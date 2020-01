Kdaj, kje in kakšni bodo zastoji? Te projekte želi letos izpeljati Dars.

Dars namerava tudi letos na avtocestnem križu izpeljati več deset infrastrukturnih posegov, ki bodo vplivali tudi na prometne tokove. Dva projekta, ki napovedujeta tudi daljše zastoje, sta predvidena za predor Golovec v Ljubljani in predor Markovec v Kopru. Večina projektov sicer še čaka odobritev pristojnega ministrstva, prav tako pa so odvisni od uspešnih javnih razpisov. Prav zato je lani v vodo že padla sanacija ljubljanskega predora Golovec.

Dars bo letos predvidoma na slovenskem avtocestnem križu izvajal nekaj obsežnih projektov, skupna vrednost vseh načrtovanih naložb pa znaša 194 milijonov evrov. Nekatere predstavljene projekte je sicer za zdaj treba še jemati z rezervo, saj mora za celoten načrt izvajanja koncesij soglasje dati infrastrukturno ministrstvo, dela pa so odvisna tudi od uspeha javnih razpisov. Prav zaradi neuspelega javnega razpisa je lani padla celovita obnova predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici, ki so jo pri Darsu nameravali izpeljati poleti.

Po oceni Darsa pri večini spodnjih načrtovanih projektov ne pričakujejo večjih prometnih zastojev. Ponekod bodo zastoji lahko nastajali predvsem v času postavljanja, premikanja in umikanja zapor.

Nekaj izjem pa vendarle je. To je vnovič načrtovana sanacija predora Golovec, za izvedbo katere je edini primerni čas v poletnih mesecih. Velik projekt se obeta tudi v predoru Markovec pri Kopru, kjer bo promet potekal tudi dvosmerno v eni cevi predora. Ta dela bodo predvidoma potekala od letošnje jeseni do pomladi prihodnje leto.

Izpostavljamo še obnovo viaduktov Žepina in mostu Bolska na štajerski avtocesti, kjer bodo v času prometih konic lahko zastoji nastali v smeri z enim prometnim pasom.

Jeseni bodo zamenjali tudi obstoječe dilatacije takoj na začetku gorenjske avtoceste, torej od predora Karavanke proti izvozu za Jesenice. Del izvedbe bo tam promet urejen semaforizirano in s čakalno dobo pred predorom.

Odsek Obseg del Termin Pričakovani zastoji A1 Priključek LJ Ind. cona Moste (BTC-Letališka cesta) Izgradnja novega nadhoda in rekonstrukcija priklj. ramp z nadzovom Poletje/jesen Zaprtje priključka v času rekonstrukcije nadzova in AC za potrebe montaže nadvoza (konec tedna) A2 Priključek Ljubljana Zahod (Vič) Preureditev izvoznega kraka Poletje Zapora priključka prek konca tedna z obvozom prek sosednjih priključkov H3 Krožišče Tomačevo, priključek LJ Črnuče, Tomačev-Dunajska cesta Obnova ceste Poletje Ni pričakovanih zastojev, razen ob postavljanju, spreminjanju in podiranju zapor; izmenično bodo zaprti posamezni kraki na krožišču Tomačevo A1 Ljubljana (Litijska cesta) do razcepa Malence Sanacija predora Golovec Poletje Pričakovani zastoji A1, A2 Domžale-Šentjakob, Malence-Šmarje Sap, Šmarje Sap-Grosuplje, Grosuplje-Iv. Gorica Izvedba sistema vodenja in nadzora prometa (SVNP) Jesen Zastoji niso pričakovani, morda le ob postavljanju zapore A1 Brezovica-Vrhnika, Vrhnika-Logatec Izvedba SVNP Jesen Zastoji niso pričakovani, morda le ob postavljanju zapore A1 Vrhnika-Logatec Postavitev betonske varnostne ograje v sredinskem ločilnem pasu Pomlad ali jesen Zastoji niso pričakovani A1 Vrhnika-Logatec Obnova nadvoza Pomlad Dva zožana pasova na AC, zastoji mogoči v času postavljanja, prestavljanja in odstranjevanja zapore A1 Kozina-Črni Kal, Črni Kal-Srmin, priključka Kastelec in Črni Kal Preplastitev vozišča Jesen Zastoji niso pričakovani, zapora priključka A1 Gabrk-Sežana, Sežana V-Sežana Z, priključek Sežana V Preplastitev vozišča Jesen Zastoji niso pričakovani, zapora priključka H4 Vogrsko-Šempeter Zamenjava dilatacij in manjša popravila na viaduktu Šempeter Pomlad Večjih zastojev ne pričakujejo, popolna zapora za postavitev in prestavitev zapore ob koncu tedna H4 Selo-Vogrsko, Vogrsko-Šempeter, priključek Vogrsko Obnova vozišča Pomlad/poletje Večjih zastojev ne pričakujejo, popolna zapora za postavitev in prestavitev zapore ob koncu tedna H5 Škofije-Srmin Tankoplastna prevleka Jesen Ni pričakovati večjih zastojev, zapora priključka H6 Žusterna-Izola Vzpostavitev sistema v predoru Markovec, izredno dvosmerno delovanje Zima 2019 - pomlad 2020 Pričakujejo se zastoji A1 Šentilj-Pesnica Sanacija HI in asfaltov viadukta Kresnica Pomlad Ni pričakovati večjih zastojev A1 Krtina-Domžale Izvedba SVNP Jesen Ni pričakovati večjih zastojev, izjema ob postavljanju zapore A1 Slovenske Konjice-Dramlje Pripravljalna dela za rekonstrukcijo ceste in objektov Jesen Pripravljalna dela na razširitvah A4 Podlehnik-Gruškovje Izvedba SVNP Pomlad Ni pričakovati večjih zastojev A5 Sv. Jurij ob Ščavnici-Vučja vas Preureditev cestninske postaje Dragotinci Ni pričakovati večjih zastojev A5 Vučja vas-Murska Sobota, priključek Murska Sobota, Murska Sobota-Lipovci, priključek Lipovci, Lipovci-Turnišče Obnova ceste in objektov Poletje/jesen Ni pričakovati večjih zastojev, zapore priključkov A5 Lipovci-Turnišče Izvedba SVNP (nadzorna točka Dolinsko) Jesen Ni pričakovati večjih zastojev, razen morda v fazi postavljanja zapore A2 Lipce-Lesce, Podtabor-Kranj Z, Vodice-LJ Šmartno Izvedba SVNP Jesen Ni pričakovati večjih zastojev, razen morda v fazi postavljanja zapore A2 Hrušica-Lipce Obnova voziščne konstrukcije in sanacija viaduktov Podmežakla 3L in Podmežakla 4L Jesen Mogoči zastoji v času praznikov v tujini A2 Brezje-Podtabor, Podtabor-Kranj Z Preplastitev odseka Jesen (lahko tudi šele 2021) Ni pričakovati večjih zastojev, razen v času postavljanja zapore A1 Viadukt Žepina na avtocesti Dramlje-Celje Zamenjava asfalta in HI vključno z zamenjavo obstoječih dilatacij Poletje V času prometnih konic zastoji v smeri z enim prometnim pasom A1 Most Bolska na avtocesti Vransko-Trojane Zamenjava obstoječih dilatacij Poletje V času prometnih konic zastoji v smeri z enim prometnim pasom A1 Viadukta Gabrk na avtocesti Gabrk-Divača Zamenjava obstoječih dilatacij Jesen A1 Viadukta Bivje na avtocesti Črni Kal-Srmin Zamenjava obstoječih dilatacij Jesen A2 Most čez Savo na avtocesti iz avstrijsko-slovenske državnem meje proti Jesenicam Z Zamenjava obstoječih dilatacij Jesen Del izvedbe bo promet urejen s semaforjem in čakalno dobo pred predorom

"Vsa dela, ki jih izvajamo, so potrebna zaradi zagotovitve ustreznih prometnih in varnostnih lastnosti avtoceste. Kot upravljavec in vzdrževalec avtocest si prizadevamo, da jih izvajamo prometnimi zaporami, ki v največji možni meri omogočajo neoviran potek prometa, in v terminih, ki so za posamezen odsek avtoceste glede na pričakovane prometne obremenitve najbolj ugodni – dejstvo pa je, da vsaka zapora pomeni določeno motnjo v prometu. K večji pretočnosti lahko pripomoremo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja," svetujejo na Darsu.

Celotne načrtovane investicije za leto 2020 v višini 194 milijonov evrov

Njihov poslovni načrt poleg novogradenj (predvsem druga cev karavanškega predora ter začetka graditve tretje razvojne osi na severnem in južnem delu) predvideva za začetek graditve na teh lokacijah za leto 2020 približno 40 milijonov evrov (od tega približno 15 milijonov za drugo cev karavanškega predora, približno 16 milijonov evrov za odsek tretje razvojne osi na južnem delu ter približno 7 milijonov evrov za tretjo razvojno os na severne delu), največ investicijskih sredstev v imenu in za račun Darsa pa je namenjenih gradbenim delom pri obnavljanju avtocest in hitrih cest. Za leto 2020 je v ta namen načrtovanih približno 60 milijonov evrov.

Poleg zgoraj navedenih sredstev investicij je med drugim za elektro-strojna dela in ITS v letošnjem letu načrtovanih približno 18 milijonov evrov naložb, za izboljšanje prometne varnosti približno 6 milijonov evrov … Skupna vrednost investicij Darsa je za leto 2020 načrtovana v višini 194 milijonov evrov.