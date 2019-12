Novost iz Volkswagna: obvezni servis le še vsaki dve leti

Že zdaj nekateri proizvajalci za določene modele ponujajo servisne intervale na dve leti oziroma na 30 tisoč prevoženih kilometrov (kar nastopi prej), ameriška Tesla zapoveduje servisiranje "po potrebi", pri Volkswagnu pa bodo prihodnje leto predstavili tak način vzdrževanja vozila za vse svoje nove modele. Te spremembe so v načrtu za Evropo, ne pa tudi za vse druge globalne trge.

Za vozila električne družine ID bodo predstavili drug sistem vzdrževanja. Foto: Gregor Pavšič Najprej golf, nato še preostali novi in prenovljeni modeli

Tak pristop bodo najprej ubrali z osmo generacijo golfa, ki ga bomo ta teden prvič vozili na Portugalskem, v Sloveniji pa ga pričakujemo prihodnjo pomlad. Dvoletni servisni interval bodo pri Volkswagnu leta 2020 razširili tudi na preostale nove in prenovljene modele osebnih avtomobilov. Izjema so električna vozila družine ID, za katero bodo potrebne servisne postopke predstavili naknadno. To je zasluga kakovosti naših vozil, s tem pa poenostavljamo celoten sistem vzdrževanja, je odločitev pojasnil Achim Shaible, ki je pri Volkswagnu odgovoren za mrežo poprodajnih in servisnih storitev.

V Sloveniji na natančne napotke še čakajo

Pri slovenskem uvozniku znamke Volkswagen so priznali, da natančnih navodil s strani proizvajalca še nimajo.

"Prejeli smo informacijo, da naj bi z novim modelskim letom oziroma uvedbo novega modela golf tovarna poenotila servisne intervale. Servisni pregled bi se tako zgodil na dve leti oziroma na 30 tisoč prevoženih kilometrov, enako velja tudi za obvezno menjavo olja. Zavorno tekočino bo treba menjati vsaki dve leti," nam je pojasnil Jože Terglav z družbe Porsche Slovenija.

Video - prvi vtisi novega VW golfa