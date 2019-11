Mercedes GLB: 5 razlogov, zakaj je lahko odličen družinski avto #video

Novi mercedes-benz GLB je resda "škatlaste" oblike, a zato prepriča s prostornostjo, praktičnostjo in raznovrstnostjo uporabe, pozitivnim lastnostim pa dodajamo še kompaktne vozne lastnosti in cenovno sprejemljivo kombinacijo vzdolžno pomične druge vrste sedežev in dodatne tretje vrste s šestim in sedmim sedežem. V Sloveniji osnovni GLB za 37 tisočakov, cene tistih spodobno opremljenih se bodo gibale vsaj okrog 50 tisočakov.

Med vsemi kompaktnimi mercedesi ima najdaljšo medosno razdaljo (2,82 metra) in nudi tudi veliko prostora za sedenje (več kot meter spredaj). Foto: Mercedes-Benz Mercedes-Benzov novi model GLB je med prvo vožnjo po asfaltnih cestah in blatnem poligonu pri Malagi pozitivno presenetil. Čeprav je to uradno kompaktni športni terenec in je v dolžino skoraj enak modelu GLC, je v notranjosti izjemno prostoren.

Med vsemi kompaktnimi mercedesi ima najdaljšo medosno razdaljo (2,82 metra) in nudi tudi veliko prostora za sedenje (več kot meter spredaj). Oblikovno je resda precej "škatlast" (dostojen naslednik nekdanjega modela GLK), a to mu poleg vseh očitnih praktičnih prednosti daje tudi precejšnjo raven prepoznavnosti, karakterja in robustnosti.

V Slovenijo bo GLB pripeljal v začetku naslednjega leta, slovenski uvoznik jih namerava letno prodati okrog 50. Cene se bodo začele pri 37 tisočakih, kar je približno 18 tisoč evrov ceneje od osnovnega GLC-ja.

Medosje je 10 centimetrov daljše kot v mercedesu B

Pod črto je lahko GLB odličen družinski avtomobil, ki vsaj pri Mercedes-Benzu združuje dva trenda. Danes je namreč vsak tretji prodani mercedes že športni terenec, vsak četrti prodani mercedes pa spada v kompaktni razred.

GLB ima na primer deset centimetrov daljšo medosno razdaljo kot mercedes razreda B, vse skupaj pa so Nemci zaokrožili v zelo dobro usklajeno celoto. Bistvo GLB-ja je v njegovi prilagodljivosti in raznovrstnosti.

Vzdolžni premik druge vrste sedežev. Foto: Gregor Pavšič Prilagodljiv, praktičen in raznovrsten: prav gotovo tudi po meri družine z dvema ali tremi otroki

Na eni strani je to moderna zasnova vozniškega prostora (dvojni digitalni zaslon že poznamo iz modernih mercedesov, prav tako tudi mnoge asistenčne sisteme), ob tem pa predvsem prostorsko učinkovit potniški del. Izpostavljamo za 14 centimetrov vzdolžno pomično drugo vrsto sedežev, kjer imajo lahko potniki skoraj en meter (96,7 centimetra) prostora za svoja kolena.

Temu je treba prišteti še prostornino prtljažnika, ki znaša od 570 do več kot 1.800 litrov. Tak kompaktni športni terenec se s prtljažnikom postavlja na raven večjih družinskih karavanov, a v primerjavi z njimi nudi veliko bolj prostorno notranjost (v vse smeri, najbolj izstopa prostor nad glavami potnikov) in znatno višji položaj sedenja.

GLB je prvi kompaktni mercedes-benz, ki nudi možnost dodatne tretje vrste s šestim in sedmim sedežem. Take ponudbe na trgu še ni veliko, zato tudi pri Mercedes-Benzu šele tipajo, koliko kupcev se bo zanju odločilo. Eden izmed produktnih predstavnikov vozila nam je v Malagi dejal, da bi se ta delež lahko gibal okrog ene tretjine.



Tretja vrsta sedežev bo v Sloveniji sicer stala dobrih 1.400 evrov, toda njen nakup prinaša tudi serijsko pomično (14 centimetrov) drugo vrsto sedežev. Kdor bi se za to možnost odločil posamično (torej brez tretje vrste sedežev), bi moral doplačati dobrih 400 evrov. Ker pomična druga vrsta sedežev precej izboljša prilagodljivost in praktičnost avtomobila (to pa so navsezadnje ključni atributi GLB-ja), je realna cena šestega in sedmega sedeža zgolj okrog tisoč evrov. Glede na celotno ceno avtomobila in dodano vrednost to ocenjujemo kot racionalen nakup.



Šesti in sedmi sedež je mogoče zelo enostavno spraviti v ravno dno, tako pospravljena pa v primerjavi s petvratno izvedbo prostornino zmanjšata za 70 litrov. Omenimo še štiri sidrišča isofix v drugi in tretji vrsti sedežev.

Različice sedežev v mercedesu GLB:

5 sedežev 7 sedežev 1. vrsta zložljiv sovozniški sedež (doplačilo) zložljiv sovozniški sedež (doplačilo) 2. vrsta - sedeži, zložljivi v razmerju 40:20:40;- nastavljiv naklon naslonjala; - vzdolžni pomik sedežev za 14 cm, sedeži zložljivi v razmerju 40:60 (dopačilo) - vzdolžni pomik sedežev za 14 cm, sedeži zložljivi v razmerju 40:60 (serijsko) 3. vrsta / dva zložljiva sedeža v ravno dno Prostornina prtljažnika: 570−1.155 l 500−1.055 l (s pokončnima zadnjima sedežema: 130 l)

Doplačila v Sloveniji:



Dodatna 3. vrsta sedežev: 1.435 evrov

Pomična 2. vrsta sedežev: 466 evrov (vključeno ob izbiri 3. vrste sedežev)

Zložljivo naslonjalo sovozniškega sedeža: 193 evrov

Pred terenskim poligonom stisk roke in slovenski pozdrav

Glede na svojo velikost, maso in višino se je GLB po asfaltnih cestah Andaluzije peljal presenetljivo suvereno in kompaktno. Nagibanja v ovinkih je bilo malo in to je še dodatni pozitivni dejavnik za potnike v drugi in tretji cesti sedežev.

Cesta nas je pripeljala tudi do poligona za enduro motorje v hribih nad Malago, kjer pa nas je med zbranimi inštruktorji najprej presenetljivo pozdravil slovenski glas. To je bil Miha Klojčnik, ki je sicer "freelance" inštruktor za vožnjo po terenu. Tokrat je bil v službi predstavljanja zmogljivosti novega modela GLB tam, kjer se asfalt konča. Glede na vse tehnične značilnosti je namreč jasno, da GLB nikakor ni zgolj cestni terenec.

"Vedno je vprašanje, za kaj uporabnik potrebuje vozilo. Seveda modela GLB ne moremo primerjati z nekim večjim in še bolj zmogljivim terencem, na primer z razredom G, ker to tudi ni osnovni namen GLB-ja. Za športnega terenca pa zmore zelo veliko. Vozniku omogoča lažje upravljanje. Kdor le poredko zavije na teren, tako tudi ne potrebuje toliko znanja glede vklapljanja posameznih sistemov. Tu moč na ustrezno kolo z oprijemom prenaša elektronika in tako se avtomobil lahko premakne naprej," je dejal Klojčnik. Daljšo zgodbo o njegovem pogledu na avtomobile in vožnjo stran od asfaltnih cest vam pripravimo v naslednjih dneh.

GLB zmore do 35 stopinj stranskega naklona, vozniku zelo učinkovito pomaga elektronika

Štirikolesno gnani GLB nudi tudi ustrezne programe »off road« za vožnjo po terenu. Medtem ko je moč motorja pri klasičnih programih vožnje (comfort/eco) med osema razporejena v razmerju 80:20 in pri športnem programu »sport« v razmerju 70:30, v programu »offroad« sklopka štirikolesnega pogona deluje kot vmesna zapora diferenciala in tako je razmerje moči ves čas 50:50.

Med asistenčnimi sistemi za vožnjo po terenu najdemo dodatno stransko osvetlitev (matrični žarometi LED, stalna stranska osvetlitev do hitrosti 50 kilometrov na uro), prav tako izpostavljamo prikaz različnih parametrov na zaslonu pred voznikom (trenutni nagib vozila, kot vstopa …), podporo s 360-stopinjsko kamero (še posebej uporabno pred previsi, kjer izza volana ne vidimo poti) in sistem za elektronsko nadzorovan spust po strmem terenu. Pri tem je mogoče hitrost spuščanja nastavljati od hitrosti od dva do 18 kilometrov na uro.

GLB ima sicer 20 centimetrov oddaljenosti od tal, zmore 35-stopinjski naklon, vstopni kot je 18, izstopni kot pa 18,3 stopinje.

Vsi motorji bodo štirivaljni, večina različic s štirikolesnim pogonom

GLB bo na voljo v treh različnih bencinskih različicah, med njimi tudi v športni izvedbi 35 AMG. Vsi motorji so štirivaljni. Osnovno izbiro predstavlja 1,33-litrski Renaultov bencinski motor z močjo 120 kilovatov (163 »konjev«), ki nam ga je tudi uspelo preizkusiti. Pri prehitevanjih in pospeševanju mu zmanjka nekaj moči, ob povprečni vožnji pa povsem solidno opravi svoje delo. Tu je še dvolitrski bencinski motor z močjo 165 kilovatov (224 »konjev«), pri dizelskih motorjih pa znaša moč motorjev od 85 do 140 kilovatov.

Kaj pa cene?



V Sloveniji bosta osnovni bencinski in dizelski model stala od 37 tisoč evrov naprej. Dizelski ima osem-, bencinski pa sedemstopenjski samodejni menjalnik. GLB s štirikolesnim pogonom bo stal vsaj 40 tisočakov (GLB 200 d), pri bencinskih motorjih pa je močnejši 165-kilovatni od osnovnega dražji za osem tisočakov.



Ker ima GLB za več strani dodatne (nujne) opreme, bodo realne cene spodobno opremljenih vozil vsaj okrog 50, morda tudi 60 tisočakov.

Pregled motornih različic mercedes-benza GLB:

Motor Menjalnik Moč Navor Pospešek Hitrost GLB 200 1.332 cm3 7-st., sam. 120 kW 250 Nm 9,1 s 207 km/h GLB 250 4matic 1.991 cm3 8-st., sam. 165 kW 350 Nm 6,9 s 236 km/h GLB 35 4matic AMG 1.991 cm3 8-st., sam speedshift 225 kW 400 Nm 5,2 s 250 km/h GLB 180 d 1.950 cm3 8-st., sam. 85 kW 280 Nm 11,3 s 180 km/h GLB 200 d 1.950 cm3 8-st., sam. 110 kW 320 Nm 9,0 s 204 km/h GLB 200 d 4matic 1.950 cm3 8-st., sam. 110 kW 320 Nm 9,3 s 201 km/h GLB 220 d 4matic 1.950 cm3 8-st., sam. 140 kW 400 Nm 7,6 s 217 km/h

