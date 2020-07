To se dogaja s 4.200 avti na potopljeni ladji #video

MV Golden Ray, lastnik je transportno podjetje v lasti korejskega koncerna Hyundai, so izdelali leta 2017 v Hyundaievi ladjedelnici Mipo v južnokorejskem Ulsanu. Iz pristanišča Brunswick v zvezni državi Georgia je nekaj minut čez polnoč 8. septembra lani odplula proti pristanišču v zvezni državi Baltimore, kjer bi morala pobrati še nekaj avtomobilov ter zatem nadaljevati pot proti Bližnjemu vzhodu. A pot se je hitro zapletla, saj je tovorna ladja nasedla v plitvini in se prevrnila na bok. 24 članov posadke je uspešno rešila obalna straža, 4.200 avtomobilov Hyundai in Kia pa je ostalo ujetih v ladji.

Ladja že skoraj leto dni leži prevrnjena na obali in je v tem času postala že prava turistična atrakcija. Kot je poročal lokalni časopis, je na Foto: Wikipedia Commons vidiku že reševalna akcija, ki bo potekala septembra. Z velikansko žago bodo celotno ladjo, skupaj z avtomobili v notranjosti, razrezali na osem delov in vsak odrezan del naložili na drugo ladjo ter ga odpeljali v Louisiano, kjer jih bodo reciklirali. ''Pričakujemo veliko požarov,'' je dejal vodja projekta za Brunswick News.

Težko si je predstavljati, kakšna mora biti žaga, ki bo razrezala 200-metrsko tovorno ladjo, zato so vodilni s pomočjo videoposnetka rekonstruirali celoten potek. V resnici gre za velikansko žago VB 10000 v obliki žerjava z verigo, ki jo bodo parkirali ob nasedlo ladjo. Gre za enak princip kot pri žagi, ki jo izmenično vsak na svojo stran vlečeta dva človeka.

The MV Golden Ray car carrier has been lying on her side in shallow water since capsizing. She's about to be lifted and sliced up into pieces using the largest heavy-lift vessel in the US.https://t.co/2jxpYFFHWm#goldenray #shipping #florida #automobile #cargo #maritime