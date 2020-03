Nekoč zapuščena, zdaj obnovljena: na Predmeji nastaja kultni avto

Pogosto poročamo o najdbah starih avtomobilov v tujini, ki tudi desetletja na novo rojstvo čakajo zapuščeni v različnih skednjih, lopah ali garažah. To so lahko redki primerki starodobnikov ali pa zanimiva vozila, ki jim novi lastniki vlijejo dušo in iz njih naredijo zavidanja vredne primerke avtomobilov.

Znamenita ceste z ajdovske smeri proti Predmeji Foto: Gregor Pavšič Kultna cesta, kultni avtomobil

Eden takih avtomobilov je zdaj na Predmeji. To je vas na planoti nad Ajdovščino, skozi katero gre ena najslikovitejših in najbolj kultnih cest v Sloveniji. Nekoč je bila nepogrešljiv del trase relija Saturnus, v zadnjih letih pa so jo obudili tudi organizatorji relija Vipavska dolina.

Tam se je nad hitrimi avtomobili navdušil tudi Peter Brecelj, ki je na Saturnusih opazoval Avstrijca Franza Wittmanna z nekdanjo tovarniško toyoto celico, po televiziji pa v začetku devetdesetih za volanom takega dirkalnika, ob poti do naslova svetovnega prvaka leta 1992, gledal poteze legendarnega Španca Carlosa Sainza.

To je toyota celica pete generacije, ki so jo izdelovali med letoma 1989 in 1993. Poganja jo dvolitrski motor z interno oznako 3S-GE. To je bil atmosferski štirivaljni motor, ki ga je Toyota razvila skupaj z Yamaho. Moč motorja za evropski trg je bila 115 kilovatov (156 "konjev"). Toyota je sicer leta 1992 izdelala tudi posebno omejeno serijo te celice s Sainzovim imenom. Naredili so jih 440.

Video: spomini na Sainzovo toyoto celico iz leta 1992

Našel jo je povsem zapuščeno in nato obnovil. Manjkajo še Repsolove nalepke, dodatni žarometi, sedeži …

"Seveda, tak avtomobil so bile moje takratne sanje. Zaljubil sem se v toyoto celico. Takrat denarja zanjo ni bilo, zdaj pa sem vendarle dobil priložnost zanjo," nam je povedal Brecelj, ki je to celico povsem zapuščeno in v slabem stanju našel v bližnjih Brjah. Kot avtomehanik je poprijel za delo, povsem obnovil motor, delo na karoseriji pa zaupal prijatelju Mihi Fabijanu, sicer lastniku lancie delte HF integrale.

Obnova avtomobila še ni končana. Tehnično je sicer pripravljen, a Brecelj bo veliko pozornosti posvetil zunanjemu videzu avtomobila. Kar najbolj ga želi približati Sainzovi toyoti celici iz šampionskega leta 1992, ko je bila v Repsolovih barvah. Na avtomobilu so že zdaj kopije dirkaških OZ-jevih platišč, spredaj bo namestil dodatne žaromete. Tak avtomobil bo lahko odlična replika Sainzovega dirkalnika z začetka devetdesetih let.

Video: dvolitrski atmosferski motor celice po obnovi

Toyota celica turbo 4WD (ST185) – zaslužna za pet naslovov svetovnega prvaka v reliju



Toyota se je v svet relija resneje podala že v času skupine B, ko s celico TC turbo z zadnjim pogonom ni bila konkurenčna v družbi lancie delte S4, peugeota 205 T16 in audija S1 quattro.



Ko so vrh svetovnega relija zasedli dirkalniki skupine A - ti so izhajali iz mnogo večje baze serijskih avtomobilov s serijsko vgrajenim štirikolesnim pogonom -, je imela Toyota s celico GT-4 (ST165) precej boljši avtomobil. Lancia je bila z delto sprva sicer premočna, a leta 1989 je Juha Kankkunen japonski znamki že privozil prvo zmago za svetovno prvenstvo.



Leta 1990 so bili s Sainzom že prvič svetovni prvaki med vozniki, s celico turbo 4WD naslednje generacije (ST185) pa so to ponovili še v letih 1992, 1993 in 1994. Ob zadnjih dveh uspehih so bili tudi najboljši v seštevku proizvajalcev. To je bila prav ta celica, ki jo zdaj na Predmeji obnavlja Brecelj.



Skupno je Toyota s tem modelom celice zmagala na 16 relijih za svetovno prvenstvo, ob tem pa dosegla še 38 uvrstitev na zmagovalne stopničke.