Zelo glasni Dončićev mercedes na ljubljanski obvoznici Foto: Gregor Pavšič Tudi letos najbolj brane avtomobilske vsebine so oblikovale nepričakovane razmere ob epidemiji z boleznijo covid-19 in vsemi omejitvami, povezanimi z njo. Tako se je na sam vrh zavihtel prispevek o prvih ukrepih na bencinskih servisih, ki so prišli spomladi v veljavo ob prvič razglašeni epidemiji. Veliko pozornosti je poželo 4.200 potopljenih avtomobilov na potopljeni ladji, nedavna nesreča tovornjakov v predoru Trojane in Dončićev glasni mercedes, ki smo ga letos poleti videli na slovenskih cestah.

Tudi v letošnjih kaotičnih časih smo poskrbeli za veliko odmevnih zgodb. Na Primorskem smo se vozili z originalnim porschejem 356 in spoznali lastnika, podobno tudi v okolici Ljubljane s starim jaguarjem. Prav tako je odmeval nedavni članek o nekdanjem direktorju komercialne divizije Revoza, ki je imel pred 20 leti za svoj službeni avtomobil kar pravo malo cestno raketo renaulta clia V6. Prvi v Sloveniji smo testirali tudi novega električnega porscheja taycana.

Video - izjemni porsche 356 iz Strunjana

Video - prvi test porscheja taycana v Sloveniji

Takega clia je imel nekoč za svoj službeni avtomobil direktor Renaulta (komercialne divizije Revoza) v Sloveniji. Foto: Renault

Pogled na dirkaško stezo Lindauring pri Petišovcih Foto: Lindauring

Spomladi zapuščen prestižni bivalnik v Ankaranu Foto: Metka Prezelj

Darsove izletne cone, "skriti" Lindauring in zapuščeni escort

Med najbolj brane prispevke leta je spadala tudi zgodba o zapuščenem dirkalnem fordu escortu z Vojskega in o prestižnem bivalniku, ki je zaradi epidemije covid-19 počival v ankaranskem kampu. In o do naše objave za večino skriti dirkaški stezi Lindauring v Petišovcih pri Lendavi, kjer smo preizkusili električnega porscheja taycana. Prav tako opozarjamo na zgodbo o izletnih conah, ki so jih na izvozih z avtoceste postavljali pri Darsu.

Dizelska octavia, v Dalmacijo na elektriko in primerjalni test PRIMA

Med posameznimi preizkusi avtomobilov pa so bili v samem vrhu nova škoda octavia z zelo varčnim dizelskim motorjem, pa naša vožnja z električnim nissan leafom v severno Dalmacijo, prav tako tudi primerjalni test PRIMA majhnih športnih terencev, novi volkswagen golf, zgodba o realnih stroških pogona električnih avtomobilov, novi ford pumi in spoznavanju najlepše ceste na Krku z BMW-jem M235i.

Karavanska dizelska škoda octavia s preizkušenim dvolitrskim 150-"konjskim" turbodizelskim motorjem Foto: Gašper Pirman

Obnovljena toyota celica s Predmeje, ki je pozneje dobila še Repsolove nalepke v slogu Sainzove šampionske toyote iz leta 1992. Foto: osebni arhiv Peter Brecelj