Mercedesov "prostorski čudež"? SUV, ki je pisan na kožo družinam.

Novi mercedes-benz GLB izstopa iz okvirjev klasičnih avtomobilskih razredov. Je oglat, prostoren in ima tudi zanimive mere. Sodi med modela GLA in GLC, a od tega je krajši le za dobra dva centimetra.

Novi mercedes-benz GLB izstopa iz okvirjev klasičnih avtomobilskih razredov. Je oglat, prostoren in ima tudi zanimive mere. Sodi med modela GLA in GLC, a od tega je krajši le za dobra dva centimetra. Foto: Gregor Pavšič

GLB je na prvi pogled nenavaden mercedes-benz, ki s svojimi merami štrli iz klasičnih avtomobilskih razredov, z dolgo medosno razdaljo in oglatimi linijami pa omogoča zelo dober prostorski izkoristek vozila. Nemcem je z njim uspel vsaj manjši prostorski čudež. Kot prvi v kompaktnem razredu ima na voljo tudi šesti in sedmi sedež, ki skupaj s premično drugo vrsto sedežev tvorita osrednjo rdečo nit tega novega modela.

V ponudbi športnih terencev, ki so bili zadnja leta glavno vodilo razvoja avtomobilske industrije, se danes ni lahko razlikovati od drugih. To je letos uspelo Mercedes-Benzu z novim modelom GLB, ki združuje oblikovalsko posebnost in prepoznavnost, prav zahvaljujoč nekoliko bolj oglatim linijam in bolj pokončno postavljenim steklom pa je eden prostorsko najučinkovitejših avtomobilov svojega razreda. Z marsikaterimi dimenzijami preseneti, ima nepogrešljiv 14-centimetrski premik druge vrste, v prtljažniku pa celo še zasilni šesti in sedmi sedež. Take rešitve drugi kompaktni športni terenci ne ponujajo. Bil je odlična izbira za prvi potep po koncu strožjih omejitev gibanja v času epidemije novega koronavirusa.

Foto: Gregor Pavšič Avtomobilski triatlonec, ki si to oznako tudi zasluži

Danes športne terence izdelujejo vsi, še posebej pomembni so zaradi višje cene in temu primerne višje marže dobička. Že res, da taki avtomobili dvigujejo povprečno porabo goriva proizvajalčeve flote (in seveda izpuste CO2), vseeno pa vsaj do zadnje epidemije in z njo povezane krize v avtomobilski industriji val povpraševanja po vseh različicah in izvedbah SUV-jevskih vozil kar ni izgubil zagona.

Predvsem premium proizvajalci želijo take avtomobile ponuditi v skoraj vseh razredih, obenem pa iščejo vmesne rešitve. Eden takih avtomobilov je tudi GLB, ki nas je prepričal že na mednarodni predstavitvi v Španiji. Pri Mercedes-Benzu so ga označili za triatlonca in to je danes zares eden najbolj raznovrstnih avtomobilov. Dobro se znajde na asfaltni cesti, je zelo praktičen in družinsko uporaben, več kot zadovolji tudi na terenskih cestah. Oblikovno spogledljivost s kultnim razredom G si prav gotovo zasluži. Na cesti ga naredi razpoznavnega, obenem pa kaže na tehnične zmogljivosti vozila.

Oglate linije in 2,8 metra medosne razdalje zagotavljajo enega najbolj prostorskih in praktičnih kompaktnih športnih terencev. Foto: Gregor Pavšič

Vozniška notranjost je za Mercedes-Benz klasična in jo poznamo že iz drugih modelov. Foto: Gregor Pavšič

GLB-jev prtljažnik: kolo, "longboard", nahrbtniki ali pa prostor za udobno malico

Elektronsko dvižna zadnja vrata odpirajo pogled na prešerno odmerjen prtljažnik. Ta ima prostornino od 570 do 1.805 litrov. Kratka previsa in več kot 2,8 metra medosne razdalje so predpogoj za dovolj prostora v notranjosti.

Občutek prostornosti zelo učinkovito poveča tudi nekoliko bolj škatlasta in prav nič (trendovsko) kupejevska karoserijska zasnova. V prtljažnik sem brez podiranja sedežev druge vrste postavil otroško kolo, "longboard" in še nekaj manjše prtljage. Prtljažnik je bil dovolj prostoren tudi za počitek z malico po rekreaciji. Brez pomičnih sedežev druge vrste pa bi šlo težje in ti so zares eden ključnih elementov tega GLB.

Prtljažnik ima prostornino od 570 do 1.805 litrov. Dodatni šesti in sedmi sedež se spravita v ravno dno. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Digitalni merilniki in zelo dobra podpora polsamodejni vožnji sta v modernih mercedesih že stalnica. Foto: Gregor Pavšič Najmočnejši dizelski motor porabi manj kot osem litrov na 100 prevoženih kilometrov

Testni GLB je imel sicer najmočnejši dvolitrski dizelski motor z močjo 140 kilovatov (190 "konjev"). Pri takem motorju je štirikolesni pogon samoumeven, prav tako tudi osemstopenjski samodejni menjalnik. Najvišjemu paketu dizelske ponudbe je bil v testnem avtomobilu namenjen tudi nabor dodatne opreme. Izhodiščna cena takega avtomobila je 43 tisoč evrov, cena testnega pa je z vso dodatno opremo znašala dobrih 67 tisočakov.

Najmočnejši dizelski motor seveda zanesljivo opravi svoje naloge, enako ocenjujemo tudi samodejni menjalnik. Prek izbire programov vožnje je mogoče ta športni terenec pripraviti celo do nekoliko ostrejše vožnje skozi ovinke, seveda ocenjevano z vidika avtomobila takega razreda.

Tudi s porabo goriva smo bili zadovoljni, saj na testu ni presegala osmih litrov na 100 prevoženih kilometrov. Ni slabo za vozilo z maso vsaj 1,7 tone in "190-konjskim" motorjem.

Dodatna dva sedeža boste morda potrebovali malokrat, toda takrat bosta prišla zelo prav

Za marsikoga vsa dodatna oprema ne bi bila nujna – na primer paket AMG Line za okrog 3.800 evrov –, mnoge nepogrešljive elemente udobja, povezljivosti in tehnične podpore pa bodo kupci najbrž iskali. Dodatna sedeža v tretji vrsti torej staneta 1.435 evrov. Za ta denar zagotovo prinašata veliko, saj je ob njunem naročilu v GLB vključena tudi premična druga vrsta sedežev. Ko sta šesti in sedmi sedež pospravljena v ravno dno, tudi ne motita prtljažnega prostora.

Tak avtomobil je sicer lahko ob enakih dimenzijskih prednostih tudi precej cenejši, toda resnici na ljubo tak GLB nato izgubi precej premijskega sijaja in navsezadnje tudi smisla. Osnovno izbiro namreč predstavlja (Renaultov) 1,3-litrski bencinski motor (120 kilovatov), na strani dizlov pa dvolitrski motor z močjo 110 kilovatov. Ob izbiri teh osnovnih motorjev štirikolesni pogon ni na voljo.

Pazite, ob nakupu dodatnih sedežev že vključen premik druge vrste sedežev

Premična druga vrsta sedežev sicer stane zgolj 466 evrov, toda ob tej izbiri se je treba sprijazniti še z nekaterimi drugimi dodatki v paketu in tako najcenejši GLB s premično drugo vrsto stane 38 tisočakov. Če pa voznik raje izbere dodatni šesti in sedmi sedež (in s tem brezplačno dobi premik druge vrste sedežev), ta nazadnje dejansko staneta le slabih 900 evrov.

Različice sedežev v mercedesu GLB:

5 sedežev 7 sedežev 1. vrsta zložljiv sovozniški sedež (doplačilo) zložljiv sovozniški sedež (doplačilo) 2. vrsta - sedeži, zložljivi v razmerju 40:20:40;- nastavljiv naklon naslonjala; - vzdolžni pomik sedežev za 14 cm, sedeži zložljivi v razmerju 40:60 (dopačilo) - vzdolžni pomik sedežev za 14 cm, sedeži zložljivi v razmerju 40:60 (serijsko) 3. vrsta / dva zložljiva sedeža v ravno dno Prostornina prtljažnika: 570−1.155 l 500−1.055 l (s pokončnima zadnjima sedežema: 130 l)

Ko želi nekdo sedeti povsem zadaj, je treba drugo vrsto pomakniti naprej. Foto: Gregor Pavšič

Šesti in sedmi sedež je mogoče zelo enostavno spraviti v ravno dno, tako pospravljena pa v primerjavi s petvratno izvedbo prostornino zmanjšata za 70 litrov. Omenimo še štiri sidrišča isofix v drugi in tretji vrsti sedežev. Foto: Gregor Pavšič

Premik sedežev druge vrste je 14-centimetrski. Foto: Gregor Pavšič