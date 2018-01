Tokrat ni bitcoin: v svetu kriptovalut dosežena nova magična meja

Foto: Matic Tomšič

Cena ethereuma je bila po podatkih vodilne analitične spletne strani za kriptovalute Coinmarketcap v času nastanka tega prispevka 1.013 ameriških dolarjev (840 evrov), vrednost vsega trga kriptovalute ethereum pa zelo blizu 100 milijardam ameriških dolarjev.

Ethereum je bil glede na vrednost vseh enot valute v obtoku dolgo drugi najdragocenejši internetni denar, potem pa ga je prejšnji teden na račun zelo hitre rasti prehitela digitalna valuta ripple.

Kljub temu je ethereum šele četrta kriptovaluta, ki je prebila magično mejo tisoč ameriških dolarjev. To je do zdaj uspelo samo še bitcoinu, bitcoin cashu, kriptovaluti, ki se je od bitcoina odcepila lani poleti, in kriptovaluti dash.

Pred enim letom bi lahko za današnjo ceno ethereuma, torej 1.000 ameriških dolarjev, kupili kar okrog 100 enot te valute. Če bi jih prodali zdaj, bi bili bogatejši za 99 tisoč ameriških dolarjev oziroma 82 tisoč evrov. Foto: Matic Tomšič

Kaj je ethereum in kako je drugačen od bitcoina?

Bitcoin poganja tako imenovana tehnologija veriženja podatkovnih blokov ali blockchain, ki je decentraliziran javni zapisnik vseh transakcij bitcoinov, ki so se kdaj koli zgodile, podatke v njem pa je nemogoče spreminjati za nazaj. Bitcoine je mogoče pridobivati z zelo zmogljivimi računalniki, ki preračunavajo in potrjujejo transakcije bitcoinov (temu pravimo rudarjenje) in jih po več skupaj v blokih nizajo v verigo (podatkovnih blokov) oziroma blockchain. Rudarji so za uspešno potrjevanje transakcij lahko nagrajeni z novimi bitcoini.

Veriženje podatkovnih blokov je tudi temelj ethereuma, njegovo omrežje pa prav tako vzdržujejo tako imenovani rudarji. A medtem ko je namen bitcoina biti plačilni sistem in prava digitalna valuta, je ethereum platforma za aplikacije, ki omogočajo prenos določene vrednosti.

Ethereum se uporablja za izvrševanje pametnih pogodb (pogodb brez posrednikov ali notarjev) ali zbiranje zagonskega kapitala, na primer. Foto: Reuters

Prenos vrednosti se na platformi ethereum izvrši s transakcijo žetona ether, ki je za platformo ethereum to, kar je bitcoin za bitcoinovo verigo podatkovnih blokov (blockchain).

Ether je torej tista kriptovaluta, ki jo vsi poznajo kot ethereum in o katere rasti, vrednost je presegla tisoč dolarjev, pišemo zgoraj.

Kriptovaluto z "ether" najpogosteje namreč naslavljajo le puristi, večini preostalega sveta pa je poznana preprosto kot ethereum. Foto: Thinkstock

