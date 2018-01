Bitcoin: razkrili veliko prevaro, kako mu je zrasla cena #video

V znani ekonomski publikaciji Journal of Monetary Economics je bila objavljena znanstvena študija rasti bitcoina v zadnjem trimesečju leta 2013, ko je cena kriptovalute z okrog 150 v kratkem času poskočila prek tisoč dolarjev. Študija za to krivi fiktivno trgovanje na propadli borzi z bitcoini Mt. Gox - po mnenju raziskovalcev je ceno bitcoinu umetno dvignil en ali pa največ dva človeka.

Bitcoin je danes padel pod 10.000 dolarjev, močne padce so doživele tudi druge kriptovalute.

Največja kraja v zgodovini kriptovalut

"Mt. Gox, kje je naš denar?" Po propadu borze z bitcoini se je pred njenim sedežem v Tokiu na Japonskem zbralo več protestnikov, ki so zahtevali pojasnila in seveda predvsem, da jim borza vrne bitcoine. Foto: Reuters

Mt. Gox je bila ob koncu leta 2013 največja borza z bitcoini na internetu, prek nje je bilo opravljenih med 70 in 80 odstotkov vseh transakcij te kriptovalute.

Februarja 2014 je borza Mt. Gox bankrotirala zaradi hekerskega napada, v katerem je bilo skupno ukradenih 850 tisoč bitcoinov, takrat skupaj vrednih več kot 470 milijonov dolarjev. Hekerski napad se je sicer zgodil že prej, Mt. Gox pa ga je nekaj časa uspešno prikrival.

Cena bitcoina si zaradi Mt. Goxa dolgo ni opomogla in nekaj let po hekerskem napadu vztrajala pod 500 dolarji, nato pa se je v začetku leta 2017 zaradi povečanega zanimanja za kriptovalute začela njegova astronomska rast do skoraj 20 tisoč dolarjev.

Za en bitcoin je treba po padanju cene, ki traja že nekaj tednov, danes plačati manj kot deset tisoč ameriških dolarjev oziroma 8.000 evrov (podatek: borza z bitcoini Bitstamp). Foto: Reuters

Ime Mt. Gox je medtem do danes marsikdo že pozabil. Propadlo borzo se več ali manj omenja le še v povezavi z bitcoini, ki so najverjetneje izgubljeni za vedno oziroma jih ni mogoče kupiti ali prodati, ker nihče ne ve, kdo je njihov lastnik.

A pred kratkim je na dan prišlo zanimivo razkritje o tem, kakšno vlogo je borza Mt. Gox igrala pri rasti cene bitcoina, ko je ta prvič presegel magično mejo tisoč ameriških dolarjev.

Trgovali so s praznim ničem, vlagatelji so ponoreli, cena je šla gor

Znanstvena študija z naslovom Manipulacija cen v bitcoinovem ekosistemu, ki je bila v začetku januarja letos objavljena v ekonomski publikaciji Journal of Monetary Economics, razkriva, da je bila rast cene bitcoina s 150 na več kot tisoč dolarjev ob koncu leta 2013 zaradi fiktivnega trgovanja z bitcoini najverjetneje dosežena umetno.

Kako je bitcoinu cena zrasla ob koncu leta 2013. Foto: Matic Tomšič

Avtorji študije so na podlagi številnih analiz trgovanja z bitcoini v omenjenem obdobju ugotovili, da je ceno bitcoina manipuliral en ali pa morda največ dva človeka. Na pomoč sta mu (ali jima) priskočila bota, računalniška programa z imenoma Markus in Willy, ki sta na borzi Mt. Gox opravljala na videz veljavne transakcije kriptovalute, čeprav v resnici bitcoinov sploh nista imela.

"Vrednost bitcoina v ameriških dolarjih je na dneve izvajanja fiktivnih transakcij v povprečju zrasla za štiri odstotke, ko pa sumljivega dogajanja na borzi Mt. Gox ni bilo, je cena bitcoina celo malce padla," je zapisano v študiji.

Posledica fiktivnega trgovanja z bitcoini je bila, da so drugi vlagatelji "povečan" obseg trgovanja na Mt. Goxu in tudi drugih borzah z bitcoini razumeli kot signal, naj bitcoin kupijo, preden bo še dražji. Veliko povpraševanje je ceno kriptovalute nato pognalo navzgor, pojasnjujejo avtorji študije. Študija Manipulacija cen v bitcoinovem ekosistemu dopušča tudi resničnost teorije, ki se je po kolapsu borze Mt. Gox pojavila na spletnem forumu Reddit. Teorija pravi, da so hekerji Mt. Goxu ogromno bitcoinov ukradli junija 2011, borza pa je med drugim tudi bote, ki so opravljali fiktivne posle, vse do razglasitve bankrota februarja 2014 uporabila za prikrivanje velikanske izgube. V to naj bi bil glede na teorijo vpleten Mark Karpeles, direktor borze Mt. Gox. Karpeles, sicer Francoz, je trenutno ujet na Japonskem, kjer je imela borza Mt. Gox sedež. Japonske ne sme zapustiti, ker je še vpleten v sodni postopek zoper njega. Tudi v domovini ga čaka aretacija, saj ga sumijo poslovne goljufije. Foto: Reuters

Zgodovina se lahko ponovi

Raziskovalci še opozarjajo, da so danes nekatere manj znane kriptovalute s podobnim obsegom trgovanja, kot ga je imel bitcoin pred nekaj več kot štirimi leti, še vedno občutljive na manipulacijo cen.

Te alternativne kriptovalute so danes tarča vlagateljev, ki se gredo tako imenovani pump & dump, masovno nakupovanje in nato prodajo, ko cena dovolj naraste. V teh primerih nekdo veliko zasluži, marsikdo pa tudi ogromno izgubi, še poudarjajo avtorji študije.

[video: 67686 / ]

Video: Planet TV

Preberite tudi:

Slovenci svarijo Slovence: tako vam lahko hitro vzamejo denar