Tomaž Lilija in porsche 356 C iz leta 1964

S soncem obsijani ovinki Primorske, tja preseljeni Savinjčan in z veliko ljubezni ter potrpežljivosti obnovljeni porsche 356 iz leta 1964. Tri leta starejši od lastnika je lahko še danes pojem avtomobilskega cestnega užitka. Zračno hlajeni motor, nizka masa, odlično podvozje in kakih 110 "konjev" v zadku avtomobila pričarajo pravo romantično sobivanje zaljubljenca v avtomobile in te vrhunske tehnike izpred pol stoletja.

Eden redkih porschejev 356 na slovenskih cestah. Foto: Gregor Pavšič Voznikova vrata se odprejo prijetno mehko. Tam so lepi rdeči usnjeni sedeži, že na prvi pogled nedavno in pazljivo obnovljeni, pa velik in tanek volanski obroč, tak lesen, za kar je bilo treba nekoč doplačati. Merilni inštrumenti so vgrajeni v sprednji del vozila, brez klasične armaturne plošče. Na sredini je kajpak merilnik vrtljajev motorja, kot se spodobi za avtomobile s športnim značajem. Ročica prestavnega menjalnika, njen vrh spet lesen, nekaj zares osnovnih gumbov in merilnikov – še gretje so inženirji vgradili bolj kot ne prisilno – to je bolj ali manj vsa notranjost tega športnika. Pred 60 leti, ko so ga zasnovali, je bil namenjen prvinskemu, neposrednemu in skrajnemu uživanju takrat še zelo praznih cest.

Uf, kako noro dober je bil ta avtomobil šele pred pol stoletja

Tudi danes, pol stoletja pozneje, je tega porscheja z užitkom voziti. Če je dobro ohranjen oziroma obnovljen, med ovinki ponuja veliko prvinskega avtomobilskega nasmeška. Rezek zvok motorja, hitrosti brez težav tudi krepko prek 100 kilometrov na uro, tudi povsem spodobno natančen štiristopenjski menjalnik. Zasnova tega avtomobila izvira iz leta 1948 in na cesti sem razmišljal, kako neverjetno dober je moral biti ta avtomobil ob svojem rojstvu.

Takrat, v petdesetih in šestdesetih letih. Tak porsche je moral biti na cesti nekaj posebnega in tudi kazalnik, kako hitro se bo v času hladne vojne razvijala avtomobilska industrija. Hitro odpeljan ovinek s pospeševanjem na naslednjo ravnico, ko se vrtljaji zračno hlajenega motorja za hrbtom dvignejo prek 4.000 vrtljajev v minuti, še danes navduši in naredi močan vtis. Le kako je bilo to doživeti v šestdesetih letih, ko smo na primer v takratni Jugoslaviji šele čakali na prve fičke iz Kragujevca?

Minimalistična notranjost brez klasične armaturne plošče. Foto: Gregor Pavšič

Ključ je po tradiciji Porscheja na levi strani volanskega obroča. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav so prvi model type 64 izdelali že konec tridesetih let prejšnjega stoletja, velja model 356 za prvi serijski model Porscheja. Prvega so za cestno uporabo uredili 8. junija 1948 in z njim takoj zmagali na dirki v Innsbrucku. Leta 1948 so porscheje izdelovali še v mestecu Gmünd na avstrijskem Koroškem, kjer so izdelali prvih 50 avtomobilov. Leta 1950 se je proizvodnja vrnila v Zuffenhausen pri Stuttgartu. Avtomobil je zasnoval Ferdinand "Ferry" Porsche (sin Ferdinanda Porscheja, ustanovitelja podjetja), oblikoval pa ga je Erwin Komenda. Obstajale so štiri izvedbe modela 356, poleg začetne serije še različice A, B in C. Do leta 1965 so skupno izdelali 76 tisoč porschejev 356, od tega največ (30 tisoč) v različici B.

Savinjčan iz Strunjana

V Sloveniji je danes morda pet porschejev 356. Enega od najlepše obnovljenih vozi Tomaž Lilija, sicer rojeni Savinjčan, ki pa se je z družino že pred skoraj 20 leti preselil v Strunjan. Najprej le poskusno, ali bo ženi in otrokom ob morju dovolj lepo, nato so tam soglasno ostali.

Z njim sva se srečala že konec maja, ko je s štiriletno obnovo starodobnika že skoraj končal. Ni pa še bil zadovoljen. Motorja mojstrom v Sloveniji ni uspelo dovolj dobro urediti in vožnja ni bila dovolj lahkotna. Zato je poiskal mojstre iz izkušenega podjetja blizu Stuttgarta, kjer že dve generaciji obnavljajo le Porschejeve motorje. Račun je bil sicer visok, kar okrog 16 tisočakov, toda pogon avtomobila je zdaj brezhiben.

"Kupil sem ga z željo po temeljiti obnovi, tako da bi se lahko z njim vozil tudi vsak dan," pravi lastnik porscheja Tomaž Lilija. Foto: Gregor Pavšič

"Nekaj posebnega je voziti tak starodobni avtomobil. Čisti užitek. Vleče me tudi proti Toskani in Dolomitom," razlaga Lilija. Foto: Gregor Pavšič

"Porscheja nisem želel le za razstavo, temveč da bi se lahko z njim vsak dan tudi vozil. Tako za užitek. Malo naokrog pri nas na obali, pa tudi da bi se z ženo odpeljala potepat po Toskani ali pa čez prelaze v Dolomitih. To so zame, ki sem nekoč te ceste spoznal kot motorist, veliki užitki. Za kaj takega pa potrebuješ zanesljiv in dobro obnovljen avtomobil. Med starodobnikom, ki ga lahko vžgeš in malo pelješ, in starodobnikom, s katerim se lahko na cesto brezskrbno podaš vsak dan, je velika razlika," za volanom, vedno nasmejan, razlaga Lilija.

Rodil se je leta 1961, tri leta pred nastankom svojega zdajšnjega porscheja. Ta je različica C, ki je bila zadnja razvojna stopnja za model 356, preden je Porsche izdelal naslednika, najprej porscheja 901 in o pritožbi Peugeota 911. Najpomembnejša novost različice C so bile diskaste zavore na vseh štirih kolesih. Poganja pa ga 1,6-litrski štirivaljni zračno hlajeni motor, ki ima po manjši predelavi moč okrog 110 "konjev".

Obstajale so štiri izvedbe modela 356, poleg začetne serije še različice A, B in C. Do leta 1965 so skupno izdelali 76 tisoč porschejev 356, od tega največ (30 tisoč) v različici B. Foto: Gregor Pavšič

Toda lepotec, ki v obdobju epidemije covid-19 kraljuje po primorskih cestah, še nedavno ni bil tako brezhiben. Da je postal eden od najbolj uživaških slovenskih starodobnikov, je predvsem zasluga Tomaževega navdušenja in odločnosti, da porscheja obnovi do zadnjega vijaka natančno.

"Že kot mulci smo v Savinjski dolini sanjarili o porschejih in tudi drugih športnih avtomobilih. Svojega sem našel leta 2016 v ZDA, kjer so tudi kupili večino izdelanih. Bil je črne barve in v precej slabem stanju. Karoserija je bila tudi rjasta, ne pa gnila. Leta 2016 sem ga pripeljal domov in počasi začel obnovo," pojasnjuje Tomaž.

Pomagali so mu domači obrtniki. Tako je v red spravil karoserijo, jo s pomočjo ličarjev odel v originalno barvo, popravili so oblazinjenje sedežev in podobno. Nekaj nalepk je dodal še sam, vse pa izvirajo iz istega obdobja. To velja tudi za dodano ročno štoparico znamke TAG Heuer pred sovoznikom.

"Obnova? Šola je bila dolga in draga …"

Osnovne podatke o avtomobilu in literaturo je mogoče dobiti, podrobnejše informacije, nepogrešljive pri natančni obnovi, bistveno težje. Lilija je obiskoval sejme v Stuttgartu in Essnu, kjer so razstavljali podobne originalne porscheje 356. Tam si je od blizu ogledal nekatere rešitve in jih nato pri domači obnovi izkoristil tudi sam.

"Res je, z njim uživam," je smeje razlagal med vožnjo, ko se je porsche kar zlil s soncem obsijanimi primorskimi ovinki. "To je bil športni, ne luksuzni avtomobil. Je minimalističen in nima prav veliko navlake. Poudarek je torej na vožnji in skozi ovinke gre res super. Prav nič mi ni žal, da sem ga obnovil. Šola je bila sicer dolga in draga. Če bi danes obnovil še enega 356, bi bilo vse veliko lažje. Zdaj natanko vem, kako kaj narediti, koga prositi za pomoč in podobno. Upam, da me z njim čaka še veliko kilometrov," je ob slovesu še dejal lastnik avtomobila, katerega vrednost prav zagotovo presega 100 tisočakov.

Menjalnik je ročni štiristopenjski, gasilni aparat so lastniki že v šestdesetih letih radi vgradili v ta športni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Za voznikovim in sovoznikovim sedežem je klop za pritrditev prtljage, ki pa jo je mogoče predelati tudi v zasilni sedež. Foto: Gregor Pavšič

Lilija je vgradil tudi ročno štoparico, prav tako iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Spredaj je prostor za rezervno kolo in nekaj malega prtljage. Foto: Gregor Pavšič

Lesen volanski obroč je bilo mogoče dobiti ob doplačilu. Foto: Gregor Pavšič

Platišče kot ogledalo? Foto: Gregor Pavšič

Prikazovalnik vrtljajev je v sredini, tik pred voznikovimi očmi. Foto: Gregor Pavšič

Porscheja 356 C poganja 1,6-litrski štirivaljni zračno hlajeni motor. Foto: Gregor Pavšič