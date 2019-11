Vihate nos? To je BMW, ne pa toyota! Oglejte si raje to zgodbo. #video

Ena ob drugi sta se znašli stara toyota supra, ena največjih avtomobilskih legend, in njena moderna reinkarnacija. Z novo supro, pristnim športnim dvosedom, smo obiskali navdušenega lastnika stare generacije tega avtomobila in dobili odgovor na vprašanje, zakaj so primerjave obeh super dejansko nesmiselne in zakaj vsaka tako uspešno nadaljujeta svojo zgodbo.

Toyota je četrto generacijo supre prenehala izdelovati pred 17 leti. Prav s četrto generacijo je avtomobil tudi najbolj zaslovel. Foto: Gašper Pirman Obdana z grički v okolici Maribora, ob makadamski cesti, je mirno počivala pod nadstreškom. Njenega lastnika še ni bilo doma. Zvedavo sem pogledal v notranjost. Volan na desni strani, na levi ročna zavora, prestavna ročica z oznakami, ki so drugačne, kot jih v avtomobilih poznamo danes. In spodaj pod tistimi klasičnimi gumbi stikalo za dvig spojlerja in sprostitev elektronskega nadzora nad vrtenjem zadnjih koles. Pogled nanj sproži samodejni nasmeh. Dobro sem vedel, da prav tam tale avtomobil postane zver, legenda. Enostavno nekaj posebnega.

Ste imeli tudi vi nekoč na steni svoje sobe njen poster? Ena od največjih avtomobilskih ikon, samuraj, oster kot britev, in raj za navdušene predelovalce avtomobilov. Toyota supra je 13 let čakala na svojo naslednico. Malo je avtomobilov, ob katerih bi rad vsaj za trenutek pogledal vanj, se morda usedel za volan, zaprl oči in se prepustil vonju te stare legende.

Ime supra obuja zgodbe, zaradi katerih so se številni v avtomobile neozdravljivo zaljubili

Toyota supra je bil eden od najbolj pričakovanih športnih avtomobilov leta. To je športni dvosed, ki je neposredni plod sodelovanja z BMW-jem, avtomobil tako tudi izdelujejo v tovarni Magna Steyr v avstrijskem Gradcu. Športni dvosed kaže na evolucijo avtomobilskega posla, a z legendarnim imenom tudi trka na čustva pravih avtomobilskih zanesenjakov. Prav ime je njegovo bistvo, saj supra prinaša okvire tistih zgodb, zaradi katerih so se številni v avtomobile tako neozdravljivo zaljubili.

Primerjava obeh avtomobilov:

Supra Mk 4 Supra Mk 5 Leta izdelave 1994-2002 2019 Dolžina: 4.515 mm 4.380 mm Medosna razdalja: 2.550 mm 2.470 mm Motor: 3.0 vrstni turbo šestvaljnik 3.0 vrstni turbo šestvaljnik Moč in navor: 243 kW in 441 Nm 250 kW in 500 Nm Najvišja hitrost: 285 km/h 250 km/h (el. Omejena)

Avtomobilska romantika in novodobni športni avtomobil, ki kaže tudi na zaostrene razmere v modernem avtomobilskem poslu. Obe supri sta bistveno drugačni in pravzaprav brez pomena ju je primerjati. Obe imata svoje zgodbe in čustva. Foto: Gašper Pirman

Tako kot četrta generacija je tudi peta manjša od predhodnice. 2JZ-GTE je zamenjal prav tako trilitrski vestni šestvaljni twin turbo motor, ki ima v primerjavi s svojim slavnim bratom 11 kilovatov več (239 proti 250 kilovatov). Nova supra z blindiranimi zračniki, osupljivim videzom in motorjem z velikim potencialom spet nagovarja ljudi, ki bodo iz svoje nove junakinje želeli iztisniti še veliko več. Med prvimi so se zganili pri Akrapoviču in pripravili izpuh iz titana. Ker so pri Toyoti poznani po svojih tovarniških nadgradnjah za četrto generacijo, se pripravljajo tudi tovarniške nadgradnje za aktualno športnico. Supra je tako prevzela štafetno palico in je na dobri poti, da postane zvezdnica cest in dirkališč. Foto: Gašper Pirman

Ko predsednik podjetja hodi na dirke in na Nordschleifu sam razvija avtomobile

Nova supra je sicer bistveno drugačna kot nekoč in obeh avtomobilov zaradi velikega časovnega razpona niti ni smiselno primerjati. Eno je izvirnik, drugo je njena reinkarnacija, ki je nastala v mnogo drugačnih (zaostrenih) razmerah avtomobilske industrije. In čeprav je novodobna Toyota trdno zapisana hibridnemu pogonu, se v njihove avtomobile tudi s pomočjo supre vrača pristna vozniška strast.

Navsezadnje je Toyota z Ottom Tanakom osvojila naslov svetovnega prvaka v reliju, predsednik podjetja Akio Toyoda z dirkaško čepico obiskuje relije in na zloglasnem Nordschleifu osebno razvija avtomobile; tu so še vztrajnostne dirke v Le Mansu in vzdržljivostni reliji, kot je Dakar. In ob vseh hibridih je letos na ceste pripeljala obujena supra. Taka s tradicionalnim vrstnim šestvaljnim turbo motorjem, zares drzno zunanjostjo in pogonom na zadnji par koles.

Res je, podobnosti z novim BMW Z4 ne more skriti. Morda je na zunaj celo bolj podobna Z4 kot stari supri. Toda če ne bi bilo sodelovanja z BMW, tudi nove supre ne bi bilo. In navsezadnje tako sodelovanje tudi ni nujno slabo; supra, zgolj za primer, ima zdaj med vsemi toyotami daleč najboljši infozabavni vmesnik.

Jani Jager za volanom svoje supre, ki jo je v začetku leta kupil v Angliji. Foto: Gašper Pirman Po svojo sanjsko supro je odletel v Anglijo

Nazaj k izvirniku, ki jih lahko nekaj najdemo tudi na slovenskih cestah. Tale rdeča štajerska pripada Janiju Jagru, velikemu avtomobilskemu navdušencu, ki se ukvarja z obnavljanjem nekoliko starejših "youngtimer" avtomobilov. Ko začne vzneseno pripovedovati o svoji supri, je hitro jasno, koliko mu pomeni ta avtomobil in vsak prevoženi kilometer z njim.

Jager je bil eden od tistih najstnikov, ki so sanjali, da si bodo supro lahko nekoč privoščili, ob vsakem popuščanju stopalke za plin poslušali pihanje turbo polnilnika in kovali načrte, kako iz njenega motorja izvabiti vse tja do sanjskih tisoč "konjev".

Nova supra je od stare krajša kar za 13,5 centimetra in ima osem centimetrov krajšo medosno razdaljo. Poganja jo trilitrski turbo šestvaljnik z močjo 250 kilovatov. Foto: Gašper Pirman

Volan Jagrove supre, ki so jo izdelali za britanski trg, je na desni strani. Foto: Gašper Pirman

Kakšno je ozadje fenomena toyote supre?



Čeprav je svojo pot začela že v poznih sedemdesetih letih, se je supra zasidrala v srca ljubiteljev bencinskih hlapov šele četrti generaciji. Takrat to vsekakor ni bila lahka naloga. Japonski proizvajalci so namreč v tistem obdobju izdelali kar nekaj danes najbolj cenjenih športnikov – na primer hondo NSX, nissana 300ZX in mazdi RX-7 ter MX-5. Supra je kljub temu našla številne simpatizerje. Z dolgim in nizkim pokrovom motorja ter visoko stoječim zadnjim usmerjevalnikom zraka je bila izjemno aerodinamično učinkovita in se je bistveno bolje odrezala pri višjih hitrostih. Pri Toyoti so ustvarili vizualno privlačen stroj, ki je imel povrhu vsega v nosu vgrajen še zdaj že nesmrtni motor 2JZ-GTE.



Supra je tako postala raj za predelovalce, tunerje in domače mehanike. 2JZ-GTE je postal sinonim za vzdržljivost in ogromne moči. Zaradi bloka motorja, izdelanega iz enega samega kosa litega železa, so lastniki teh motorjev brez ekstremnih vlaganj zlahka dosegli tisoč ''konjev'', ekstremni lastniki pa so prišli tudi do dva tisoč ''konjev''.

"Ko sem jo prvič videl, kar nisem mogel verjeti, da bo moja …"

"Že zelo dolgo sem razmišljal o supri. Zapomnil sem si jo iz filma Hitri in drzni in nato čakal pravi trenutek zanjo. Našel sem jo v Angliji, odletel tja z letalom in ko sem prišel do lastnika, je bila supra v živo še boljša kot na fotografijah. Kar nisem mogel verjeti, da bo to moj avtomobil," se spominja Jager, ki je supro kupil januarja letos in od takrat prevozil dobrih šest tisoč kilometrov. Z njo se pelje na tuning srečanja in tudi po vsakodnevnih opravkih.

"V Angliji smo morali poklicati avtovleko, da je supro dvignila dovolj visoko za nakladanje na tovornjak. Ko sem jo zapeljal na prikolico, so bili to zame prvi kilometri. Nato sem se z letalom vrnil domov in nestrpno čakal tovornjak in nato še urejanje potrebnih dokumentov. Ko sem jo peljal prvič, so se mi izpolnile dolgoletne sanje," dodaja Mariborčan.

»Še nikomur je nisem dal. Bi jo ti peljal kot prvi?«

Jagru sem predlagal, da bi si izmenjala ključa obeh super in se z njimi zapeljala po njegovih okoliških cestah. »Še nobenemu je do zdaj nisem dal,« mi je priznal, ko sem že sedel za volanom. Priznam, najprej sem instinktivno stopil na levo stran. Napaka. V njegovo supro, ki so jo izdelali za britanski trg, se vstopa z desne strani.

Še preden smo se odpravili na pot, je Jager pripovedoval o načrtovanih predelavah. Iz velike izpušne cevi se občasno malo pokadi, to mora urediti pravi, nato pa motor. Iz njega bi rad dobil vsaj okrog 800 'konjev'. Zdaj ko jo ima končno v svojih rokah, jo za noben denar na svetu ne želi prodati.

Zanimiv koncept samodejnega menjalnika. Poleg klasičnega načina za vožnjo D tudi ločeni prva in druga prestava. Stranski gumb na vrhu prestavne ročice omogoča dvig vrtljajev. Foto: Gašper Pirman

Merilnik hitrosti v miljah in kilometrih na uro. Foto: Gašper Pirman

Brutalnost tehnike in žvižganje turbinskega polnilnika

In nato vendarle vžig motorja in na cesto proti prvim ovinkom. Vse je bilo povsem drugače, avtomobil je v notranjosti veliko večji (ima na primer tudi zasilne zadnje sedeže). Še dobro, da je bil menjalnik samodejni in sem se z volana na desni strani po daljšem času spet lažje privadil.

Motor je brutalen in eksploziven. Ob vsakem upočasnjevanju in spuščeni stopalki za plin, se je iz turbinskega polnilnika slišalo glasno žvižganje. Izjemno. Ogromno potenciala in eksplozivnosti skriva ta motor in to kljub svoji starosti. Ker sem vedel, da na ozkih cestah za menoj, za volanom nove toyote supre, živčno pogleduje mojemu umikanju nasproti vozečim avtomobilom, sem vrtenje koles v prazno raje prepustil njenemu lastniku.

Nočem ju primerjati, vsaka od njiju ima svojo zgodbo in čustva

Ni kaj, vožnja te legende je seveda nekaj posebnega in nepopisnega. Pa ne le zaradi volana na desni strani, predvsem zaradi zgodovine in pojma supre. Oba avtomobila je težko postaviti vzporedno, saj je stara mnogo večja, drugačna in bolj samosvoja. Stara supra ostaja avtomobil za poznavalce in sladokusce.

Ko sem se nato spet presedel v njeno naslednico, so bili občutki drugačni. Večja je utesnjenost, toda zato je toliko bolj natančen volan, motor je izjemno odziven, avtomobil pa vrhunsko vodljiv. Zavore so kajpak odlične. Če so v stari supri prijele šele po delčku sekunde stika noge z zavorno stopalko, v modernem športnem avtomobilu zamika praktično ni. Videl sem, kako zelo je supra vpadljiva na cesti in kako se za njo ozira mlado in staro. Ker je med obema suprama 17 let razlike, ju je objektivno težko primerjati. Vsaka od njiju ima svojo zgodbo in čustva.

Foto: Gašper Pirman

Naj se avtomobilski posterji vrnejo na stenah mladih fantov in deklet

Čeprav je drugačna in si mnogo tehnike deli z BMW-jem Z4, ima peta generacije supre še vedno svoj izrazit karakter. Navduši z voznimi lastnostmi, številnimi detajli in pojavnostjo na cesti. Za njo se obračajo pogledi mlajših in starejših mimoidočih, mnogi tehniki že sanjajo tudi o predelavah vrstnega turbo šestvaljnika. To pa je tista iracionalnost, ki je že skoraj izginila iz sveta modernega avtomobilskega posla, zagotavlja pa nujno potrebno strast, čustva in sanjaštvo. Da bi se tudi s pomočjo obujenega imena supre avtomobilski posterji le spet vrnili na stene sob mladih fantov in deklet.

Prihodnje leto tudi cenejši dvolitrski štirivaljnik, koliko super na slovenske ceste?



Po skoraj dveh desetletjih čakanja je peta generacije supre julija tudi uradno vstopila na slovenski trg. V svetu športnih kupejev pri nas na letni prodajo manj kot sto avtomobilov, od tega jih je največ s ceno med 40 in 60 tisoč evri. Supra z osnovno ceno 72.900 evrov vstopa v cenovni segment višje, a bo od januarja dalje možno supro naročiti tudi s štirivaljni dvolitrskim motorjem. Cena se ob izbiri šibkejšega motorja zniža za približno 15 tisočakov.



Ob dveh paketih opreme sport in sport premium (76 tisoč evrov) je bilo za Evropo namenjenih še devetdeset primerkov omejene serije Edition one. Eden izmed devetdeseterice je pristal tudi pri nas in je trenutno na voljo na ogled pri uradnem prodajalcu Center Jereb. Supro izdelujejo v graškem obratu Magna, kjer zaradi velikega povpraševanja težko sledijo zahtevam trga. Slovenski uvoznik je tako za prihodnje leto dobil le pet super, prav vse pa bodo prodali. V letošnjih štirih mesecih so našli že štiri kupce, novi kupci pa bodo morali ob zdajšnjem naročilu za svojo športno kraljico čakati vse do marca prihodnje leto.