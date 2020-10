Temeljito in v skoraj 60 kategorijah smo primerjali deset kompaktnih križancev in športnih terencev. Na vrhu so bili škoda kamiq, peugeot 2008 in volkswagen t-cross. Po vozniški dinamiki in asistenčnih sistemih je izstopala ford puma, po cenovni ugodnosti pa najbolj citroën C3 aircross. Primerjalni test je pri večini udeležencev v znamenju zelo majhnih ocenjevalnih razlik.

Najboljši trije s primerjalnega testa: škoda kamiq, peugeot 2008 in volkswagen T-cross. Foto: PRIMA Primerjalni test PRIMA je tokrat že drugič pod drobnogled vzel avtomobile najhitreje rastočega avtomobilskega razreda v Evropi in Sloveniji. Sedem sodelujočih medijev (Avto Fokus, Avtomobilizem, Avtomanija, Finance, Volan, Siol.net in Žurnal24) je deset avtomobilov ocenilo zelo podrobno in celovito. Cilj primerjalnega testa je ovrednotiti avtomobile, a tudi zainteresiranim voznikom ponuditi celovit pregled točkovanja. Tako si lahko, ne glede na skupno uvrstitev, vsak najde favorita po lastnih vozniških preferencah.

Med skupno 1.820 razpoložljivimi točkami jih je v tesnem obračunu največ dobil škoda kamiq. Ta je prepričal z uporabnostjo, prostornostjo in praktičnostjo, prav tako z asistenčnimi sistemi, tekmecem pa je moral priznati premoč pri ceni, lastniških stroških in voznih lastnostih. Pri tako imenovanih nedoločilnikih oziroma osebnem vtisu sodelujočih novinarjev se je na cesti najbolj izkazal zelo vpadljivi peugeot 2008, med ovinki in pri asistenčnih sistemih pa je prvo mesto zasedla ford puma. Poudarjamo tudi praktične rešitve pri citroënu C3 aircross, ki je bil med vsemi najbolj prepričljiv pri ceni ter lastniških stroških.

Rdeča nit primerjalnega testa pa so bile vendarle zelo majhne razlike. Nekoliko sta na vrhu odstopala škoda kamiq in peugeot 2008, od tretjega do osmega mesta pa je bila razlika le 84 točk oziroma 4,6 odstotne točke maksimalno razpoložljive ocene.

C3 aircross izstopa po posebnosti, prav tako tudi po praktičnosti prtljažnika in ugodni ceni. Foto: PRIMA

Pregled cenikov pokaže, da je razpon za ta segment precej velik, okvirno od 14 do 29 tisoč evrov, pri čemer najnižje cene najdemo pri capturju in C3 aircrossu, najvišje pa prav tako pri capturju in pumi. Če ima captur po ceniku največji razpon, C3 Aircross pa najmanjšega, puma sploh nima paketa pod 21.500 evri (vse navedbe veljajo za cene pred popusti). Z dodatnimi opcijami tako hitro pridemo do srednje opremljenega avtomobila po ceni med 17 in 20 evrskih tisočakov.

V povprečju je avtomobil z dodatno opremo na testu stal dobrih 20 tisočakov, popusti pa so znašali od 888 do 2.121 evrov. Skupno je povprečna cena avtomobila z odbitim popustom znašala 19.131 evrov.

Srednje opremljen avtomobil je v naši cenovni primerjavi pomenilo vozilo, ki ima osnovne varnostne elemente, po večini dopolnjene z enim ali več enostavnih vozniških pomagal, večino elementov udobja, sistem povezljivosti za napredno uporabo pametnega telefona ter nekaj lepotnih dodatkov.

Cena servisov je odvisna od predpisanih intervalov. Nekateri imajo servisne intervale dolge 30, drugi zgolj 15 tisoč kilometrov. V povprečju so cenovno pri servisih najbolj ugodna Volkswagnova vozila, najdražje pa francoske znamke. Razlike pri zavarovalnih premijah nastajajo predvsem zaradi višine nakupne cene in prostornine ter moči motorja. Pri moči ni večjih razlik, pri prostornini pa že.

osnovna cena cena z dodatno opremo končna cena (s popustom) servis (150 tisoč km) citroen C3 aircross feel puretech 110 16.530 18.630 16.509 2.685 ford puma titanium 1.0 ecoboost 125M 21.500 23.270 20.528 1.849 nissan juke N-connecta 1.0 DIG-T 117 21.000 21.270 20.528 1.760 opel crossland X enjoy 1.2 turbo 17.720 19.834 18.141 1.951 peugeot 2008 active 1.2 puretech 130 19.515 21.375 19.449 2.863 renault captur intense TCe 130 20.090 21.200 19.534 2.139 seat arona style 1.0 TSI 18.736 19.981 18.393 1.622 suzuki vitara premium 1.4 hibrid 19.100 20.012 19.124 1.758 škoda kamiq ambition 1.0 TSI 18.747 20.416 19.191 1.622 volkswagen T-cross life 1.0 TSI 19.732 21.149 19.167 1.622

Cilj primerjalnega testa je ovrednotiti avtomobile, a tudi zainteresiranim voznikom ponuditi celovit pregled točkovanja. Tako si lahko, ne glede na skupno uvrstitev, vsak najde favorita po lastnih vozniških preferencah. Foto: PRIMA

Fordova puma se je najbolje izkazala pri dinamičnosti in voznih lastnostih. Foto: PRIMA

Ker so razlike med avtomobili objektivno dokaj majhne, je za kupce še toliko pomembnejši natančen vpogled v oceno tistih lastnosti, ki so jim najpomembnejše. Foto: PRIMA

Prostornost, praktičnost in uporabnost so obratno sorazmerne s privlačno zunanjostjo oziroma bolj kupejevskimi linijami. Med najbolj prostorne in praktične tako spadajo citroën C3 aircross, opel crossland X in suzuki vitara ter Volkswagnov trojček, torej tisti z enoprostorsko ali pa vsaj razmeroma škatlasto obliko. Praktičnost v tem razredu torej ni samoumevna. Veliko modelov namreč nima konkretnih odlagališč, zlasti tisti, ki želijo biti tudi v notranjosti posebni. Podobno velja za udobje, zlasti na zadnji klopi. Tam sta se še najslabše odrezala ford puma in nissan juke, ki sta navzven še najbolj posebna in privlačna. Svetla izjema je peugeot 2008, ki je kljub postavljaškemu videzu zelo udoben.

Z vidika praktičnosti prtljažnika so v prednosti vozila, ki imajo vzdolžno pomično zadnjo klop. Imajo jo citroën C3 aircross, renault captur in volkswagen t-cross. Pri citroënu je pomično celo deljiva – torej lahko naprej pomaknemo le en del klopi (60:40). V praksi je šlo največ torb v citroën C3 aircross, saj je prtljažnik tudi uporabno visok – capturjev je sicer daljši, a nižji. Puma v predal v dnu zlahka pospravi letalski kovček in še kaj zraven (npr. obvezno opremo), širina vseh pa je zelo podobna. Citroën C3 aircross je edini, ki ima odprtino za smuči.

Skoraj vsi že znajo serijsko zavirati v sili

Pri asistenčnih sistemih se je najbolj izkazal ford puma, ki ima pestro paleto raznih sistemov in digitalnih vsebin, od teh tudi veliko že v serijski opremi. Kot edini ima sistem za preprečevanje vožnje v napačno smer in samodejno prilagajanje hitrosti ISA.

Samodejno zaviranje (AEB) je načeloma serijsko, razen pri Oplu, kjer ga je treba doplačati (pa še to le opozarja). Razlike so med avtomobili nastale tudi pri tem, ali AEB zaznava pešce ali celo kolesarje. Povečini se v nakupni opremi že dobi opozorilnik ali pa celo pomočnik za ohranjanje pasu, pa asistent za speljevanje v klanec, tempomat ... Standard pri teh opremah je sedempalčni zaslon. Digitalni voznikovi zasloni so tudi že opcija ali pa celo serijsko pri večini avtomobilov. Vsaj zasenčeni žarometi LED so serijski pri capturju, pumi, kamiqu in juku. Citroën je edini, ki tega nima.

Foto: PRIMA

Škoda kamiq

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Če bi morali pred začetkom novega velikega primerjalnega testa Prima izbrati favorite, bi bila škoda kamiq zagotovo med njimi. Ne le, da je bila finalistka lanskoletnega izbora Slovenski avto leta, ko smo opravili prvi primerjalni test Prima pred štirimi leti, je bil najboljši škoda yeti, predhodnik letošnjega zmagovalca.

Tako kot pri vsaki škodi tudi kamiq stavi na povečano družinsko uporabnost, praktično potniško kabino in širok nabor varnostnih pomagal. Med desetimi tekmeci se je izkazal s prostornostjo na zadnji klopi, zlasti za kolena in glavo potnikov. Lahko bi rekli tipična Škodina praksa, kjer ima prtljažnik nizek nakladalni rob, široko odprtino in veliko uporabnih kljukic. Žal je brez dvojnega dna, a še vedno gre za enega največjih med vsemi tekmeci.

Obenem se je izkazal na testu povprečne porabe, saj je skupaj z arono porabil najmanj goriva na testnem krogu, v zlato sredino se je uvrstil tudi med voznimi lastnostmi in ima zelo dobro razmerje med stroški servisov. Zaradi dolgega seznama varnostno-asistenčnih sistemov je bil kamiq med najboljšimi tudi tukaj, saj ima serijsko nameščene žaromete LED, sistem za samodejno zaviranje, osempalčni zaslon na dotik, zadnja parkirna tipala in še nekaj drugih malenkosti. Škoda je spet pripravila oblikovno všečen avtomobil, ki v ospredje potiska splošno uporabnost in tehnološko naprednost, praktično nikjer pa ne razočara. Škoda ima tudi najnižjo ceno za servisni interval.

Peugeot 2008

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Francozi so že s prejšnjo generacijo 2008 zadeli v polno, tokrat pa se zdi, da so naredili konkreten korak naprej v vseh pogledih. 2008 ni le eden bolje prodajanih avtomobilov pri nas, gre za evropsko uspešnico, ki bodoče kupce najprej očara s svojim videzom. Nedvomno gre za enega vpadljivejših avtomobilov na naših cestah, posledično je največ točk dobil tudi od nas.

A pri Peugeotu se zavedajo, da ni vse v videzu. Tudi manjši segment športnih terencev je vse bolj priljubljen pri družinah, zato mora biti tudi praktičen. V tem primeru ne zmore slediti uporabnosti kamiqa, a glede na oblikovno posebno notranjost in daleč najboljše materiale med vsemi tekmeci v resnici ne zaostaja veliko.

Hvalimo prostornost na zadnji klopi, 2008 je bil edini avtomobil, ki je imel dovolj velik prostor v vratih za veliko plastenko in dovolj velik sovoznikov predal, da smo vanj spravili mapo A4. Da gre za družinsko uporaben SUV, priča tudi prostornina prtljažnega prostora, le-ta je bil največji med vsemi.

Kje je torej izgubil prvo mesto? Nekaj malega v uporabnosti – majhen volanski obroč lahko zakriva pogled na merilnike, upravljanje vseh elementov prek zaslona na dotik prav tako ni najboljša rešitev, obenem pa je imel 2008 najdražji servisni interval med vsemi. Eden redkih je tudi, ki ne pozna slovenskega jezika.

Volkswagen t-cross

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Čeprav si t-cross s kamiqom deli arhitekturo, motorje, digitalno pamet in varnostna pomagala, je med njima kar precej razlik. Te so vidne že v potniški kabini, kjer manjši t-cross ne more slediti uporabnosti škode. Velik plus v prid volkswagnu je zagotovo pomična zadnja klop, ima tudi dvojno dno. Hvalimo tudi ergonomijo in svetlost potniške kabine, a uporabljeni materiali bi morali biti boljši – preveč je trde plastike, tudi na vratih in osrednji konzoli. Ker ima nekoliko škatlast dizajn, je seveda prostora za glavo tudi zadaj na pretek. Ker gre za praktično enako osnovo, je lahko t-cross zelo dobro založen z varnostno-asistenčnimi sistemi. Serijsko ima edini sprednje in zadnje parkirne senzorje, večopravilna enota je preprosta in hitra, povezljivost na najvišji ravni.

Cenovno je praktično poravnan s škodo, pri obeh (oziroma treh) pa je cena za servisni interval najnižja. Na cesti je v prvi vrsti udoben, takšen, kot je bil testni, pa pravzaprav čisto nič vpadljiv. Z različnimi barvnimi kombinacijami je lahko zelo všečen, a cena pri individualizaciji hitro naraste.

Ford puma

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Puma je naredila zanimiv preskok in se je iz športnega trivratnega kupeja prelevila v manjši športni terenec. Pri tem preskoku je obdržala vozne lastnosti kupeja, pridružilo se ji je višje sedenje in postala je tehnološko najbolj dovršen avtomobil v razredu.

Naj ostanemo pri voznih lastnostih. Puma je na cesti daleč najbolj agilen avtomobil, zlahka opravi s tekmeci na poligonu in je pravzaprav edina primerna izbira za pravega vozniškega navdušenca. Losov test je opravila brez težav. Nekoliko manj nam je bila všeč preglednost nazaj in vstran, kar je posledica vpadljivega zunanjega dizajna. Vsekakor gre za enega oblikovno bolj posrečenih majhnih terencev, na cesti pa pritegne marsikateri pogled.

Ker gre za najnovejši avtomobil na testu, je tudi tehnološko najbolj dovršena. Že serijsko ima zares pestro paleto raznih sistemov in digitalnih vsebin, od tega je veliko tudi serijskega. Kot edina ima na primer sistem za preprečevanje vožnje v napačno smer in ISA samodejno prilagajanje hitrosti. A to ima tudi svojo ceno, zato je bila puma cenovno najdražja, a pri večini tekmecev ne za veliko. Ima pa po drugi strani razmeroma ugoden servisni interval in je serijsko že opremljena z blagohibridnim pogonom.

Renault captur

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Konkurenca v tem segmentu je naravnost izjemna, tekmeci ne spijo in zdaj že standardni član tega razreda in v septembru drugi najbolje prodajani avtomobil v Evropi nima lahkega dela. Pred testom smo ga uvrščali med same favorite, na koncu pa je ravno zaradi tesnega rezultata pristal na petem mestu.

Captur je zagotovo eden tistih avtomobilov, ki ljudi v salon in seveda tudi nakup privabi s svojim všečnim videzom. Sprednje luči LED z igrivim svetlobnim podpisom in velikimi zadnjimi lučmi, zanimivi proporci in ravno prava velikost so glavni faktorji, da gre za enega bolje prodajanih avtomobilov pri nas.

Na račun oblikovne posebnosti trpi praktičnost potniške kabine. Ne gre za najbolj prostornega ali za ergonomsko popolnega športnega terenca. Prostornost zadnje klopi je povprečna, enako velja za udobje, vendar captur edini s kamiqom ponuja režo za ventilacijo zadaj. Splošna ergonomija je dobra, moti že večkrat poudarjeno nerodno upravljanje radia ob volanu. Materiali so kakovostni, a lahko vse prevečkrat kakšen plastičen kos zaškripa ob vsakodnevni uporabi.

Tudi prtljažni prostor ima svoje prednosti, je najdaljši med vsemi in ima zelo praktično vzdolžno pomično zadnjo klop, a najvišji nakladalni rob in plitko dno. V prvi vrsti gre za udobnega križanca, ki bo zlahka zapeljal čez robnik v mestu, posledično bo dinamičnega voznika razočaral med zavoji.

Seat arona

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Še tretji član iz skupine Volkswagen, ki je narejen na enaki osnovi, ima enake motorje in preostalo tehniko. Pri Seatu se tako kot pri drugih svojih modelih močno opirajo na zunanjo oblikovanje in vozne lastnosti. Arona se tako med vsemi trojčki najbolje vozi, z zelo dobro mero dinamičnosti in udobja pa je bila ena bolj prepričljivih na testu.

Ergonomija v potniški kabini je dobra, hvalimo klasično upravljanje večopravilne enote in klimatske naprave z gumbi in vrtljivimi stikali. Veliko je trde plastike, a splošen občutek kakovosti je dober. Odlagališč je dovolj, plastenko v vratih je treba malo stisniti, mape ne moremo pospraviti.

Cena servisov je enaka kot pri Škodi in Volkswagnu, posledično je servisni interval tudi tukaj najcenejši. Zanimivo, znotraj testa bode razlika med sorodniki, t-cross in kamiq sta za skoraj identične asistenčne sisteme prejela skoraj največ točk, imata zares zelo veliko možnosti. Arona je na drugi strani v tem segmentu med slabšimi, na voljo ima bistveno manj različnih opcij in v tem primeru zaostaja za številnimi tekmeci.

Citroën c3 aircross

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Še en pomemben član segmenta manjših športnih terencev, ki ga je mogoče na dnevni ravni videvati na naših cestah. Oblikovno posrečen, predvsem drugačen, igriv in z neskončno individualizacijskimi opcijami.

C3 aircross ima eno bolj prostornih in udobnih zadnjih klopi, k dobremu občutku prispevajo velike steklene površine. Sprednja sedeža sta mehka, a nista ergonomsko oblikovana s premalo bočnega oprijema. Želeli bi si tudi več odlagalnih površin, plastenke nismo spravili v vrata, niti mape A4 v sovoznikov predal. Čeprav novi C4 napoveduje nove čase upravljanja večopravilne enote, je težava pri C3 aircross upravljanje prek zaslona na dotik, ki ni niti pretirano hiter niti pretirano intuitiven. Ima pa kot edini vrečo za smuči in pomično klop, ki je edina dodatno deljiva v razmerju 40:60, zato lahko premikamo vsak del naprej/nazaj ločeno.

V prvi vrsti gre za udoben avtomobil, luknje in neravnine požira kot za stavo, a dinamična vožnja mu ne ugaja. Po drugi stran gre za daleč najcenejši avtomobil med vsemi, a ima po drugi strani poleg peugeota 2008 tudi najdražje servise. Boj za vrh mu preprečuje tudi starejša osnova, posledično pa manj varnostno-asistenčnih sistemov, tudi serijskih ima nameščenih manj kot tekmeci.

Suzuki vitara

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Vitara je praktično edina nespremenjena od prejšnjega testa pred več kot štirimi leti. Pred kratkim je Suzuki naredil manjšo prenovo, a v osnovi gre za zelo podoben avtomobil. Velika novost je prihod blagohibridnega pogona (poleg pume edina s takšnim motorjem).

Splošno pravilo načeloma še vedno velja – novejši ko je model, bolj raznovrstno je že lahko opremljen z raznimi pomagali. Vitara je edina med konkurenti še iz prejšnjega testa, s prenovo pa so ji v tovarni namenili nekaj dopolnil, zato v smislu asistenčnih sistemov ni bila povsem na dnu, a v določenih segmentih za novejšimi tekmeci zaostaja.

Zaradi novega bencinskega hibridnega motorja je vitara med tišjimi do hitrosti 60 kilometrov na uro, a je po drugi strani glasnejša pri avtocestnih hitrostih. Kot edina je na voljo s štirikolesnim pogonom, hkrati pa je bila med varčnejšimi na testu. Zadnja klop je prostorna in udobna.

Ergonomija v potniški kabini je dobra, dovolj je odlagališč, dober je tudi občutek kakovosti, na splošno je zasnova nekoliko staromodna, sedeži pa bi bili lahko bolj udobni. Pogled na cenik in ceno servisov pa jo potisne v zlato sredino, kjer ne izstopa.

Nissan juke

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Pravzaprav pionir tega razreda je vrsto let čakal na svojega naslednika. Juke ostaja drzno oblikovan križanec, ki pa v primerjavi s predhodnikom zdaj manj polarizira. Tudi tukaj praktičnost in uporabnost potniške kabine narekuje zunanji videz. Zadnja klop je razmeroma prostorna, a neudobna, pogled ovirata sprednja sedeža z integriranim vzglavnikom. Tudi pogled vzvratno in vstran je med slabšimi, ergonomija je dobra, a tudi tukaj podrejena zunanji obliki.

Praktičnost v tem razredu torej ni samoumevna. Veliko modelov, med njimi tudi juke, namreč nima konkretnih odlagališč, zlasti tisti, ki želijo biti tudi v notranjosti posebni. Juke to vsekakor je, kakovost materialov je na presenetljivo visoki ravni, a lahko kakšen plastični del spušča neprijetne "čričke".

Cenovno je bil juke poleg pume najdražji avtomobil na testu, glede na ceno servisov pa je bil pozicioniran zelo dobro. Tako kot captur tudi juke ni blestel na poligonu.

Opel crossland X

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Crossland X sloni še na prejšnji generaciji peugeota 2008, zato ima med vsemi najstarejšo arhitekturo, posledično tudi ne zmore slediti novejšim modelom, zlasti ne tehnološko najbolj razvitim tekmecem.

Ker smo pri ocenjevanju za osnovno vzeli paket opreme, ki je bila tudi osnova za izračun cene, nas je seveda zanimalo, kateri kosi so v opremi že serijsko. Izkazalo se je, da so razlike lahko zares velike, Opel pa ima kar nekaj doplačilnih opcij, ki jih drugje ni. Tako je treba pri crosslandu X doplačati za zaviranje v sili (a tudi le-ta ne zavira, ampak samo opozarja voznika), pri crosslandu X je treba nekaj mesecev pred obvezno uvedbo DAB za ta sistem še vedno doplačati ali pa izbrati stopnjo boljši sistem, prav tako je treba doplačati za e-klic.

Se je pa crossland X izkazal kot eden bolj prostornih avtomobilov v razredu, največ besede ima ravno njegova nekoliko enoprostorska zasnova zunanjosti. Ima tudi enega boljših sistemov za zapenjanje otroškega sedeža.