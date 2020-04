22 mesecev na dnu oceana: to je bilo v rešenih kontejnerjih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kontejnerjih, ki so padli s tovorne ladje, sta bila tudi dva poltovornjaka. V takem stanju sta bila po 22 mesecih na dnu morja.

V kontejnerjih, ki so padli s tovorne ladje, sta bila tudi dva poltovornjaka. V takem stanju sta bila po 22 mesecih na dnu morja. Foto: AMSA

Z dna Tihega oceana so po 22 mesecih dvignili tovorne kontejnerje, v katerih sta bila tudi dva Chevroletova poltovornjaka.

Tovorna ladja YM Efficiency je plula iz ZDA proti Avstraliji, ko je zašla v hudo neurje. Zaradi nagibanja ladje so popustile varnostne jeklenice in v morje je padlo kar 81 kontejnerjev. To se je zgodilo približno 25 kilometrov pred avstralsko obalo.

Z dna oceana bodo rešili 62 kontejnerjev

Dvig kontejnerjev nadzira avstralski pomorsko-varnostni organ (AMSA). V dveh že rešenih kontejnerjih so našli tudi dva poltovornaka chevrolet silverado. Nameravali so ju predelati in premestiti volan na desno stran. V Avstraliji bi vsakega prodali za približno 100 tisoč dolarjev. Ker je kontejner v morje padel s precejšnje višine, nista bila v najboljšem stanju. Dodatno ju je v 22 mesecih uničila voda. Vozili sta imeli spuščena stranska stekla, zato je notranjost že začela gniti.

Do konca aprila nameravajo z globine od 100 do 150 metrov dvigniti skupno 62 kontejnerjev.

Ostale rešene stvari z ladje:

