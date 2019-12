Prvič za volanom VW golfa: res nima pokazati nič drastično novega?

Volkswagen golf je s pomočjo tehnološke injekcije vstopil v novo življenjsko obdobje. Pričakovano ne prinaša oblikovne revolucije, a z nekoliko bolj živahnimi barvami in predvsem z digitalno pametjo še nikoli ni nagovarjal tako mlade publike. Toda vendarle, take avtomobile kupujejo starejši in njim novi golf ponuja obilo digitalnih rešitev, ki se jih nemara ne bo enostavno navaditi. Je novi golf tudi prispodoba bližanja industrijskega vrhunca zdajšnje tehnologije motorja z notranjim izgorevanjem, ki prek klasičnih rešitev ne more ponuditi česa resnično drastično novega? Golf sicer v Slovenijo prihaja marca in to z izhodiščno ceno 20 tisočakov.

Le nekaj mesecev po pompoznem razkritju električnega ID.3 so nam pri Volkswagnu precej manj izpostavljeno pokazali osmo generacijo za sedaj še vedno svojega najpomembnejšega modela. Golf, eden izmed velikanov in eden izmed daleč najbolj prepoznavnih obrazov avtomobilskega sveta je vstopil v novo, digitalno dobo. Čeprav ostaja prodajno najmočnejši adut znamke pa se ob vse večjemu povpraševanju za športnimi terenci in prihodu električnih vozil zdi, da njegova zvezda ob pogledu v prihodnost ni več tako svetla kot zadnjih 45 let. Golf je bil v svojem razredu vselej izrazit "trendsetter" in enako naj bi veljalo tudi danes, ko pa je začel znotraj znamke to vlogo prevzemati električni ID.3. Klasični golf namreč težko ponudi še kaj resnično novega in tudi vse digitalizacijske rešitve povezane z osrednjim zaslonom (le osnovna oprema ga ne ponuja) se zdijo občasno kot rešitve "na silo".

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Kako pomembna je njegova zapuščina? Po njem se imenuje segment

Ko smo na deževno jutro, dobro uro vožnje stran od Porta, sedli za volan prve generacije golfa, smo spoznali kakšen pečat je pustila njegova zapuščina. Res je, osma generacija nikakor ne bo v takšni meri spremenila avtomobilskega sveta, kot ga je prva zdaj že daljenega leta 1974. S samozavestnim impulzom je pretresel Evropo ter brez težav stopil v čevlje hrošča.

Zdaj, 45 let kasneje je avtomobilski svet drugačen. V veliki meri je za takšno podobo odgovoren golf, ki je kljub razmeroma skromnim dimenzijam prinesel vsakodnevno uporabnost in družinsko praktičnost. Postal je fenomen in tista atomobilska ikona, ki jo proizvajalci še danes želijo ujeti in seveda tudi preseči. Na trgu so bili bolj prostorni konkurenti, nekateri z več tehnologije ali z drznim videzom, a golfa prodajno niso zmogli nikoli ujeti. Segment nižjega srednjega razreda pa se ljudsko imenuje kar ''golfov razred''.

Foto: Gašper Pirman

Na cesti ga bo nemogoče zamenjati

Če je kdo pričakoval oblikovno revolucije, se je močno zmotil. Golf ostaja golf. S progresivnim oblikovanjem se nadaljuje njegova zgodba. Kot smo od Nemcev že navajeni, so oblikovne spremembe, kljub novi generaciji, manjše narave kot pri drugih proizvajalcih. Golf na cesti ostaja nezamenljiv. Z ostro bočno linijo, obliko sprednjih žarometov in navsezadnje tudi z obliko zadnjih žarometov bo še naprej širil svoje poslanstvo. Oblikovalska ekipa je nekoliko sploščila nos avtomobila, s tem so izboljšali aerodinamiko, a ohranili prepoznavno golfovo držo. Žarometi so serijsko podprti s tehnologijo LED (matrični žarometi na voljo kot opcija), prav tako so serijsko zadnji žarometi LED.

Pasivnost zunanjega oblikovanja se kaže tudi v praktično nespremenjenih dimenzijah. S predhodnikom si deli dolžino medosja (2.636 mm), prtljažni prostor (380-1.237 l) in splošno dolžino (4.284 mm), prav tako ostaja praktično enako prostoren v širini ramen in pri prostoru za kolena.

Nenehno buden in povezan

Pravzaprav ni poznan le pogled na zunanjost, temveč je veliko znanega tudi pod obleko. Osnova namreč ostaja prilagodljiva MQB, ki jo inženirji lahko raztezajo in prilagajajo široki vrsti modelov (škoda octavia, audi Q3..). Tako kot pri predhodniku je tudi glede vzmetenja – boljše različice dobijo zadaj večvodilno vpetje, osnovne se morajo zadovoljiti s poltogo premo. S boljšimi paketi opreme ali motorji pridejo tudi prilagodljivi blažilniki in bolj odzivna volanski mehanizem.

Na cesti je golf zato zelo podoben predhodniku. Prepoznavno bolj trdo nastavljeno vzmetenje ostaja, a je še vedno dovolj udoben za vsakodnevno nenaporno uporabo. Ker je bilo na predstavitvi govora predvsem o varnosti, tehnološki naprednosti, digitalni revoluciji, svetilom in motorjem je jasno kaj so bile prioritete Volkswagna in kateri elementi imajo pri kupcih največjo težo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Dizel postaja vse bolj uglajen, bencinar neslišen

Če volkswagnov ID.3 prikazuje brezemisijsko prihodnost, je golf s svojimi motorji še vedno v sedanjosti. Dva dvolitrska dizelska motorja in trije bencinski. Na pomoč priskočijo še tri različice blagega hibrida, ki golfovo motorno paleto vsaj do neke mere ponesejo v prihodnost. No, do poletja bo na voljo še priključni hibrid, kar bo še izboljšajo širino modela. Prihodnje leto bodo na voljo tudi GTD, GTI in R.

Sprva smo sedli za volan golfa z vgrajenim dvolitrskim dizlom z 110 kilovati ter 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom DSG. Po podatkih tovarne naj bi porabil do 17 odstotkov manj goriva kot predhodnik in v zrak izpustil do 80 odstotkov manj emisij NOx, a nas je še najbolj navdušilo njegovo mirno delovanje. V notranjost se prenaša izredno malo zvoka in vibracij, kar do sedaj ni bilo pravilo pri golfu. 120 kilometrski odsek (60 kilometrov avtoceste, 60 kilometrov regionalnih zavitih cest) smo prevozili v normalnem tempu in na koncu na računalniku odčitali porabo 5,2 litra.

Pri nas ima dizel vse manjši delež, enako velja za golfa. Če je bil pred leti delež dizla še 70 odstotkov, pri uvozniku pričakujejo, da se bo ta delež pri novem golfu spustil na 40 odstotkov. Na drugi strani bo vse bolj priljubljen samodejni menjalnik, saj se bo zanj odločila dobra tretjina kupcev.

Mirno ugašanje in hitro prižiganje motorja največja prednost

Kar nekaj kilometrov smo prevozili tudi v novem blagem hibridu e-TSI. Gre za poznano zasnovo – bencinskemu motorju pomagata 48-voltni jermenski zagonski alternator in 48-voltna litij-ionska baterija. Za prenos navora vedno skrbi 7-stopenjski samodejni menjalnik.

Kaj pravi cesta? Večjih razlik med vožnjo praktično ni čutiti. Če je enako močan 96-kilovatni 1,5-litrski bencinar porabil okroglih sedem litrov goriva je na skoraj enako dolgem odseku, vendar bolj ravninskem enako močan e-TSI porabil pol litra manj. Bolj kot varčevanje z gorivom (največ pridobi ravno zaradi funkcije jadranja) smo cenili njegovo hitro in praktično neznaznavno ugašanje motorja pri semaforjih. Če nas velikokrat zmoti prepočasno vžiganje motorje ob ponovnem speljevanju, tega tukaj ni. Motor je v trenutku pripravljen na akcijo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Občutki za volanom toplo-hladno

Radikalno - dolgo časa smo iskali besedo s kateri bi opisali spremembe v potniški kabini. Zakaj radikalno? Dva dvojna zaslona, brez fizičnih stikal nista nova ne v svetu avtomobilov ne v golfovem segmentu. Tokrat ciljamo na radikalno spremembe za golfa samega. Doslej je imel golf vselej zelo uniformirano, umirjeno in strogo enolično zasnovo armaturne plošče. S prihodom velikega, prostostoječega zaslona na dotik ter nekaj centimetrov zraven še digitalnih merilnikov, ki so med seboj povezani z enim velikim kosom klavirske plastike.

Na prvi pogled deluje notranjost lepo prečiščena, moderna. Zaslona sta hitra, prilagodljiva in stvari so razporejene smiselno. Po nekaj desetih kilometrih uporabe smo pogrešali kakšno običajno stikalo (vsaj za glasnost radia), a se po drugi strani hitro navadili na postavitev drsnih ploščic. Celotna izkušnja ni tako intuitivna kot bi si želeli, prilagajanje klimatske naprave zahteva umik oči s ceste in tudi drsnik za glasnost potrebuje nekaj privajanja. Kako se bodo s temi novostmi spoprijeli starejši kupci? Le povsem osnovni golf namreč nima novega digitalnega zaslona.

Veliko je tudi klavirske plastike, a možnost izbire kakšnega drugega materiala ni. Lastniki bodo tako obsojeni na nenehno čiščenje prstnih odtisov in prahu. Zaenkrat ostajamo nekoliko rezervirani glede same uporabnosti v običajnih razmerah, a po drugi strani kimamo sami prilagodljivosti nenehno povezanega sistema, ki opozarja na zastoje, nesreče in nudi opcijo poslušanja internetnih radijskih postaj in podcastov. Golf ostaja zvest svojim koreninam in v ''svoj'' razred prinaša precej digitalne svežine. Zaradi tega bo postal všečen predvsem mlajšim kupcem, s svojo razmeroma umirjeno zunanjostjo ter prostorsko nespremenjeno potniško kabino pa bo še vedno smiselna nadgradnja pri obstoječih kupcih.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman