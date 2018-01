Pozor: to se vam lahko zgodi, če brezglavo kupite kriptovalute

Čeprav strokovnjaki za naložbe , finančne institucije in tudi sami izdajatelji kriptovalut oziroma kriptožetonov glasno opozarjajo na morebitne nevarnosti in goljufije, povezane z nakupovanjem internetnega denarja, goljufi na limanice še vedno prelahko ujamejo hitrega zaslužka željne žrtve. Poglejte, kako so se opekli in kaj so na koncu dobili vlagatelji v litovski projekt Prodeum.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kliknite na fotografijo in preberite, kaj je po mnenju slovenskega finančnega strokovnjaka glavna motivacija ljudi, ki vlagajo v kriptovalute, in katera je največja napaka, ki jo pri tem naredijo. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Prodeum je bil eden izmed stotin tako imenovanih ICO, prvih javnih ponudb kriptožetonov, s katerimi zagonska podjetja danes zbirajo kapital za financiranje svojih projektov. Ti temeljijo na blockchainu oziroma tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, ki je temelj kriptovalut. Kriptožetone, ki bi jih vlagatelji kupili na ICO, bi bilo mogoče v primeru uspešnega poslovanja podjetja prodati za več denarja ali pa jih uporabiti za koriščenje storitve, ki jo bo podjetje ponujalo in za katero sploh zbira denar.

Več strokovnjakov za kriptovalute in naložbe je v zadnjem letu opozorilo, da je treba pred vlaganjem v ICO temeljito preveriti, kdo ga izvaja in kakšen je načrt podjetja (tako imenovani white paper). Pojavljajo se namreč tudi prevaranti, ki vlagateljem obljubljajo ogromne dobičke, ko pa se ICO konča, pa preprosto izginejo z njihovim denarjem. Po mnenju Jordana Belforta, nekdanjega "Volka z Wall Streeta", je goljufivih med 5 in 10 odstotkov vseh ICO.

Pri vlaganju v kriptovalute in še posebej pri sodelovanju v javnih ponudbah kriptožetonov naj bosta osrednji vodili opazovanje dolgoročnega potenciala projekta, ki je podprt z valuto, in previdnost, ne pa želja po čim večjem in čim hitrejšem zaslužku, svetujejo strokovnjaki. Foto: Reuters

To so opozorilni znaki, da nekaj ne bo v redu. Denar naj ostane v vaši denarnici.

V primeru Prodeuma, ki je na blockchainu domnevno gradil platformo za zanesljivejše indeksiranje cen izdelkov na trgovinskih policah, se je zgodilo, da se vlagatelji niso zadostno prepričali o verodostojnosti njihove javne ponudbe kriptožetonov.

Na njihovi spletni strani namreč ni bilo nobenih kontaktnih podatkov, profili "ustanoviteljev" podjetja na družbenih omrežjih so bili narejeni na hitro in zelo amatersko, zlagane so bile tudi informacije na spletni strani.

Del krivde za prepričanje vlagateljev, da je Prodeumov ICO legitimna stvar, zagotovo nosi satelit ameriškega medija NBC, ki je pred tedni brez pomislekov objavil Prodeumovo sporočilo za javnost in vabilo k nakupu kriptožetonov. Članek so medtem že izbrisali, a se v naslovu spletne strani še vedno vidi, o čem je tekla beseda. Klik za povezavo do "članka". Takšni spodrsljaji so lahko kritični, saj je prevarantski ICO zaradi objav v medijih, ki med bralci in gledalci sicer veljajo za zaupanja vredne, v očeh vlagateljev lahko videti verodostojen. Foto: zajem zaslona

Takole so bili vlagatelji nagrajeni za nakup namišljenih kriptožetonov

Ko je bilo ICO-a litovskega Prodeuma konec, jo je neznanec, ki ga je izvedel, popihal z denarjem vlagateljev. Ti so Prodeumu za nakup kriptožetonov nakazali kriptovaluto ethereum oziroma ether.

Kdor je pojasnilo, kam je izginil njegov denar, odšel iskat na spletno stran projekta, prodeum.io, je najverjetneje takoj vedel, koliko je ura: na spletni strani namreč ni bilo ničesar več razen besede "penis", zapisane v zgornjem levem kotu:

Spletna povezava prodeum.io zdaj nepojasnjeno vodi na profil na družbenem omrežju Twitter z imenom "Angelo฿TC", a prostaško darilo vlagateljem v Prodeumove namišljene kriptožetone lahko še vedno vidimo s pomočjo orodja Wayback Machine, ki stalno arhivira večino spletnih strani. Kliknite na sliko.

Čeprav je Prodeum dober primer, kako je videti prevarantski ICO, za sabo vendarle ni pustil takšnega opustošenja, kot bi si kdo lahko mislil glede na številne objave na spletu.

Mogoče je namreč prebrati informacije, da so goljufi vlagatelje v Prodeum oškodovali za milijone, kar pa, vsaj sodeč po denarnici Prodeuma za prejemanje kriptovalute ethereum, ni res. Ena od prednosti kriptovalut je na srečo, da je mogoče preveriti vse transakcije denarja na določenem naslovu. V primeru Prodeuma še zdaleč ni šlo za žongliranje z milijoni.

Preberite tudi:

Koliko bi zaslužili, če bi kupili slovenske kriptovalute?

Kaj vlagateljem v kriptovalute svetuje šesti najbogatejši Slovenec