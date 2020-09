Skrita dirkaška steza vabi v Prekmurje: kdo je njen lastnik?

Steza je sicer dolga okroglih tisoč metrov in ima devet ovinkov – od tega štiri desne in pet levih. Štartno-ciljna ravnina je dolga kar 313 metrov.

Steza je sicer dolga okroglih tisoč metrov in ima devet ovinkov – od tega štiri desne in pet levih. Štartno-ciljna ravnina je dolga kar 313 metrov. Foto: Lindauring

Na skrajnem vzhodu Slovenije, tik ob meji z Madžarsko in Hrvaško, se nahaja kilometer dolga motociklistična steza Lindauring. Z njo je dolgoletni sen izpolnil domačin Čaba Lazar, nekdanji spidvejist, ki je večino gradbenih del opravil kar sam. Danes bije birokratske boje in to predvsem z domačini, ki na njegov naslov redno pošiljajo najrazličnejše inšpektorje. Na drugi strani Lindauring pri Petišovcih privablja motoriste iz celotne Slovenije.

Motoristi lahko dosežejo hitrosti prek 200 kilometrov na uro. Foto: Lindauring Ker sam dobro poznam vse številne težave, zaplete in podtikanja tistim posameznikom, ki so se v Sloveniji kadarkoli že lotili projektov izdelave večjih ali manjših avtomobilskih dirkaških stez, sem blizu Petišovcev z zanimanjem sedel za mizo s Čabo Lazarjem.

Simpatični možakar je lastnik tako imenovanega Lindauringa, čisto prave motociklistične steze v občini Lendava, ki v večjem delu Slovenije morda še ni tako znana. Že ko sem se peljal proti obrobju Petišovcev in stezi, ki je vpeta v majhen del med avtocesto in državni meji s Hrvaško in Madžarsko, me je zanimalo predvsem, kako je Lazarju tu uspelo izdelati in zaživeti tako dirkaško stezo. Pa je začel govoriti kar sam, in to še preden bi mu postavil najbolj očitno vprašanje.

"Ni lahko. Veliko živcev in skrbi mi vzame vse skupaj. Domačini pošiljajo prijave in inšpektorji morajo po službeni dolžnosti vse to preveriti. Lepo pa je, ko nas obiščejo motoristi z drugega konca Slovenije in zadovoljni odidejo domov," je potožil Lazar, ki pa je kljub vsemu postavil resda skromen, a zelo soliden in tudi vzdržen objekt. Najbližja naselja so sicer Čentiba, Dolina in Petišovci.

Tisoč metrov steze z devetimi ovinki je namenjenih predvsem motoristom, tudi z avtomobilom pa na njej ni dolgčas

Lindauring je vrata odprl lani. Ob ovinkih sicer lahko pogrešamo robnike, morda semafor nad štartno-ciljno ravnino in podobne sestavne dele podobnih dirkaških objektov v Sloveniji. Steza je v prvi vrsti namenjena motoristom, a na njej se je lahko zelo spodobno peljati tudi z avtomobilom. Sami smo jo obiskali z električnim porsche taycanom (podrobnejši test avtomobila v prihodnjih dneh).

Steza je sicer dolga okroglih tisoč metrov in ima devet ovinkov – od tega štiri desne in pet levih. Štartno-ciljna ravnina je rahlo zavita v desno in dolga kar 313 metrov, po Lazarjevih besedah pa lahko motoristi tam dosežejo hitrosti do 235 kilometrov na uro. Sledi oster 180-stopinjski ovinek, nato pa kombinacije počasnejših in srednje hitrih ovinkov. Na koncu teh še drugi 180-stopinjski ovinek spet pripelje na štartno-ciljno ravnico.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Znancem je dolgo govoril, da bo nekoč zgradil dirkaško stezo

Čaba Lazar je bil nekoč tudi sam dirkač v spidveju (štadion je le streljaj od njegove steze), nekoč je izdelal tudi povsem svoj avtomobil. Njegovi znanci znajo povedati, da je vselej govoril o tem, da bo nekoč v Lendavi naredil dirkaško stezo. Marsikdo ga ni jemal resno.

Leta 2007 je družba Petrolia na tem mestu želela izdelati velik projekt kar 3,5-kilometra dolge steze z igriščem za golf in velikim hotelom. Visokoleteči projekt je končal v stečaju, del zemljišč nekdanje Petrolie pa je odkupil tudi Lazar.

Kupil je star bager in kar sam začel riti in kopati zemljo

Takrat je narisal načrte, kupil stare gradbene stroje in začel lastnoročno izdelovati stezo. Na stotine ur je preživel na svojem bagru, mi je pripovedoval ob sončnem zahodu pod Lendavskimi goricami. Steza je bila nazadnje le končana, ob njej so postavili še manjši gostinski objekt s pijačo in predvsem ob koncih tedna se tam pogosto zbere velika množica motoristov. Med njimi so tako rekreativni kot tudi tisti s športnimi ambicijami, ki Lindauring izkoristijo za trening. Steza je kljub dolgi ravnici zanimiva tudi za karting.

Celodnevna karta za uporabo med tednom stane 25, za konec tedna pa 30 evrov. Najemi so torej ugodni, bodo pa obiskovalci morda pogrešali toalete, močnejšo električno napeljavo in še kakšno podrobnost. Lazar ne skriva ambicij, da bi celotno asfaltno stezo še enkrat preplastil. Toda vse to le ob predpogoju, da bi se zanj končali vsi birokratski zapleti in da bi se prenehale stalne pritožbe na pristojne organe ter inšpektorate.

Ob kulisi avtocestnega hrupa pritožbe nad hrupom motociklov ob koncu tedna

Zazdelo se mi je, da bi imel tak objekt le nekaj kilometrov stran čez državno mejo povsem drugačen potencial. Madžari imajo Hungaroring, zelo uspešen objekt je postal od Petišovcev le 120 kilometrov oddaljeni Panoniaring. Podobne so izkušnje dirkaških stez tudi na Češkem in Slovaškem, v zahodni Evropi pa so podobni objekti že dolgo dodelan vir posla za širok krog javnosti. Taka steza je navsezadnje del turistične ponudbe.

Čaba mi je prikimal. Ves čas najinega pogovora so nekaj sto metrov stran po avtocesti vozili tovornjaki in drugi avtomobili. Hrupa z avtoceste ni mogoče preslišati. Na drugi strani so Lazarju domačini najbolj očitali, da okrog steze ni postavil protihrupne zaščite. Anonimne prijave dobiva na različne dele steze, pred kratkim so ga prijavili tudi zaradi domnevne širitve steze na črno. Ko jo je gradbeni inšpektor še enkrat izmeril, ni odkril odstopanj.

Lazarjeva steza Lindauring sicer velja za enostaven objekt, lastnik ima tudi vsa potrebna dovoljenja in soglasja, objekt je tudi skladen z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorkih ureditvenih pogojih za nižinski del občine Lendava. Na območju rekreacijske cone v Petišovcih je bilo namreč dovoljeno postaviti nezahtevne in tako imenovane enostavne športne objekte.