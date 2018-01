Bitcoin doživel velik zdrs, ali balonček poka? #video

V zadnjih dneh je marsikaterega vlagatelja v kriptovalute prestrašilo strmo padanje njihovih cen. Vse največje so se spustile za nekaj deset odstotkov, bitcoin je včeraj prvič po šestih tednih začasno celo zdrsnil pod psihološko mejo 10 tisoč ameriških dolarjev. Zakaj se je takšen padec sploh zgodil in kaj bitcoin čaka v prihodnosti, smo vprašali strokovnjaka.

Če pogledamo zgodovino rasti cen bitcoina in drugih kriptovalut, lahko hitro ugotovimo, da padci niso nič nenavadnega, saj se dogajajo v razmeroma rednih časovnih intervalih. Zdaj je drugače le to, da je na kocki veliko več denarja kot včasih. Foto: Reuters

Bitcoin je z blizu 14 tisoč padel celo pod 10 tisoč dolarjev, ethereum oziroma ether je s 1.400 zdrsnil na samo 800 dolarjev, dash je s 1.100 dolarjev strmoglavil na dobrih 600, ripple je z več kot dveh pristal na manj kot enem dolarju, bitcoin cash se je skrčil skoraj za polovico, kažejo grafi na spletni strani coinmarketcap.com.

To so bili vrhunci zadnjih nekaj dni dogajanja na trgu kriptovalut, ki so jih zaznamovali predvsem občutni padci cen. Čeprav si je večina vodilnih kriptovalut zdaj že opomogla in se počasi znova vzpenjajo navzgor, je bilo stanje še pred nekaj tedni povsem drugačno - bitcoin je podiral en cenovni rekord za drugim, tudi alternativne kriptovalute so zelo hitro rasle v nebo.

"Realnost je, da so bile cene kriptovalut, predvsem alternativnih, to so ethereum, ripple in tako naprej, v zadnjih tednih tako napihnjene, da se je padec cen preprosto moral zgoditi," je za Siol.net povedal David Vegelj, finančni svetovalec v družbi za osebne finance Vzajemci skupina.

David Vegelj ima v svojem portfelju naložb tudi sam nekaj kriptovalut (ICN, VIB, DTR, IPL, LALA, ETH), vložil pa je tudi v nekaj kriptoskladov. Foto: Vzajemci Skupina

Zakaj so cene kriptovalut najprej tako zrasle, nato pa tako padle?

Vegelj pravi, da pri kriptovalutah zaradi volatilnosti in nepredvidljivosti trga na obdobja velike rasti in nato globokih padcev vpliva več dejavnikov.

Za vrhunec rasti kriptovalut ob koncu leta 2017, ko je bila cena enega bitcoina skoraj 20 tisoč ameriških dolarjev, je v prvi vrsti poskrbela evforija, ki je bila posledica pozitivnega trenda rasti vse leto 2017, čedalje večje medijske pozornosti, zapravljanja v veselem decembru, rastočega števila ICO-v (javnih ponudb kriptožetonov, ki jih izdajajo podjetja) in tudi človeškega pohlepa, meni Vegelj.

"Kriptovalute so želeli na veliko kupovati tudi posamezniki, ki področja niti malo ne poznajo in niso vedeli, v kaj se spuščajo," je dejal Vegelj. To je po njegovem mnenju eden od glavnih dejavnikov, zakaj lahko cene kriptovalut tako hitro padejo. Foto: Reuters

"Ko se v medijih pojavi novica o prepovedi trgovanja s kriptovalutami v določeni državi ali kaj podobnega, se pohlep spremeni v strah. Nekateri vlagatelji, marsikateri od njih je vzel posojilo, da je kupil kriptovalute, se ustrašijo, da bo nenadoma vsega konec, in začne se panična prodaja, ki ji sledijo tudi drugi," Vegelj pojasnjuje učinek domin na trgu kriptovalut.

Pojasnil je tudi, da so kriptovalute, kar zadeva premike cen, med sabo zelo povezane in da ji, ko pade ena velika, skoraj zagotovo sledijo tudi druge.

Vegelj pravi, da je za dolgoročen uspeh pri naložbah v kriptovalute treba gledati skozi oči vlagateljev v obetavna zagonska podjetja oziroma startupe. Težava pri tem je, je pojasnil, da v druge praviloma investirajo izkušeni vlagatelji, medtem ko lahko kriptovalute kupi čisto vsak. Foto: Reuters

Prihodnost prinaša nove padce

Za vstop v svet kriptovalut je trenutno bistveno boljši čas kot pred nekaj tedni, pravi Vegelj, a opozarja, da mora biti nov vlagatelj pripravljen na nove padce cen kriptovalut, ki se bodo še dogajali. Morda celo pogosteje kot do zdaj.

"Takšni padci cen kriptovalut niso nič posebnega, a jih bo v letu 2018 več kot lani. Glavni razlogi za to so veliko večja pozornost javnosti na dogajanje na trgu kriptovalut, težnje regulatornih organov, da bi se na tem področju kaj spremenilo, in vsesplošno omenjanje kriptovalut v medijih," je pojasnil.

In tudi nove bogataše

Vegelj še meni, da ima tehnologija veriženja podatkovnih blokov (blockchain), na kateri temeljijo bitcoin in druge kriptovalute, potencial, da v prihodnosti spremeni ogromno stvari.

Blockchain je javni zapisnik vseh izmenjav določenih podatkov (v primeru kriptovalute so to transakcije) in ga je nemogoče spreminjati za nazaj. Bitcoin je ena od aplikacij, ki temeljijo na blockchainu, sicer pa je možnosti za uporabo blockchaina praktično nešteto. Foto: Wikimedia Commons

"Na tem področju se bo v prihodnjih petih in več letih dalo obogateti, a ne z dnevnim trgovanjem s kriptovalutami, kot misli večina, temveč z vlaganjem v resne projekte z dolgoročno vizijo in predvsem z lastno udeležbo pri izvedbi idej, ki temeljijo na blockchainu," je še napovedal Vegelj.

