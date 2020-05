35 let pod cesto v Sloveniji: lastnik z dokumenti in o spomini

Pred slabima dvema tednoma smo pisali o zanimivem ostanku avtomobila, ki že 35 let leži v gozdu, blizu Vojskega nad Idrijo. Ta avtomobil je bil 17. in 18. maja leta 1985 del takrat prve izvedbe relija Saturnus, ki je štel za evropsko prvenstvo. Pripadal je avstrijskemu vozniku Hans-Petru Wiegerju in sovozniku Hans-Petru Wöberju. Sredi noči sta tam zapeljala s ceste in del njunega avtomobila je tudi 35 let pozneje tam mogoče najti.

Hans-Peter Wieger. Foto: Gregor Pavšič "Počila je cev za gorivo …"

"Do nesreče je prišlo po polnoči. Zaradi prevelike hitrosti sva zdrsnila na desno stran ceste, se večkrat prevrnila in udarila ob skale. Počila je cev za gorivo in nato je avtomobil zagorel," pravi Wieger, danes 72-letni voznik, ki je v zadnjih letih večkrat tekmoval na prireditvah v Sloveniji.

Wieger nam je poslal tudi uradni dokument, ki kaže na odločitev tekmovalne žirije takratnega relija. Podpisal ga je Matjaž Gaberšek, takratni sekretar AMZS. »Potrjujemo, da je avtomobil z registrsko oznako W-87.890 popolnoma zgorel in ga ni več mogoče izvleči. Do nesreče je prišlo 18. maja 1985 ob 2. uri zjutraj,« priča dokument, ki ga je pred 35 leti podpisal Gaberšek.

Ta dokument vsaj uradno zanika namige o namenskem požigu avtomobila in morebitni zavarovalniški goljufiji avstrijske posadke, a je ostanek escorta postal del zapuščine enega nekoč najbolje obiskanih športnih dogodkov v Sloveniji.