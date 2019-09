Revolucionarni volkswagen: tem Slovencem bi ga priporočili #video

Volkswagen ID.3 je električni avtomobil nove dobe in za nemško znamko pomeni pravo revolucijo. Tako iz vidika pogona kot še bolj v smislu minimalizma, izrazite posebnosti in že skoraj skrajne digitalizacije voznikovega prostora. Bo to po hrošču in golfu nov avtomobil, ki lahko v industriji postavi smernice in ustvari novo prelomno točko? Potencial ima odličen, a izzivi ostajajo. V Slovenijo pripelje junija prihodnje leto.

Ta avtomobil nove dobe je bolj 'tesla' kot katerikoli volkswagen do zdaj. Gre za zelo pogumno oblikovano vozilo, ki s kratkimi previsi popolnoma izkorišča arhitekturno zasnovo električnih pogonov, obenem pa z minimalističnim pristopom na vsakem koraku izžareva njegovo posebnost. Ob prvem vtisu lahko rečemo, da je ta volkswagen videti 'kul', moderno in prečiščeno od zapuščine dizelske afere. Kot električni avtomobil bo ponujal veliko in če odvzamemo bistveno dražje premijske avtomobile, bo to nov najboljši električni avtomobil na trgu.

Proizvodnja avtomobila se bo začela še letos v tovarni v Zwickauju. Prihodnje leto želijo kupcem dostaviti prvih 100 tisoč avtomobilov, nato pa letno v povprečju okrog 110 tisoč. Foto: Gregor Pavšič Po hrošču in golfu še ID.3? Potencial avtomobila je zagotovo velik.

ID.3 prinaša tudi zanimive dimenzije in dejansko postavlja nova razmerja med dolžino, višino in širino. Je volkswagen s tem avtomobilom ponovno določil nove trende in mejnike, je postal novi 'trendsetter' in po hrošču in golfu še ena avtomobilska ikona?

Volkswagen je nekoč izumil ljudskega hrošča, pozneje podobno ljudskega golfa in danes še en avtomobil s potencialnim kultnim statusom v prihodnosti. Nihče – niti predsednik koncerna Herbert Diess, ki je včeraj v Frankfurtu z nasmeškom na pot pospremil že več let napovedani avtomobil – danes ne ve natančno, kako bo novi ID.3 dolgoročno izkoristil svoj potencial.

Vsaj za Volkswagen kot vodilno avtomobilsko znamko je to eden prelomnih avtomobilov v dimenzijskem razredu golfa. Naredili so namensko platformo in z njeno delitvijo znotraj koncerna želijo prek velikoserijske proizvodnje tudi zmanjšati stroške ter ponuditi ustrezne cene. Včeraj zvečer smo v Frankfurtu dobili prvi vpogled v opravljeno delo, o uspešnosti celotne zasnove bomo sodili čez nekaj let.

ID.3 je širok 1,8 metra, kar je malenkostno več kot pri golfu. Ker je obenem višji, je navidezno od zadaj nekoliko ozek. Foto: Gregor Pavšič

Zanimive barve in materiali, voznikov prostor je tudi nadpovprečno digitaliziran. Foto: Gregor Pavšič

Spredaj minimalističen, s strani izrazito dinamičen

Novega ID.3 sem včeraj zvečer prvič videl v živo in iz vsake strani je pustil drugačen vtis. Od spredaj je videti izrazito minimalistično in prečiščeno (tudi z novim logotipom Volkswagna), od zadaj daje vtis nekoliko ožjega avtomobila (učinek povečane višine). Najbolj prepriča ob pogledu s strani; takrat kar poka od mišic in dinamike.

Dolg je 4,1 metra, širok je 1,8 metra in visok 1,53 metra. S tem je 15,5 centimetra daljši, slab centimeter širši in 7,7 centimetra višji od sedme (zdajšnje) generacije golfa. Medosna razdalja znaša 2,76 metra. Najmanjša masa je 1.719 kilogramov. Kolesa so lahko velika od 18 do 20 palcev.

Zadaj je prostora zares veliko, več kot v golfu

Najbolj me je zanimal prostor na zadnji klopi. Pri Volkswagnu so obljubljali prostornost na 'ravni passata'. Prostora za potnike je zagotovo več kot v golfu in še nekoliko več kot v nissanu leafu. Udobje na zadnjih sedežih bo pravšnje, kar je tudi posledica manj kompleksne gradnje pogona električnega avtomobila in pogona na zadnji par koles.

Osnovna različica ID.3 bo imela baterijo s kapaciteto 45 kilovatni ur (kWh) za uradni doseg po standardu WLTP do 330 kilometrov, srednja kapaciteto 58 kWh (doseg do 420 kilometrov), najvišja pa 77 kWh (doseg do 550 kilometrov). Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 125 kilovatov, na izmeničnem toku AC pa do 12 kilovatov.

Električni avtomobili imajo slabosti, a vsaj pri povečanju medosne razdalje tudi prednosti. Prostora na zadnjih sedežih je veliko. Foto: Gregor Pavšič

Zadaj bodo potniki sedeli udobneje kot v golfu. Prostornosti je po prvem občutku še več kot v nissanu leafu in škodi scali. Foto: Gregor Pavšič

Digitalni zasloni, digitalni gumbi

Voznikov prostor je izrazito digitaliziran. Na tem področju so bili Nemci kar precej pogumni. Izza volana pravzaprav nismo našli omembe vrednega fizičnega gumba oziroma stikala. Digitalizirani gumbi so na levi strani volana in pod zaslonom na vrhu sredinske konzole. Ta je srednje velikosti in tu pri Volkswagnu vendarle niso tvegali z izrazito velikim zaslonom v slogu tesle modela 3. Digitalni so kajpak tudi merilniki pred voznikovimi očmi.

Izbor materialov, barve in zasnova dajejo vtis posebnega avtomobila in ID.3 to dejansko tudi je. Zato bo tale volkswagen na cestah izstopal morda celo kot že dolgo kak model te znamke.

V Sloveniji bo junija, jih bodo res že takoj prodali tisoč?

Volkswagnov električni avtomobil bo v Slovenijo prispel junija prihodnje leto. Ker gre za enega prvih povsem uporabnih električnih avtomobilov (cena, doseg, prostornost in praktičnost ...) bi lahko vsaj delno spremenil položaj na avtomobilskem trgu in tudi pri Volkswagnu. Navsezadnje je skrita želja uvoznika, da bi že prihodnje leto prodali tisoč teh vozil. Letos so do konca avgusta za primer prodali 1.756 golfov (lani celo 2.379).

Celotna notranjost je precej minimalistično zasnovana. Gumb za upravljanje z menjalnikom je na boku digitalne armaturne plošče (podobno kot BMW i3). Foto: Gregor Pavšič

Klasičnih fizičnih gumbov sredinska konzola nima. Še tisti obstoječi so zelo dobro skriti v podlago. Foto: Gregor Pavšič

Enako velja tudi pri teh gumbih na levi strani volanskega obroča. Foto: Gregor Pavšič

Cenovno ne bo bistveno dražji od primerljivo opremljenega golfa

Natančne cene ID.3 za Slovenijo sicer še niso znane. Če vzamemo nemško ceno vozila v prvi omejeni (in bolje opremljeni) seriji 1st edition (40 tisoč evrov), bi bil lahko ID.3 v Sloveniji cenovno povsem primerljiv z golfom. Z upoštevanjem subvencije bi cena padla že takoj padla na okrog 33 tisočakov. Osnovni ID.3 bo imel v Nemčiji začetno ceno pod 30 tisočaki.

Danes cena klasičnega golfa z 1,5-litrskim bencinskim motorjem TSI v opremi highline in z nekaj opreme (samodejni menjalnik, žarometi LED, aktivni merilniki …) hitro naraste na 28 tisoč evrov in več. Pet tisoč evrov pa nato ni več tako velika razlika za avtomobil, ki je kar občutno prostornejši in predvsem nudi precej nižje stroške za pogonsko energijo.

ID.3 za tistega, ki živi doma in polni avtomobil prek lastne vtičnice

Kot smo že večkrat poudarili, električni avtomobil ni primeren za vsakogar in to velja tudi za ID.3. Idealen kupec bi živel v stanovanjski hiši z možnostjo domačega polnjenja baterije. Tako bi lahko večino električne energije pridobil prek domače vtičnice, kar je tudi daleč najceneje.

Strošek stotih kilometrov bi komaj presegel en evro. Torej okrog šestkrat manj kot pri omenjenem bencinskem golfu. Na tisoč kilometrov je razlika 60, na 10 tisoč že 600 evrov. Po 80 tisoč kilometrih se izniči že omenjena razlika pet tisoč evrov.

To so sicer le okvirni izračuni, ki pa za ne tako majhen krog voznikov lahko pomenijo zelo racionalno uporabo avtomobila. Domače polnjenje je mogoče kombinirati z brezplačno energijo pred trgovinskimi centri, tudi polnjenje po mestih je ostalo poceni in le elektrika ob avtocesti je resnično dokaj draga in ne bistveno cenejša od fosilnih goriv. Natančnejšo cenovno pozicijo bo mogoče skleniti ob prihodu na trg, ko bodo tudi znane natančne cene in seznam posameznih oprem.

Po besedah Herberta Diessa, predsednika koncerna Volkswagen, je to ena prvih skic avtomobila ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Idealen za dnevne migrante, ki dnevno prevozijo od 100 do 200 kilometrov

Več kot se z električnim avtomobilom tak uporabnik vozi, bolj smiseln je zanj. Avtomobil kot je ID.3 nagovarja predvsem skupino dnevnih migrantov, ki dnevno v povprečju prevozijo od 100 do 200 kilometrov. Ob srednji različici baterije je realen doseg lahko okrog 400 kilometrov in nato tudi križarjenje prek Slovenije ni več posebna ovira.

Kdor živi v stanovanjskem bloku (oziroma nima svoje vtičnice) bo moral o električnem avtomobilu še krepko premisliti. V tem primeru je vsakodnevna uporaba otežena in zanj ima klasičen bencinski ali dizelski golf še vedno veliko praktičnih prednosti. Tudi kdor se vozi malo in torej ne sodi v skupino dnevnih migrantov, bo vsaj iz vidika racionalizacije stroškov težje upravičil višjo začetno ceno. Kljub temu ima električni avtomobil prednosti v bolj mirni in tekoči vožnji. Komur je to všeč, bo to prednost težko ovrednotil.

Za novi avtomobil je v Frankfurtu veljalo zelo veliko zanimanje. Foto: Gregor Pavšič

Spredaj je avtomobil prečiščen, zračne odprtine niso potrebne. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na voljo bodo kolesa velikosti od 18 do 20 palcev. Foto: Gregor Pavšič