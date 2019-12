Avtomobilske zgodbe, ki so letos najbolj odmevale #video

Tudi letos smo v svoje roke dobili na ducate novih avtomobilov, ob tem pa spisali, fotografirali in posneli še veliko zanimivih zgodb s področja avtomobilov in mobilnosti. To so naše letos najbolj odmevne vsebine, ki jih pripravljamo 365 dni na leto.

Zadnje desetletje je v avtomobilski industriji polno novosti in tudi leto 2019 je bilo v znamenju na eni strani pohoda športnih terencev in križancev, na drugi strani pa načrtov o izdatnejšem razmahu alternativnih pogonov. Leto je bilo zares pestro. Prvič smo vozili nove predstavnike resnično »ljudskih« velikoserijskih avtomobilov, na primer renault clia, peugeota 208 in opel corso, na drugi strani pa tudi prvinske športne avtomobile kot je nova generacija porscheja 911.

Eden najbolj vpadljivih avtomobilov let je bila nova generacija toyote corolle. Foto: Jan Lukanović Frankfurtski avtosalon je dobro povzel vsa nasprotja

Če bi na testne avtomobile gledali iz vidika naprednih pogonov in vizionarstva prihodnje avtomobilske industrije, bi v sam vrh letošnje ponudbe uvrstili novo toyoto corollo. Odličen hibridni pogon (žal še ne priključni) v avtomobilu spodnjega srednjega razreda je vrgel rokavico tudi novemu volkswagen golfu, ki ga v Sloveniji pričakujemo marca.

Ena letošnjih najtežje pričakovanih novosti je bil prvi namenski električni volkswagen, ki smo ga v živo najprej videli na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Ta je na zelo dober način povzemal vsa nasprotja današnje avtomobilske industrije.

V ospredju so bili predvsem elektrificirani modeli, ki jih proizvajalci še slabo prodajajo. Tisti klasični avtomobili, ki jih poganjajo bencinski in dizelski motorji in ki vsaki znamki (z izjemo Tesle) zagotavljajo kruh (in tudi financiranje razvoja elektrificiranih pogonov) so morali biti v ozadju.

Zmenek stare in nove toyote supre v Mariboru je odlično uspel. Foto: Gašper Pirman

Mariborčan z originalno je vozil tudi novo toyoto supro

Ob vseh letošnjih novostih izpostavljamo naslednje tri zgodbe. Prva je bila namenjena novi generaciji toyote supre. V Mariboru smo obiskali lastnika prejšnje supre in jo primerjali z novo, ki je nastala v sodelovanju z BMW. Puristi so se držali z glavo, toda tudi nova supra ima velik potencial in (zaradi sodelovanja z Nemci) tudi daleč najboljši infozabavni vmesnik med vsem toyotami. Predvsem pa je to avtomobil z dušo in zapisali smo, da potrebujemo take izdelke, ki bi avtomobilske posterje vrnili na stene mladih fantov in deklet.

Iz stare "targe" v novi porsche 911: "Pa kaj če je majica smrdela po bencinu ..."

Še pred poletjem smo v Grčiji spoznali novo generacijo porscheja 911. Športna ikona nas je prepričala in navdušila na dirkaški stezi, prav tako pa tudi na grških podeželskih cestah. Za nameček smo lahko še pred tem v Sloveniji nekaj dni uživali tudi za volanom starodobnega porscheja 911 targa.

Moderni BMW in starorimska cesta prek Hrušice

Radi se usedemo tudi za volan novih avtomobilov z alternativnimi pogonskimi viri. Pred slabim letom smo v Sloveniji testirali novo hyundai kono electric, ki je napovedovala (z dosegom okrog 400 kilometrov) pohod električnih avtomobilov nove generacije. Na drugi strani smo z BMW i3 S združili zgodbo novih pogonov in zgodovinskih objektov ob slovenskih cestah, ki pogosto ostanejo skrite. To je pripoved stare rimske ceste prek Hrušice in obzidja Ad Pirum.

V Sloveniji je še vedno nerešena problematika parkiranja tovornjakov ob avtocestah. Foto: Gregor Pavšič

Zgodbe, ki so odmevale: samodejno zaviranje na avtocesti, parkiranje tovornjakov, vožnja v koloni na avtocesti …

Med prvimi desetimi najbolj branimi prispevki na Avtomotu je bila zgodba o samodejnem zaviranju mercedesa z vklopljenim radarskim tempomatom, ki je na mestu odstranjene cestninske postaje zaznal slabo postavljen prometni znak z omejitvijo 40 km/h. Veliko pozornosti je bila deležna tudi razprodaja vozil Finančne uprave, pa primerjalni test PRIMA s področja elektromobilnosti, problematika parkiranja tovornih vozil na počivališčih ob avtocesti in dilema, kdaj (če sploh?) lahko na avtocesti mimo kolone vozimo po desni strani.

Med novimi avtomobili na vrhu volkswagen passat in tudi primerjalna testa PRIMA

Med posameznimi prvi vožnjami ali testi je bil letos kralj prenovljeni volkswagen passat, električna škoda citigo, range rover evoque, mercedes-benz GLE in predvsem oba primerjalna testa PRIMA – tako o elektromobilnosti kot tudi s področja velikih družinskih karavanov.

Več o posameznih najbolj odmevnih testih in prvih vožnjah tudi na spodnjih povezavah.