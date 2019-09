Imate radi velika kolesa? Potem vam bo trditev Roberta Lešnika všeč.

"Kdor ima dolge noge, je bolj privlačen od tistega s kratkimi. Enako velja za avtomobile. Večja kot so kolesa, bolj so vpadljivi," nam je ob boku svojega koncepta vision EQ S, električne prestižne limuzine prihodnosti, povedal vodja Mercedes-Benzovega zunanjega oblikovanja Robert Lešnik. Največja mercedesova kolesa so trenutno velika 23 palcev.

Robert Lešnik pred svojim najnovejšim konceptom, Mercedes-Benzovim vision EQ S. Foto: Gregor Pavšič

Na frankfurtskem razstavišču je bil njegov "koncept" med najbolj obleganimi in v središču enega od tokrat najbolj impresivnih razstavnih prostorov. Slovenec Robert Lešnik je vodil zunanje oblikovanje koncepta vision EQ S, vizije prihodnje premijske in luksuzne limuzine prihodnosti. Take z električnim pogonom in že skoraj skrajno minimalistično zunanjostjo. Kako bodo premijski avtomobili videti čez slabih 10 let, je dobro vprašanje za oblikovalca, ki v Stuttgartu v resnici sooblikuje luksuzna vozila za leto 2025.

Letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu je v marsičem poseben. Mnogo proizvajalcev sicer manjka, nemške znamke pa so ga pričakovano vzele zelo resno. Kakšen je vaš vtis?

Res je precej poseben avtomobilski salon, veliko je bilo napisanega o udeležbi in njegovi prihodnosti. Če zapustim Nemčijo in grem na podobne salone v ZDA ali na Kitajsko, na primer v Šanghaj ali Peking, je zgodba povsem drugačna. Nekateri trgi so malo za evropskim. Tam morda še niso doživeli nečesa, kar je bilo v nekdanji obliki pri nas že preživeto. Vsak salon ima svoj značaj. Frankfurt je soočen z izzivom, da sodeluje vse manj proizvajalcev. Za nas je to še vedno zelo pomemben termin, obenem pa poskušamo tudi z drugačnimi prijemi. Usmerjamo pozornost na ločene dogodke, kot je bila premiera električnega EQ C v Stockholmu. Tam smo bili osredotočeni le na en produkt.

So tudi premijski avtomobili izpostavljeni aktualnim izzivom?

Svet se spreminja in s svojimi proizvodi se moramo temu prilagoditi. To je tudi naše glavno sporočilo tokratnega razstavnega prostora v Frankfurtu. Kako ustvariti moderni avtomobilski luksuz s trajnostnimi oblikami. Dober primer je velik avtomobil, kot je naš športni terenec GLE. Kot priključni hibrid ima lahko prek 90 kilometrov samo električnega dosega. Pred nekaj leti takih dosegov ni bilo. Tudi luksuzni razred se torej prilagaja vsem spremembam.

"Na tem avtomobilu ni več mogoče odvzeti linij," pravi Lešnik, ki pri Mercedes-Benzu zagovarja zelo prečiščen in minimalističen pristop do zunanjega oblikovanja. Foto: Gregor Pavšič

"Naše pravilo je, da ima lahko koncept le en palec večja kolesa kot poznejši serijski avtomobil," nam je Lešnik razkril na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Do zdaj največje (23-palčne) uporabljajo pri športnem terencu GLS v različici AMG. Foto: Gregor Pavšič

Razkrili ste luksuzno električno konceptno vozilo vision EQ S, kakšne smernice napoveduje?

Vsi naši avtomobili, ki so na trgu ali pa tja prihajajo v nekaj letih, so pri linijah zelo umirjeni. Tu in tam si privoščimo kakšno bolj pomembno, to je dovolj. Pozornost ostaja pri celostnih razmerjih avtomobila. Kadar so kolesa dovolj velika in avtomobil dobro stoji na cesti, mi temu pravimo v žargonu ustrezen "stance", potem ostali oblikovalski elementi niso več tako potrebni. Kdaj je dovolj in kdaj je preveč? Pogosto pravimo, da je manj več. Naš razred A ima premer koles na primer 660 milimetrov, konkurenca le 645 milimetrov. Pri tako velikih kolesih si lahko privoščimo kako linijo manj. Enako velja tudi za EQ C in EQ S.

Torej, če vas razumem prav, se marsikaj vrti okrog koles avtomobila?

Kolesa so med najbolj pomembnimi. Kdor ima dolge noge, je bolj privlačen kot nekdo s kratkimi. Tudi pri avtomobilih je tako. Avtomobili so večji kot v sedemdesetih letih. Optično so postali večji in težji, vse to pa moramo nadomestiti s kolesi. Vse večja masa potrebuje tudi dovolj velika kolesa, da je tak avtomobil oblikovno privlačen in vozen skozi ovinke.

Vseeno se zdi oblikovalska usmeritev Mercedesa precej drugačna kot pri BMW in Audiju?

Ko pogledam konkurenco, ni govora o minimalizmu. Morda smo mi popoln kontrast temu. Smo na drugačni poti kot drugi. Pregovor pravi: "Če ti je nekaj všeč, odvzemi linijo. Če ti je še vedno všeč, odvzemi še eno." Toda kaj po tem, ko si odvzel že vse elemente? Potem lahko le še dodajaš. To so te periode, ki se premikajo skozi desetletja. Naš koncept vision EQ S je popolnoma prečiščen in tam preprosto ni mogoče ničesar več odvzeti.

Foto: Gregor Pavšič

Futuristična notranjost koncepta, ki napoveduje neposrednem Mercedes-Benzov odgovor na teslo model S. Foto: Gregor Pavšič

Tudi v Frankfurtu vsi govorijo o elektrificiranih avtomobilih. Ali ti pogoni za oblikovalca pomenijo težave ali priložnosti?

Električni avtomobili zahtevajo kompromise, a tudi prednosti. Če danes s strani pogledamo klasičen avtomobil, je tretjina namenjena prostoru za motor. Razred S ima osem- in tudi 12-valjne motorje. Ima jih desetletja in jih bo nekaj časa tudi še imel. Oblikovalci imamo možnost, da ta prostor drugače uredimo oziroma razporedimo. Tako priložnost lahko zagrabimo z obema rokama. Lahko tudi ne bi naredili ničesar, toda če se pojavi taka priložnost …

Kot oblikovalec imaš morda le enkrat možnost, da sooblikuješ določeno popolnoma novo arhitekturo avtomobilov. Že od zunaj je mogoče opaziti drugačnost. Prostor, ki smo ga dobili na račun motorja, damo kupcu oziroma prostoru. V tem segmentu takega pristopa še ni bilo. To vidim kot odlično priložnost. In seveda, kadar delaš novo arhitekturo, misliš tudi na serijske avtomobile. Enako velja za napovedani model EQ S. Do leta 2022 bomo imeli deset različnih članov družine EQ.

Pred slabim letom sva se v Stockholmu pogovarjala ob premieri vašega električnega športnega terenca EQ C, ki pa ga danes na cestah še vedno ni. Ste zato že kaj nestrpni in neučakani?

Res je. Od julija je sicer na voljo kupcem v Nemčiji, v ZDA pa prihaja šele prihodnje leto. Avtomobil izdelujemo v Bremnu v Nemčiji in v Pekingu na Kitajskem. Preden so vse tehnologije res izpopolnjene, traja nekaj časa. Drugače je pri novem avtomobilu z motorjem na notranje izgorevanje, ki jih izdelujemo že desetletja. Marsikdo je danes neučakan. Ko bo vse skupaj steklo, bo na primer do omenjenega leta 2022 vse že mnogo lažje.

Kakšne avtomobile danes oblikujete v svoji pisarni v Stuttgartu, koliko let vnaprej že gledate z ekipo?

Oblikovalski razvoj avtomobila traja navadno štiri leta, pri razredu S še kako leto več. Zanimivo je izdelovati avtomobile, ki kot modeli danes sploh še ne obstajajo. Ti prihajajo z novih arhitektur. Takrat se delo začne precej prej kot štiri leta pred serijskim razkritjem. Zdaj delamo za leto 2025. Določamo dimenzije, medosne razdalje, velikost koles in podobno.

Toda avtomobilska industrija se zdaj razvija hitreje kot kadarkoli, kako težko je ujeti pravi avtomobil za leto 2025?

Čez sedem ali osem let bo kupec povedal, ali smo zadeli. Ne bi rekel, da je težko. Potrebuješ določene izkušnje. Ob vseh teh spremembah je v resnici težko trditi, da imaš izkušnje. Ustvarjamo avtomobile, kakršnih sploh še ni bilo. Proizvajalci danes ponujamo veliko različnih možnosti in usmeritev avtomobilov prihodnosti. Kupci bodo naposled povedali, kdo je imel prav.