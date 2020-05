Vsi slovenski kampi še niso odprti, zato v njem večinoma še vedno samevajo prikolice, ki so jih tam čez zimo pustili njihovi lastniki. V enem od slovenskih kampov samevata tudi prestižni 11 metrov dolg avtodom in osebni avtomobil kanadskega lastnika, ki se je domov vrnil z letalom, zaradi epidemije koronavirusa pa ju še ni mogel odpeljati iz kampa.

To je avtodom ameriške znamke Forest River, ki je bila ustanovljena leta 1996 in izdeluje prestižne avtodome, bivalne prikolice, čolne, tovorne prikolice, avtobuse in gospodarska vozila. Avtodom Georgetown XL je pravo stanovanje na kolesih. Na treh delih se razširi, zato stanovalcem v notranjosti omogoča veliko prostora in v svojem trupu skriva vse, kar potrebujete v običajnem stanovanju, če ne celo več.

Notranjost se na treh delih razširi v pravo stanovanje

V sprednjem delu sta dva udobna sedeža za voznika in sovoznika, ki se obračata proti zadnjem delu avtodoma. Nad njima prostor omogoča namestitev dodatnega ležišča. Za voznikovo kabino je osrednji prostor oziroma dnevna soba z večjim tv-zaslonom in kaminom. Za udobje poskrbi velik oblazinjen kavč za tri osebe, ob oknih, ki segajo od stropa do tal pa je miza s stoli.

Kuhinja je opremljena z veliko pečico, mikrovalovno in velikim dvodelnim hladilnikom ob vhodu v avtodom. V nadaljevanju je kopalnica s prho in ločena toaleta, za njo pa prostor, kjer lahko priključite pralni stroj ali drugo napravo. V zadnjem delu avtodoma je spalnica z veliko samostojno zakonsko posteljo in garderobne omare s še enim televizorjem.

Kako velik je avtodom, si zares lahko predstavljamo šele, ko ga primerjamo s človekom v bližini. Višina do spodnjega roba okna na vhodnih vratih je okoli dva metra. Foto: Metka Prezelj

Foto: Metka Prezelj

Dolg je za skoraj tri povprečne avtomobile

Avtodom je dolg 11,38 metra, medosna razdalja pa znaša 6,14 metra. Visok je 3,86, širok pa 2,6 metra. S seboj lahko prevaža 246 litrov sveže vode, okoli 160 litrov odpadne vode in prav toliko fekalij. Največja dovoljena masa vozila znaša 13, 6 tone. Njegov rezervoar za gorivo premore dobrih 300 litrov.

Cene takšnega avtodoma se gibljejo vse od okoli 160 pa do 200 tisočakov.

Na zadnji del avtodoma priključi še svojega lincolna

Posebnost tega avtodoma na Fordovi osnovi pa ni le njegova velikost in prestižna notranjost. Lastnik ima namreč na zadnjem delu nameščen nosilec, na katerega pripne svoje osebno vozilo lincoln mkz, ki je parkirano ob avtodomu in tako potuje z obema hkrati.

Foto: Metka Prezelj

Foto: Metka Prezelj

Kot je videti na stranici avtodoma, je lastnik velik ljubitelj potovanj, saj je poleg domače Kanade in Združenih držav Amerike obiskal tudi številne evropske države. Foto: Metka Prezelj

Lastnik zaradi koronavirusa vozil še ni mogel odpeljati iz kampa

Zaradi varovanja podatkov z lastnikom vozil nismo mogli priti v stik, a kot nam je pojasnila vodja kampa, je gost obe vozili v kampu pustil že pred epidemijo. Zimovanje ima plačano do konca maja, ko upajo, da se bo že lahko vrnil.

"Z gostom smo stalno v kontaktu, saj je gospod zelo prijazen in mu je hudo, da še ni mogel odpeljati vozil, kjub temu, da nam je obljubil, da jih bo dopeljal, preden bomo pričeli voziti prikolice iz zimovanja. Napisal nam je celo dolga navodila, kako bi sami lahko odmaknili vozili, a k sreči po tem ni bilo potrebe, saj so naši vzdrževalci spretno manevrirali okoli njega," je povedala Polona Bubnič.

Foto: Metka Prezelj

Iz kampa lastniku redno pišejo in ga obveščajo o stanju avtodoma, o situaciji v kampu, nazadnje pa je spraševal glede odprtja mej in letališč, je pojasnila Bubničeva.

"Upa, da bo čim prej lahko prišel, celo sam je ponudil, da bi plačal za dodatne dneve zimovanja, če bi prišlo do zamika in bi lahko prišel šele sredi junija," je še dodala.

Kot so še pojasnili v kampu, je to edini primer individualnega gosta, ki še ni uspel priti po svoje vozilo zaradi nastale situacije.