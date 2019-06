Ste jih že videli? Darsovi količki spet na avtocesti. #foto

V zadnjem obdobju slovenske avtocestno dnevno ječijo pod težo promentnih obremenitev, že manjša nevšečnost pa lahko povzroči kilometrske zastoje. Marsikateri voznik se takrat v zadnjem hipu, že na uvozu proti avtocesti, premisli in obrne avtomobil.

Nič več obračanja prek izvoznega pasu

To se navadno zgodi na dvosmernem odseku, ki je istočasno izvozni in uvozni del proti avtocesti. Tam avtomobili obračajo prek polne črte, pri tem pa obstaja nevarnost trka s tistimi vozili, ki pravilno vozijo po izvoznem kraku.

Vsaj v primeru izvoza Logatec smo opazili novost in sicer serijo plastičnih količkov, ki na tem mestu preprečujejo manevriranje vozil in njihovo obračanje. Količke so postavili skoraj neprekinjeno od nekdanje cestninske postaje do točke, kjer se izvozni in uvozni pas zadnjič stikata.

Podoben primer relativno pogostega obračanja vozil je tudi na Vrhniki, kjer pa takih količkov za zdaj še ni.