu dovolita pustiti šolo. Do 18. leta starosti bo nato postal milijonar, če mu ne bo uspelo, pa se bo vrnil v šolo in dokončal izobraževanje, je obljubil.

Finman je imel v rokavu skritega asa, a takrat še ni vedel, da mu bo na široko odprl vrata do milijonarskega statusa. Leta 2011 mu je babica za rojstni dan podarila tisoč ameriških dolarjev, ki jih je s privoljenjem staršev v celoti vložil v nakup kriptovalute bitcoin.

Bitcoine je takrat dobil praktično za drobiž, cena enega je bila namreč nekaj dolarjev (Finman je nakupoval ravno sredi prvega "balončka", ko je bitcoin zrasel na takrat neverjetnih 32 dolarjev), jih do polnoletnosti precej prodal in znova kupil. Ko je lani dopolnil 18 let, je imel Finman 403 bitcoine. Junija je njihova skupna vrednost presegla milijon ameriških dolarjev in Finman je dobil stavo s starši.

Finman je v intervjuju za nemško izdajo medija Business Insider povedal, da še ima še vedno vse (403) bitcoine. To pomeni, da je vrednost njegovega premoženja v bitcoinih danes skoraj 3 milijone evrov, 17. decembra lani, ko je bila cena bitcoina najvišja v zgodovini, pa bi vrednost Finmanovega holdinga v bitcoinu konkretno presegala 6 milijonov evrov. Finman ima sicer tudi nekaj premoženja v kriptovaluti ether oziroma ethereum in drugih kriptožetonih. Foto: Reuters

"Prodaja kriptovalut je trenutno največja napaka"

Cene kriptovalut počasi, a zanesljivo upadajo že nekaj tednov, a Finman je prepričan, da je prodaja trenutno največja napaka, ki jo lahko naredi vlagatelj v bitcoin in druge kriptovalute.

Kot je povedal v nedavnem intervjuju za nemško izdajo medija Business Insider, sam svojih bitcoinov kljub nižanju cen ne bo prodajal, saj ga za zdaj ni strah, da bi se trg kriptovalut sesul. Po njegovem mnenju si bodo cene kriptovalut spet opomogle, pa četudi bo to trajalo tedne ali celo mesece, je poudaril.

Erik Finman za zdaj še prisega na bitcoin, a hkrati pritrjuje njegovim kritikom, ki že nekaj časa glasno opozarjajo na bitcoinove tehnične omejitve. Kot pravi, se bo bitcoin moral prilagoditi ali pa ga bo z mesta vodilne kriptovalute kmalu izrinila katera od alternativ. Med njimi Finmana še posebej privlači kriptovaluta monero. Foto: Erik Finman / Instagram

"V prihodnjih desetih letih lahko obogati vsak"

Finman je za Business Insider tudi izrazil prepričanje o velikem potencialu trga kriptovalut in kriptožetonov, s katerimi kapital prek tako imenovanih ICO (javna ponudba kriptožetonov) zbirajo mlada podjetja. "Tu bo mogoče še zelo veliko zaslužiti. Kdor v prihodnjih desetih letih ne postane milijonar, bo za to kriv čisto sam," je bil neposreden Finman.

Obenem je opozoril na nevarnosti novodobne "zlate mrzlice", kot je poimenoval norijo s kriptovalutami. "Treba si je vzeti čas in temeljito proučiti kriptovaluto ali ICO, v katerega želimo vložiti. Vedno obstaja tveganje, da vložen denar izgubimo, a to tveganje se bo vsaj na področju ICO sčasoma zmanjševalo," je prepričan Finman.

Na kaj je treba paziti, preden se odločite za naložbo v ICO

Kritiki: Vsi nimamo babice, ki bi dala denar za nakup bitcoinov

Kmalu po objavi intervjuja Business Insiderja z Erikom Finmanom so se sicer oglasili tudi kritiki. Najglasnejši je bil ameriški medij Gizmodo, ki je Finmana okrcal, da daje tvegane nasvete, zaradi katerih lahko ljudje izgubijo veliko denarja, in da je sam obogatel v precej nevsakdanjih okoliščinah. Hudomušno so namreč opozorili, da vsi nimajo babice, ki bi jim podarila denar za naložbo v kriptovalute.

Preberite tudi:

Slovenci svarijo Slovence: Tako vam lahko hitro vzamejo denar

Dvojčka, ki so se jima mnogi smejali. Zdaj gre na smeh lahko njima.