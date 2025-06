Prihodnje leto bo volkswagen golf GTI praznoval svojo 50-letnico. Prvo športno različico za golfa so namreč začeli prodajati že leta 1976. Golf je bil nato desetletja sinonim Volkswagnovega uspeha v Evropi in še v zadnjih letih je predvsem doma v Nemčiji beležil zelo spoštljive prodajne rezultate. Golf v trenutni generaciji ni več najnovejši avtomobil in enako velja tudi za športnega GTI-ja, ki je na avtomobilskem trgu izgubil že kar nekaj tekmecev. Pri Volkswagnu so mu zdaj ob skorajšnjem jubileju namenili še novo posebno serijo.

Novi golf GTI "50 edition" je najhitrejši serijski volkswagen na Nordschleifu. Foto: Volkswagen

Volkswagen golf GTI prve generacije, izdelali so jih kar 462 tisoč. Foto: Volkswagen

Pri Volkswagnu so morali golfa GTI v sedemdesetih letih najprej razvijati na skrivaj, saj za tak avtomobil ni bilo prave politične volje. Pri razvoju je sprva sodelovala ekipa osmih ljudi, ki je v tovarno tihotapila dele, prototip za preizkuse pa so raje pripravili na osnovi modela scirocco in ne golf. Upravi so avtomobil prvič pokazali spomladi leta 1975, maja istega leta pa so ga že potrdili. Jeseni tega leta so golfa GTI javnosti prvič pokazali na avtomobilski razstavi v Frankfurtu, prodaja pa se je začela šele leto pozneje.

Prvega golfa GTI je poganjal 1,6-litrski bencinski motor z močjo 81 kilovatov (110 “konjev”). Sprva so načrtovali izdelavo le pet tisoč avtomobilov, kar je bil pogoj za homologacijo golfa GTI za razred 1 produkcijskega turnega krožnohitrostnega prvenstva. Pošteno so se ušteli - do konca prve generacije golfa GTI so izdelali kar 462 tisoč avtomobilov.

Del paketa Performance bo tudi Akrapovičev izpušni sistem. Foto: Volkswagen

Njeno bistvo je do zdaj najzmogljivejši pogon za golfa GTI, ki prvič presega 300 “konjev”. Gre za nadgradnjo dvolitrskega bencinskega turbo motorja iz različice GTI clubsport. Moč znaša 239 kilovatov (325 “konjev”), kar je občutno več kot v klasičnem GTI-ju. Ta ima moč 195 kilovatov (265 “konjev”). Golf GTI “50 edition” ima tudi 420 Nm navora.

Pri Volkswagnu so pričakovano še izpopolnili nastavitve podvozja in tudi sistem dinamičnega prilagajanja podvozja (DCC), v primerjavi s klasičnim GTI pa je tudi 1,5 centimetra bližje cesti. Za dodatek je na voljo še paket Performance, ki podvozje zniža še za pol centimetra in prinaša še ostrejše nastavitve podvozja. Del paketa Performance bo tudi Akrapovičev izpušni sistem.

Zahvaljujoč vsem nadgradnjam je ta golf GTI “50 edition” do zdaj najhitrejši serijski volkswagen na stezi Nordschleife. Njihov testni voznik je uspel 20,8-kilometrski krog odpeljati v času 7 minut in 46 sekund.

Avtomobil bodo začeli v Wolfsburgu izdelovati konec letošnjega leta, na ceste pa prihaja v prvem četrtletju 2026.

