Krk je eden od dveh največjih otokov v Jadranskem morju. Dostopen z avtomobili skriva mrežo cestnih povezav, med katere spada tudi eden od najlepših odsekov otoka: to je dvokilometrski spust proti več kot 300 let Stari Baški na jugozahodni strani otoka.

Začetek spusta proti Stari Baški. Foto: Gregor Pavšič Krk je skupaj s Cresom največji otok v Jadranskem morju in oba imata vsaj za zdaj povsem enako površino: to je 405 kvadratnih kilometrov. Okrog otoka je 219 kilometrov obale, zaradi svoje lege pa je krški otok tudi najbližji ob dostopu iz Slovenije in preostalih evropskih držav. Po ukinitvi mostnine se je dostopnost še olajšala, kar je všeč tudi dobrim 19 tisoč stalnim prebivalcem otoka. V poletnih mesecih se število prebivalcev s turisti nekajkrat pomnoži, vsak obiskovalec zanimivega otoka – zaradi vegetacije, izvirov pitne vode in blagega sredozemskega podnebja so se tu prva ljudstva naselila že v pradavnini – pa lahko tu uživa tudi v nekaterih privlačnih cestnih odsekih.

Krška magistrala je poleti polna avtomobilov

Ti so del državne ceste D102, poimenovane tudi Krška magistrala. Ta je od Kraljevice (križišče z Jadransko magistralo) do Baške na jugu otoka poleti ena od najbolj prometnih cest na Hrvaškem, po kateri takrat vozi več kot 23 tisoč vozil na dan. Magistralo so sicer gradili na poti, ki so jo gradili že Rimljani med takratnima naseljema Kurikte (danes Krk) in Fulfinium (danes Omišalj). Večinoma so jo asfaltirali leta 1970, šele leta 2000 pa so začeli projekt resnejše obnove te nekoč že zelo dotrajane ceste.

Najlepši del ceste z uradno oznako Ž5125 je tik pred Staro Baško, ko se začne cesta po dolgem levem ovinku strmo spuščati proti mestu. Foto: Gregor Pavšič

BMW serije 2 je v izvedbi gran coupe ostal limuzinski avtomobil, saj nima zadnjih petih vrat. Foto: Gregor Pavšič

Sem se je najlepše pripeljati zgodaj zjutraj, ko je cesta še prazna. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za volanom novega BMW 2 gran coupe pa sem se namenil na enega izmed krakov te krške magistrale. To je odsek od Punata proti Stari Baški, posebej nekaj zadnjih kilometrov pred tem majhnim mestecem. Asfaltna podlaga ni najboljša, cesta je marsikje močno valovita, a kombinacija ravnih odsekov, prevojev in ovinkov je bila pravšnje okolje za tokratni nemški – resnično v tem primeru zelo nišni avtomobil.

V različici M235i ima štirikolesni pogon (sicer avtomobil poganjata sprednji kolesi), poganja pa ga že dobro znani dvolitrski bencinski turbomotor (225 kilovatov, 450 njutonmetrov navora). Pod črto je tale izvedba gran coupe (nujni?) odgovor na mercedes-benza CLA. Nagovarja večjo praktičnost, a kljub temu ne ponuja zadnjih petih vrat. To je torej limuzina, ne kombilimuzina, zato je tudi njen potencial večji zunaj Evrope kot doma. Podvozje in notranjo zasnovo si deli s serijo 1, zunanjost pa z obliko serije 2.

Cesta vpeta v golo pobočje in nad najlepšimi plažami

Najlepši del ceste z uradno oznako Ž5125 je tik pred Staro Baško, ko se začne cesta po dolgem levem ovinku strmo spuščati proti mestu. Tam pelje po pobočju, kjer zaradi močne burje – to je namreč eden od najbolj vetrovnih delov otoka – zaman iščemo omembe vredno rastlinstvo.

Na tem delu cesta pelje tudi tik nad nekaterimi najlepšimi plažami na otoku Krk (na primer plažo Oprna). Spust ni dolg niti dva kilometra, vsakemu obiskovalcu pa ponuja izjemne poglede na cesto, združeno z golim pobočjem, zalive, nenaseljeni otok Galun in začetek Stare Baške.

To je naselje, ki je nastalo v 14. stoletju v času turških vpadov in je dolgo nosilo ime Kraj. Več kot 300 let je že v uporabi naziv Stara Baška, in to kljub temu, da je večje (in tudi turistično bolj obiskano) mesto Baška celo starejše od "stare" Baške.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Športnik, ki ni brutalno športen – odličen za potep po panoramskih cestah

Zadnja dva kilometra sta nadvse privlačna v obe smeri, in to tudi pri počasnejši vožnji, ki je zaradi velikega števila vozil (tudi parkiranih ob robu ceste) tu pač neizbežna.

Sicer pa sem tam dobil občutek, da je tudi tale BMW primeren za raziskovanje tovrstnih panoramskih cest. Je vpadljiv, izžareva športnost, ponuja pa predvsem ne preveč surovo mero vozniške dinamike. Čeprav ima motor več kot 300 "konjev" (med 5.000 in 6.250 vrtljaji na minuto), ob štirikolesnem pogonu to ni zares divji "M". Pritisk na stopalko za plin razširi ustnice v nasmeh, a prave brutalnosti v takem avtomobilu tudi nisem pričakoval.

Med ovinki je manj oster kot najbolj športni "hot hatchi", a z dobro uglajenim podvozjem po meri vsakodnevne uporabnosti. Seveda ne bi imel nič proti zadnjim petim vratom, se pa precej dobro sedi na zadnjih sedežih. Toda kaj več kot 180 centimetrov visoki potniki se bodo tam težko peljali. Vse to je sicer skladno z osnovno usmeritvijo namembnosti tega modela, ki so ga pri BMW naredili predvsem za mlajše kupce brez otrok in brez potrebe po kombilimuzinskem prtljažniku. Skoraj pri vseh pogledih upraviči pričakovanja, da je vmesna stopnja med klasičnimi izvedbami s sprednjim pogonom (na voljo sta dizelski 140-kilovatni in bencinska 103- ter 170-kilovatni motor) in pravimi športnimi modeli BMW programa M.

Na panoramskih cestah, kakršna sta zadnja dva kilometra pred Staro Baško, pa si pravzaprav želimo ravno avtomobila takega tipa.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič