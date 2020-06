Novi golf: tako napreden, da brez navodil za uporabo ne gre

Golf vse od prve generacije naprej piše pravila razreda. Ob prihodu vedno ustvari veliko vrveža, tokrat pa je bil zaradi enoletne zamude in prihoda nekaterih tehnoloških rešitev še bolj pod drobnogledom javnosti (in nas). Naša sodba v enem stavku po 1.539 prevoženih kilometrih? Zelo dobra tehnološka osnova za prihodnost, ki bo nujno potrebovala še nekaj piljenja, z odličnim bencinskim motorjem in vsestranskimi voznimi lastnostmi, a žal v prostorsko povprečnem paketu.

Še preden sem sedel za volan testnega golfa, sem bil kar nekoliko nervozen. Gre le za najpomembnejši avto leta, ki me je vpreteklosti že pustil hladnega. Ravno ta prvi stik je v mojih očeh najpomembnejši – saj verjetno poznate ta občutek, ko prvič sedete v avto in sami pri sebi rečete, vau oziroma razočarano pogledujete po potniški kabini, saj ste pričakovali bistveno več. No, ta občutek, to zadovoljstvo, še preden pritisnem stikalo za vžig motorja je tisti prvi pravi iskreni stik z avtom. Do sedaj sta me recimo Mazda in Volvo v tem prvem občutku vedno navdušila, iskreno povedano pa recimo nisem našel te povezave s prejšnjo generacijo golfa. Že večkrat videne rešitve, veliko sivine in predvidljive oblikovne rešitve so mi odvzele ta prvinski občutek zadovoljstva, ko prvič sedeš v novi model.

Avto za novo dobo, vendar brez elektrike

Zgornji naslov sicer tehnično gledano ni popolnoma pravilen, saj 1,5-litrski štirivaljni TSI motor deluje s principom blagega hibrida z Golf osme generacije je dobil tudi nov ključ. Foto: Gašper Pirman 48-voltno električno napeljavo, a leti zgornji zapis predvsem na golfovo zaobljubo motorjem na notranje zgorevanje. Gledano s tehnološkega vidika je jasno, da so v Wolfsburgu naredili ogromen preskok naprej in pripravili osnovo avtomobila za neproblematične prihodnje nadgradnje, a pustili elektriko rezervirano za ID.3 in druge modele.

Da novi golf ni več tisti klasični Volkswagen daje nekako vedeti že sam ključ. Po dolgih letih deluje sveže in moderno. Res je, da dotični ni bil brezstični (doplačilo 417 evrov, a vseeno dober začetek. Kljub temu, da sem v osmi generaciji golfa že sedel, je bil tokrat prvi tisti pravi. In ne le zaradi dveh digitalnih zaslonov, ki sta skupaj povezana z enim skupnim kosom klavirske plastike, monotonost razbija še okrasni element na sredini armaturne plošče in osrednja konzola z majhno prestavno ročico iz porscheja 911. Malenkosti, ki štejejo in so pomembne.

Doplačilo vredno vsakega centa - 752 evrov za matrične LED žaromete. Foto: Gašper Pirman

Navodila za uporabo so postala dragocen pripomoček

Prvi vtis torej pozitiven, drugi vtis še vedno pozitiven, a že s privzdvignjeno obrvjo. Tehnološka revolucija je s seboj prinesla davek. Golf ni več tisti preprosti sopotnik, v sekundi pripravljen na uporabo. Upravljanje zaslona na dotik je k sreči hitro, vmesnik pregleden in v drobovju se skriva dovolj procesorske moči, da celoten sistem deluje hitro. Brez zoprnega zaostajanja ali zmrzovanja.

Kot človek, ki me zanima vse digitalno in sem domač s takšnimi in drugačnimi tehničnimi igračkami sem hitro in zlahka osvojil vse funkcije. Zataknilo se je pri nekoliko nevsakdanjih rečeh, kot je izbira voznega profila. Le ta je zakopan med asistečnimi sistemi, izbira pa se prikaže šele ob kliku na spredaj vozeči avtomobil. Nič kaj preprosto, nič kaj intiutivno. In takšnih zagat je bilo precej, branje navodil za uporabo pa je bil praktično na sporedu dnevno.

Kaj nas je zmotilo



Tipke ob zaslonu na dotik za uravnavanje glasnosti in temperature so neosvetljene, zato jih v temi iščeš ''na slepo''. Prav tako so tipke v klavirski plastiki, prstni odtisi in prah so tam stalnica.



Sovoznikov predal prvič ni oblečen v mehko tkanino, temveč je izdelan iz razmeroma tanke plasike.



Sistem za nenamerno menjavo voznega pasu je učinkovit, a zato preveč vsiljiv in agresiven.



Prostorsko bi lahko z novo generacijo pridobil kakšen centimeter.

Narejen za mlade, kupujejo ga starejši

Za volan sem zato posedel očeta. Preden kdo pripomni, dnevno uporablja računalnik, laptop, ima pametni telefon in najnovejše igračke niso tuje. Prosil sem ga naj sede za volan in nastavi klimatsko napravo in spremeni postajo na radiu. Morda sem ga res nepripravljenega ''vrgel v ogenj'', a po minuti zbeganega gledanja v zaslon sem mu moral pokazati jaz, kako potekajo stvari. Če bi imel golf običajna stikala, bi klimatsko napravo znal nastaviti vsak. Težave so bile tudi pri upravljanju radia. Po nekaj minutah igranja je vsaj nujne stvari osvojil hitro, a učenje vseh stvari bi potekalo več dni, tednov. Da ne govorimo o umikanju pogleda s ceste, zato smo še vedno mnenja – niti najboljši zaslon na dotik ni varen zaslon na dotik.

Digitalni merilniki so špica

Velik prst gor gre digitalnim merilnikom. Gre za preprost koncept, brez pretiranih barvnih kombinacij in grafik. Imajo štiri prilagodljive videze, vsakega se lahko dodatno prilagodi željam voznika. 10-palčni zaslon je serijski pri najvišjem paketu opreme style, z njim je bil opremljen tudi testni golf. Z izbiro tega paketa (cena se z 1.5 e-TSI in samodejnim menjalnikom prične pri 27.500 evrih) je na seznamu serijske opreme še polni žarometi LED, sedeži s certifikatom Ergo z masažno funkcijo (ki ni nič posebnega), parkirnimi senzorji, številnimi varnostnimi pomagali in seveda avtomatsko klimatsko napravo.

Za doplačilo nekaj več kot 700 evrov je bil testni golf opremljen še z matričnimi žarometi LED. Naj povem to preprosto – presenetljivo majhno doplačilo za takšen kos dodatne opreme, ki bi morala svoje mesto najti v vsakem golfu.

Tudi naš golf je imel programske težave



Ravno v teh dneh so pri Volkswagnu sporočili, da so pripravili programski popravek za prizadete golfe in bodo znova zagnali proizvodnjo. Tudi naš testni golf bo te dni odšel po nekaj dodatnih vrstic programske kode, saj so ga tako kot številne druge prve izdelane primerke pestile nekatere manjše težave.



Kaj je bilo torej narobe? V resnici nič večjega, a še najbolj nas je zmotilo prižiganje stropne lučke zadaj. Opazili smo tudi, da se nam je le redko preko bluetootha samodejno povezal pametni telefon in včasih so tudi parkirni senzorji potrebovali več časa za zagon.

Vozniško je predvsem vsestransko uporaben

Kljub digitalno tehnološki revoluciji je ostal golf zvest svojemu videzu in voznim lastnostim. Žal testni avto ni bil opremljen z Veliko stvari je skritih v dodatnih podmenijih, zato je potrebno kar nekaj časa, da se navadiš na njihov položaj. Foto: Gašper Pirman doplačilnim progresivnim vzmetenjem DCC (doplačilo 985 evrov), ki kontinuirano prilagajan delovanja blažilnikov, glede na izbrani vozni profil nastavlja karakteristike motorja in prilagaja servo podporo krmiljenju. Ko sem vozil tako opremljenega golfa na prvi vožnji na protugalskem (povezava spodaj) je resnično prišla do izraza vsestranska uporabnost nove generacije.

Sedaj je kljub možno izbiri voznih profilov prilagaja le delovanje motorja in odzivnost stopalke za plin. Kljub temu so inženirji dobro uglasili vzmetenje, ubrali so srednjo pot med udobjem in vodljivostjo. Razredni prvak ostajata ford focus in honda civic, na dinamični strani je pred njim tudi mazda 3, a je golf po drugi strani vseeno vsakodnevno bolj udoben kot japonska konkurentka.

Dimenzijsko enak kot predhodnik, a zaradi dveh digitalnih zaslonov tehnološko bistveno naprednejši in zaradi številnih varnostnih pomagal predvsem bolj varen. Foto: Gašper Pirman

Za vsak okus: pametno prilagajanje ali nenehno jadranje

Vizualno je golf le malenkost spremenjen od predhodnika. Foto: Gašper Pirman Dodatna črka e ob oznaki TSI ne pomeni, da gre za električnega golfa, temveč vozniku prinaša dodatne opcije, ki pomagajo zmanjševati povprečno porabo goriva. Tako gnani golf ima vedno vključeno funkcijo jadranja avta ob popuščeni stopalki plina. Ta se ob vsaki priložnosti vklopi ob iztekanju avta, vsaka popustitev plina pa prinese premik menjalnika v prosti tek. Takrat seveda ni zavornega učinka motorja, zato avto izgublja hitrost bistveno počasneje in pri tem hkrati prihrani na porabi goriva.

Gre za specifično rešeno problematiko, ki ne bo vsakomur všeč. Tudi pri meni je trajalo nekaj časa, da sem se navadil in pozabil na zaviranje s pomočjo motorja. Voznik lahko sicer motor zbudi s pomočjo obvolanskih ročic in menjalniku ukaže prestavitev v željeno prestavo. A to zopet prinaša nekaj dodatnega bremena za voznika, ki se mora ukvarjati z ročnim prestavljanjem - celotna filozofija golfa pa je zastavljena v obratni smeri, čimvečje udobje med vožnjo, kar prinaša tudi manj stresno vožnjo.

Ima pa golf vgrajeno še eno funkcionalnost - pametno samodejno prilagajanje hitrosti glede na razmere na cestah. Sistem sem po nekaj minutah brskanja po menijih le našel in izklopil. Čeprav je njegovo delovanje v večini primerov uglajeno, pa sistem še vedno ne zna povsem suvereno brati razmer na cesti. Tako zavira v zavojih, ki jih sicer lahko brez večjih težav prevozimo z višjo hitrostjo, zavira pred semaforjem, kljub temu, da na njemu sveti zelena luč in samodejno zavira glede na omejitev hitrosti - a kar nekajkrat je bila golfova hitrost v njegovi umetni pameti nižja, kot je bila omejitev hitrosti na tistem odseku.

Je pa delovanje motorja naravnost fantastično - praktično neslišno, zaradi jermenskega zagonskega alernatorja, ki ga prinaša 48-voltna električna napeljala pa zagon avtomobila hipen. Motor zna v umirjeni vožnji izklopiti delovanje dveh valjev, povprečna poraba se je zato gibala okrog šestih litrov. To je navsezadnje povprečna poraba dizelskega motorja, zato bi že zaradi same mirnosti in uglajenosti motorja hitro izbrali bencinskega namesto dizelskega.

Seznam asistenčnih sistemov in nastavitev je res dolg, a nekaterih preveč posegajo v samo vožnjo. Foto: Gašper Pirman