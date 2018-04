Ne nasedite kroglicam, ki so obnorele internet: zgori vam lahko hiša

Po družbenih omrežjih Facebook in Twitter ter spletnih forumih, kot je Reddit , se je v začetku tedna začela širiti fotografija aluminijaste folije, zmečkane v kroglico, in prave kovinske krogle. Zraven je pripis: Ste vedeli, da lahko iz folije naredite takšno kroglo, če jo pogrejete v mikrovalovni pečici? Čeprav je takšno početje zelo nevarno, je nekaj uporabnikov to res storilo. Rezultati so bili katastrofalni.

"Ste vedeli, da se, če folijo v mikrovalovni pečici segrevate tri minute, zgodi tole?" Foto: Twitter

Najnovejšo prevaro, ki nas je takoj spomnila na čas, ko so uporabnikom pametnih telefonov iPhone na spletu svetovali polnjenje njihovih baterij v mikrovalovnih pečicah, je navdihnil trend, ki se je po svetu marca začel širiti iz Japonske.

Tam iz žogic aluminijaste folije res izdelujejo krogle, kot je ta zgoraj desno, a ne s segrevanjem v mikrovalovnih pečicah, temveč z večurnim poliranjem:

Ker internet ne bi bil internet, če se ne bi našel nekdo, ki bi uporabnikom družbenih omrežij in forumov predlagal "bližnjico" do igranja s privlačnimi kovinskimi kroglami, so ljudje res začeli mečkati aluminijasto folijo in jo obsevati v mikrovalovnih pečicah.

Gretje aluminija ali drugih kovin v mikrovalovni pečici sicer ni nujno zelo nevarno - navsezadnje je aluminij prisoten v določenih embalažah živil, ki se jih pripravi v mikrovalovki -, a morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji.

Če se v mikrovalovni pečici znajde kovinsko telo, ki električnemu naboju omogoča dokaj enakomerno razpršitev po površini telesa, bo isker precej manj kot pri nazobčanem telesu. Zaradi tega se iz mikrovalovne pečice bliska manj, če v njej pozabimo žlico, ne pa vilic. Tega vseeno raje ne preizkušajte doma, temveč kliknite na to fotografijo in si oglejte videoposnetek. Foto: YouTube

Kroglica, na hitro zgnetena iz folije, teh pogojev ne izpolnjuje, saj ima preveč nazobčanih robov, na katerih se med obstreljevanjem folije z mikrovalovi nabira in z njih sprošča električni naboj. Čezmerno iskrenje lahko pokvari mikrovalovno pečico, v najslabšem primeru pa zaneti celo požar.

Še isti dan po objavi naslovne fotografije, ki prikazuje, kako iz žogice aluminijaste folije v mikrovalovni pečici narediti pravo kroglo, so se na spletu pojavili odzivi uporabnikov, ki so nasvet preizkusili v praksi. Njihovi rezultati so bili domnevno eksplozivni:

Vsi zgornji odzivi uporabnikov, ki so domnevno pogreli aluminijasto folijo, sicer niso povsem verodostojni. Vsaj eden si ga je izmislil in objavil fotografijo uničene mikrovalovne pečice iz leta 2007.

A kljub temu se, če res želite imeti takšno kroglo, namesto uporabe mikrovalovne pečice raje zgledujte po zgornjem videoposnetku japonskih mojstrov brušenja aluminijaste folije.