Dončićev mercedes navdušuje po Sloveniji #foto

Glasni in zelo vpadljiv mercedes na ljubljanski obvoznici.

Luka Dončić ima sicer le 20 let, a je kljub svoji mladosti tudi velik ljubitelj zmogljivih in športnih avtomobilov. Po koncu letošnje sezone severnoameriške lige NBA se v Slovenijo ni vrnil sam, temveč je uredil tudi prevoz svojega nadvse vpadljivega mercedes-benza GLE 63 S AMG. Ta avtomobil je v serijski različici poganjal 5,5-litrski motor V8 z močjo 410 kilovatov (skoraj 560 “konjev) in 760 njutonmetri navora. Letos je ta model pri Mercedes-Benzu dobil "le" še štirilitrski motor V8.

Gromki zvok po predelavi izpušnega sistema

Oranžni športni terenec trenutno prav gotovo sodi med najbolj vpadljive avtomobile v Ljubljani. Ne le zaradi strupene oranžne barve, temveč zaradi gromkega zvoka in predelav. Dončić je namreč tega mercedesa dobil že lani, dodatno pa so ga predelali pri ameriškem tuning podjetju DME Tuning Texas iz Houstona. Tako so predelave izpušnega sistema predstavili na Instagramu: