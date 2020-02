Pogled v potopljeno ladjo: na tisoče avtov čaka rešitev #foto

To so fotografije že pol leta potopljenega trajekta Golden Ray, ki se je lani septembra prevrnil blizu obale ameriške zvezne države Georgia.

Po nesreči so reševalci uspeli na varno rešiti vseh 24 članov posadke, tovor pa je še vedno ostal potopljen skupaj z ladjo. Na njej je po poročanju ameriških medije več tisoč vozil, ladja pa je sicer last družbe Hyundai Glovis – to je transportno podjetje v lasti korejskega koncerna Hyundai.

Ralph Morales captured these images from a plane of the capsized #GoldenRay in the St.Simons Sound. @FCN2go pic.twitter.com/fVSr36zMby — Heather Crawford (@HeatherFCN) September 9, 2019

Ladjo bodo pred premikom morali razstaviti

Ameriški pristojni organi preučujejo vpliv potopljene ladje na okolje, zato so s posebno kamero tudi naredili fotografije notranjosti tovornega dela. Že pred tem so uspeli z ladje odstraniti krmilo in skupaj več kot milijon litrov goriva, olja in vode.

Ladja je dolga 200 metrov in za njen umik iz morja jo bodo morali najprej razstaviti.

Foto: GDNR Foto: GDNR