Darsova rešitev na avtocesti, vozniki kar padajo vanjo #foto

Kaj pravzaprav so izletne cone? Gre za obcestne prostore, ki so namenjeni zaustavitvi vozila ob morebitnem izletu s cestišča. Če voznik s preveliko hitrostjo zapušča avtocesto na priključku, ga bo pri izletu s ceste pomagala ustavitvi izletna cona. Zapolnjena s sipkim okroglim peskom je namesto jeklene varnostne ograje eden od ukrepov za večjo prometno varnost. Hkrati poskrbi za bolj varno ustavljanje avtomobila in po drugi strani za manjše poškodbe na vozilu.

Učinkovitost izletne cone lahko potrdijo dirkači

Čeprav marsikdo ne vidi potrebe po preoblikovanju izletnih con, lahko o njihovi učinkovitosti samo pozitivne stvari zapišejo dirkači. Izletne cone s peska poskrbijo, da se vozilo ustavi z manj poškodb in predvsem bolj varno za udeležence v prometu. Nasutje okroglega peska na nekaterih hitrih zavojih ima pomembno vlogo pri varovanju dirkačev ob izletu z dirkališča. Vozilo se zaradi nasutja ustavi hitreje in pri tem pogreza počasneje. Kljub napačnim voznikovim potezam te nimajo vpliva in ne morejo povzročiti še večje škode ali tragedije.

Pri Darsu so poleg dveh izletnih con iz leta 2018 (Domžale, Dobruška vas) v lanskem letu zgradili še izletne cone na priključku Unec na primorski avtocesti (proti Ljubljani), na priključku Spodnji Brnik, na gorenjski avtocesti (proti Ljubljani) in na priključku Ajdovščina na hitri cesti čez Vipavsko dolino (proti Podnanosu).

Izletna cona pri Domžalah je davkoplačevalce stala 82.200,49 evra brez vključenega davka, pri preostalih je cena podobna. V letošnjem letu bodo zgradili še najmanj dve izletni coni. Natančna lokacija bo znana po dokončani projektni dokumentaciji, po pridobljenih dokumentih pa sledi razpis za izvajalca del.

Vsi izvozi ne bodo imeli urejene izletne cone

Kot so pojasnili pri Darsu, bodo letos nadaljevali gradnjo izletnih con, a te ne bodo zgrajene na vsakem izvozu z avtoceste. Na nekaterih območjih to ni mogoče zaradi različnih pogojev, največkrat zaradi vodnega zajetja, ki je ravno na tistem območju.

"Takšne izletne cone se ne uporabljajo na vsakem priključku. Projektno preverjamo posamezne priključke in nekaj teh izletnih con bomo izvedli, vendar tam, kjer je to mogoče (če ni mogoče, ker je recimo v sredini zadrževalni bazen ali kakšna druga stvar, povezana z odvodnjavanjem, tega ne bomo izvajali). Odločitve, ali bomo tovrstno izletno cono zgradili ali ne, je povezana še s horizontalnim radiem priključka ter ne nazadnje tudi s količino prometa," so zapisali pri Darsu.

Voznik mora sam poskrbeti za odvoz ujetega avta

Če bo vozilo zletelo z avtoceste v izletno cono, bo voznik moral sam poklicati policijo ali vlečno službo. Pred dnevi smo na priključku ujeli voznika, ki je za pomoč prosil drugo vozilo. S pomočjo vlečne vrvi so ujetega golfa z izletne cone potegnili kar sami. "To je tako, kot če voznik zapelje s ceste. V vsakem primeru pa bo voznik takšnega vozila moral poskrbeti tudi za odstranitev vozila (in to tudi sam plačati)," so še pojasnili pri Darsu.