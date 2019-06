Kriva je "šlamparija": obnove predora in prometnega kolapsa ne bo

Pri Darsu so že v začetku leta svarili, da predor Golovec čaka obsežnejša prenova, ki pa jo je zaradi obsega del mogoče izpeljati le v poletnih mesecih. Takrat je na vzhodni obvoznici v Ljubljani manj vozil kot sicer. Zdaj pri Darsu potrjujejo, da zaradi vložene revizije na postopek izbire ponudnika letos tega projekta ne bodo izpeljali. "Na varnost udeležencev v prometu enoletni zamik del ne bo vplival," sporočajo iz Darsa.

En ponudnik za 271 tisoč evrov cenejši

Dela v predoru Golovec predvidevajo sanacijo voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektro-strojne opreme obeh cevi predora, ob tem pa še zamenjavo razsvetljave v pokritem vkopu Strmec.

Za posel z Darsom sta se prek javnega naročila potegovali dve družbi. Kolektor CPG je pripravil ponudbo za 8,5 milijona, konzorcij Strabag in Iskra pa za 8,8 milijona evrov (oboje brez DDV). Oba sta tako pripravila stroškovno sprejemljivo ponudbo (zgornja meja je bila 8,9 milijona evrov, brez DDV), prav tako sta bila ustrezno finančno zavarovana.

Ponudbena cena (brez DDV) J.V. Strabag d.o.o. + Iskra d.o.o., Ljubljana 8.827.746,00 EUR Kolektor CPG d.o.o., Nova Gorica 8.556.648,62 EUR

Foto: Gregor Pavšič

Revizija pokazala površnost, pravnih stroškov za 27 tisoč evrov

Odločala je tako najugodnejša ponudba in pri Darsu so sprva izbrali Kolektor CPG. Strabag in Iskra sta vložila zahtevo za revizijo postopka in pri Darsu so potrdili njune pritožbe. Dars jima bo moral povrniti še dobrih 27 tisočakov pravnih stroškov.

Manjkal je en podatek, ponudba je takoj padla

Revizija postopka odločanja je namreč pokazala na površnost pri potrjevanju prvotnega izbranega ponudnika oziroma njihovega oddajanja razpisne dokumentacije.

Tako Kolektor CPG ni izpolnil podatka za strošek prodajne cene ure z DDV v tako imenovani prilogi D. Ker je bil izrecni pogoj za dopustnost ponudbe v celoti izpolnjene vse priloge, je že izbran ponudnik zaradi tega manjkajočega podatka ostal brez devetmilijonskega posla, slovenske avtoceste pa brez obnovljenega predora.

Revizija je sicer obsegala tudi preverjanje ustreznih referenc pri izvajanju del na požarni ventilaciji (podizvajalec Riko), a ta ne bi vplivala na preklic izbora družbe Kolektor CPG kot izbrane družbe za izvedbo del.

Ker je bila ta ponudba določena za nedopustno, so v postopku revizije preverili še dokumentacijo drugega ponudnika. Izkazalo se je, da je tudi konzorcij Strabag in Iskra, ki je vložil zahtevo za revizijo proti Kolektorju CPG, oddal nepopolno dokumentacijo.

Pomanjkljiva tudi druga ponudba: neustrezna davčna stopnja, neizpolnjene priloge …

V njej niso navedli določene mehanizacije (rezkar minimalne širine en meter, finišer minimalne širine 4,5 metra s fiksno vgrajevalno ploščo …), pri določenih postavkah so navedli davek, ki ni bil v skladu z davčno stopnjo v Sloveniji. Taki so bili skupno trije obrazci, delno neizpolnjeni sta bili dve prilogi (F in C) in tako je bila tudi ta ponudba samodejno označena za nedopustno.