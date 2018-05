Razkrivamo, kateri Slovenci so vpleteni v sumljivo kriptovaluto

Kriptovaluta estatium je vlagateljem obljubljala, da bodo lahko z njo plačali najem nepremičnin na posebej zanjo zgrajeni platformi Places2Go, če bi vložili dovolj zgodaj, pa tudi astronomsko visoke donose v primerjavi s prvotno naložbo. Vodstvo projekta Estatium se po aprilskem oznanilu, da svoje kriptovalute še ne bo začelo prodajati javno, ni več javilo. V Estatium so bili najverjetneje vpleteni tudi Slovenci, ki so v preteklosti promovirali propadle sheme mrežnega trženja.

Projekt Estatium se je pojavil lani jeseni, ko se je tudi v Sloveniji začenjal vrhunec norije s kriptovalutami.

21. oktobra lani so začeli predprodajo istoimenskih kriptožetonov (estatiumov ali EST), s katerimi bi vlagatelji lahko pozneje sprva plačevali najem nepremičnin na platformu Places2Go, ki so jo primerjali z znanima Airbnb in Booking.com, pozneje pa postali tudi solastniki luksuznih površin v megalomanskem stanovanjsko-hotelskem kompleksu Project 23 v Aziji.

Estatium je vlagatelje vabil, naj žetone v predprodaji kupijo, dokler so še poceni (začetna cena je bila 0,05 evra), in jim na spletni strani s posebnim obrazcem pokazal, v kolikšen dobiček se lahko njihova naložba spremeni po petih letih. Pod grafom je v drobnem tisku sicer zapisano, da gre zgolj za vzorčne izračune in da se ljudje za naložbo v EST naj ne odločajo samo na podlagi tega modela. A drobni tisk je zaradi svetlo sive pisave na beli podlagi komaj opazen in marsikdo ga je morda spregledal. | Foto: Posnetek zaslona

V predprodaji kriptožetonov je Estatium zbral 2,1 milijona evrov, je še razvidno na spletni strani estatium.io. Tako imenovani ICO, to je javna razprodaja kriptožetona EST, bi se morala začeti 21. aprila, a je vodstvo Estatiuma dan prej oznanilo, da se ICO ne bo zgodil, dokler z zunanjimi svetovalci ne razčistijo določenih zadev.

To je bila za zdaj tudi zadnja komunikacija vodstva Estatiuma z vlagatelji v projekt. Teh je bilo, sodeč po podatkih o trenutnih lastnikih kriptožetona EST na spletni strani Etherscan, okrog 570. Skoraj 90 odstotkov od 84 milijonov kriptožetonov EST, kolikor jih je bilo na razpolago vlagateljem, je sicer na samo enem naslovu, ki je najverjetneje v lasti Estatiuma:

Distribucija kriptožetona Estatium med različnimi naslovi.

Kaj se bo zgodilo z več kot dvema milijonoma evrov, ki jih je v predprodaji kriptožetonov, tako trdijo, zbral Estatium, ni znano. Estatium se na Facebooku, Twitterju in Instagramu, kjer imajo profile, namreč ni oglasil že več kot en mesec.

Kdo vse je (bil) vpleten v Estatium?

Spletna stran Estatium obiskovalcu ne ponudi nobene informacije o tem, kdo so osebe v ozadju projekta, pa čeprav je predstavitev vpletenih standard, ki se ga držijo skoraj vsa podjetja z lastnimi kriptožetoni. Omembe imen in priimkov ni niti v tako imenovanem "whitepaperju", poslovnem načrtu projekta Estatium, pa čeprav obsega več kot 40 strani. Nekdo, ki se je odločil vložiti v Estatiumov kriptožeton, sploh ni mogel vedeti, s kom v resnici posluje.

Whitepaper projekta sicer izdaja, da ima ekipa, ki razvija Estatium, predhodne izkušnje z razvojem platforme, ki omogoča najem in upravljanje nepremičnin.

In katera platforma je to? Ugasli Bereal Estate, ki se je v začetku tega leta tako kot aprila Estatium prenehal javljati svoji skupnosti vlagateljev. Za Bereal Estate so se v preteklem letu marsikje na spletu pojavljala opozorila, da gre v resnici za Ponzijevo shemo oziroma piramidno prevaro.

Med glavnimi akterji Bereal Estate sta bila Slovenca Luka Lah in Alan Amadej Eferl, je razvidno iz fotografij na uradnem profilu Bereal Estate na Facebooku, ki pa je neaktiven že od januarja letos.

Lah (levo) in Eferl (desno) na promocijskem dogodku za Bereal Estate oktobra lani. | Foto: Posnetek zaslona/Facebook Bereal Estate

Oba sta v preteklosti sodelovala tudi pri več propadlih shemah mrežnega trženja, med drugim tudi Coinspace (vir, vir), ki je obljubljal revolucijo trga s kriptovaluto S-Coin, a iz tega nato ni bilo nič, saj je ne najdemo na seznamu uveljavljenih kriptovalut na spletni strani Coinmarketcap.

Kriptomediji so coinspace oziroma S-coin sicer metali v isti koš kot onecoin, najverjetneje najbolj prepoznavno prevarantsko kriptovaluto.

Pri Bereal Estate je kot prokurist njihove že zaprte podružnice v Sloveniji (Bereal.Holding LTD) sodeloval tudi Klemen Nicoletti, ki zdaj dela kot vodja globalne prodaje za drugo slovensko kriptovaluto xaurum, v preteklosti pa je, sodeč po njegovem profilu na družbenem omrežju LinkedIn, promoviral vsaj dve shemi mrežnega trženja: bHip Global in LiveSmart 360.

Bereal Estate je neločljivo povezan s projektom Estatium. Zgoraj omenjeni Projekt 23, luksuzni hotelsko-stanovanjsko-nakupovalni kompleks v Aziji, je vlagateljem namreč prvi obljubljal Bereal Estate, Estatium pa je obljube nato samo nadaljeval in v zgodbo o uspehu vpletel še kriptovalute.

Videoposnetek, ki predstavlja kriptovaluto Estatium, je na YouTube sicer objavil prav Bereal Estate.

Zanimivo je, da je na isti dan (26. oktober 2017) Bereal Estate nato objavil še videoposnetek, ki predstavlja Projekt 23, a v njem kriptovaluta Estatium ni omenjena niti enkrat. Foto: YouTube

Tako spletni strani Bereal Estate kot Projekta 23 danes ne delujeta več. Prva sicer že nekaj mesecev obljublja, da se kmalu vrnejo. Tudi na spletni strani platforme Places2Go, ki naj bi po besedah vodstva Estatium nadomestila Airbnb, ni ničesar razen obljub.

Pokazateljev, da so z Estatiumom povezani nekateri nekdanji akterji v Bereal Estate, je sicer še več.

Alan Amadej Eferl je na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter večkrat delil Estatiumove objave. Na Facebooku je v skupini Kriptovalute - Slovenska Blockchain Skupnost - Bitcoin.si tudi napisal komentar, da za dnevne informacije iz kriptosveta in nasvete v aplikaciji Telegram spremlja kanal Crypto World.

Ta je januarja letos močno promoviral Estatium, češ da ima njegov ICO velik potencial. Estatiuma za perspektivnega sicer ni označila (ali ga celo omenila) nobena znana spletna stran, ki analizira kriptožetone.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Luka Lah svoje morebitne vpletenosti v Estatium medtem ni javno oznanjal, jo je pa morda razkrila njegova partnerica Ula Šemole, s katero Lah že od začetka letošnjega januarja živi na indonezijskem otoku Bali.

Estatium je na svoj profil na družbenem omrežju Instagram 29. januarja letos namreč objavil fotografijo, na kateri neko dekle v naročju drži osebni računalnik, na katerem je odprta spletna stran estatium.io. Zelo mogoče je, da je dekle na fotografiji prav Lahova partnerica, saj ima na desnem palcu isti prstan, kot ga na nekaterih svojih fotografijah, ki so javno dostopne na Instagramu, nosi Šemoletova:

Foto: Instagram Ula Šemole / Posnetek zaslona

Ula Šemole je tudi všečkala isto fotografijo, ki jo je Estatium objavil na družbenem omrežju Facebook:

Foto: Facebook

Alana Amadeja Eferla in Luko Laha smo prosili za komentar na temo Estatiuma. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Preberite tudi: