"Prepovedano" vprašanje: kaj pa nova VW golf in škoda octavia? #foto

Za Škodo, eno najstarejših in najuspešnejših avtomobilskih znamk, vsaj v Frankfurtu v ospredju ni nova octavia. To so predvsem novi elektrificirani avtomobili z oznako iV.

Za Škodo, eno najstarejših in najuspešnejših avtomobilskih znamk, vsaj v Frankfurtu v ospredju ni nova octavia. To so predvsem novi elektrificirani avtomobili z oznako iV. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen in Škoda sta med najvidnejšimi razstavljalci avtosalona v Frankfurtu, a o svojih najpomembnejših novostih leta – golfu in octavii – za zdaj še ne želita govoriti. Salonskemu blišču in valu informacij se je z novim jukom izognil tudi Nissan.

Danes zjutraj je vrata z dvema novinarskima dnevoma odprl letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu (IAA). Vsaj treh od petih najpomembnejših novosti letošnje avtomobilske jeseni na razstavišču sploh ne bomo videli. Pred desetletjem nepredstavljivo, v času modernega digitalnega sveta pa nova avtomobilska realnost.

Prek električnega ID.3 je Volkswagen v Frankfurtu pokazal tudi nov logotip. Foto: Gregor Pavšič Čisto nič govora o novem volkswagnu golfu in škodi octavii

Včeraj vsaj dve v Evropi zelo pomembni znamki – to sta Volkswagen in Škoda – nista želi govoriti o svojih najpomembnejših novostih leta. Volkswagen je sicer razkril dolgo pričakovanega električnega ID.3 (prvi serijski avtomobil z električne platforme MEB, v Slovenijo prihaja junija prihodnje leto), a prodajno in tudi tehnološko ostaja njihov najpomembnejši model golf.

Osme generacije ne bodo razkrili v sklopu avtomobilskega salona, kot bi bilo to nekaj povsem samoumevnega še pred desetimi leti. Oktobra bodo svojega prodajnega prvaka raje razkrili na posebnem dogodku. Tam bodo oči usmerjene le vanj in še v ducat mikavnih novosti.

Namesto nove na ogled le 60 let stara octavia

Enako velja tudi za Škodo. Na IAA razkrivajo začetek svoje električne zgodbe. Predstavili so sploh prvo škodo z odprtino za polnilni kabel. To sta priključno-hibridni superb (uradno bo imel okrog 50 kilometrov električnega dosega) in pa sploh prvi električni citigo. Ta bo povzel tehnologijo prenovljenega volkswagna e-upa. Ob enako veliki zmogljivosti baterije bo doseg precej večji, in sicer vsaj 200 kilometrov. Pri Škodi vsaj v Nemčiji, ob upoštevajoči tamkajšnji subvenciji, obljubljajo cene pod 20 tisočaki.

Škoda ni pokazala nove, temveč sploh prvo generacijo octavie iz leta 1959. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilska realnost pred 60 leti. Novo octavio bodo pri Škodi razkrili 11. novembra. Foto: Gregor Pavšič

Superb v različici plugin hibrid bo omogočal polnjenje baterije in uradno okrog 50 kilometrov električnega dosega. Foto: Gregor Pavšič Prva škoda z vtičnico za polnilni kabel

Glavna novost leta za Škodo pa bo kajpak nova octavia. To je osrednji model iz Mlade Boleslave. V Frankfurtu so razkrili le datum svetovne premiere, to bo 11. november. Čehi so na razstavišče pripeljali prvo generacijo octavie, ki so jih prodali več kot 229 tisoč. Zanimivega starodobnika je poganjal litrski motor z močjo 31 kilovatov. Nova octavia bo utrdila moč Škode na evropskem avtomobilskem trgu. Cilj vodstva je letno prodajo povečati na dva milijona vozil. Za tak mejnik bodo bržkone najprej potrebovali novo tovarno, ki jo bodo zgradili v Turčiji. Frankfurtska Škodina novost je poleg omenjenih vozil tudi nova športna različica scale z že dobro znanim imenom monte carlo (enako različico dobi tudi kamiq).

Podobno kot Volkswagen in Škoda bodo tudi pri Nissanu svojo glavno novost razkrili izven tradicionalnih salonov. Foto: Nissan Tudi Nissanovega juka smo zaman iskali, Renault je na razstavišče "stisnil" novega capturja

Med ključnimi novostmi leta bomo v Frankfurtu zaman iskali tudi novega Nissanovega juka. Ta je pred sedmimi leti utemeljil razred kompaktnih crossoverjev, ki danes velja za najhitreje rastočega med vsemi. Nissana v Frankfurtu ni in zato ni niti juka. Prek fotografij ga sicer že poznamo (postal je večji in resnejši, a še vedno je videti zelo mladostno), v živo pa ga bomo videli že v začetku oktobra.

Drugačno taktiko so izbrali pri Renaultu. Na frankfurtskem salonu njihova znamka uradno sicer ne sodeluje, kljub temu pa bodo na zunanjem delu razstavišča na ogled postavili novega capturja. V zadnjih letih je v Evropi (in Sloveniji) dosegal izjemne prodajne rezultate in Francozi enako pričakujejo tudi od nove generacije.

Kia ima novega xCeeda predstavljenega kar pred frankfurtskim sejmiščem. Foto: Gregor Pavšič

Del testnega poligona je tudi terenski poligon s strmimi vzponi in spusti, vožnjo pod naklonom in podobno. Foto: Gregor Pavšič

Digitalno in "online": nič več na desetine kilogramov promocijskih katalogov

Lansiranje ključnih avtomobilskih modelov (razen če so kot v primeru Volkswagnovega ID.3 del širše zgodbe preobrazbe znamke) se tako seli stran od tradicionalnih salonov. Novinarji domov ne nosimo več nekaj deset kilogramov propagandnih katalogov. Vse novosti so digitalne, "online", zgodijo se tu in zdaj. Ta hip vroča novost, čez nekaj minut jo že lahko zasenči drug avtomobil. Zato je odločitev proizvajalcev logična.

Kot je pred nedavnim povedal Carlos Tavares, predsednik koncerna PSA Peugeot Citroen: "Začetno stališče pred vsakim salonom je, da ostanemo doma. Če imamo dovolj dobrih razlogov, da se tam pojavimo in da ga dobro izkoristimo, šele potem se tam tudi predstavimo."

Namesto čezmernega blišča raje bližje zanimanju konkretnega kupca in testnim vožnjam

Vse te spremembe prinašajo velike izzive organizatorjem salona. Ker je razstavljavcev vse manj (letos manjka več kot 20 znamk) in si tudi prisotne privoščijo manjše razstavne prostore, so prihodki bistveno manjši. Letošnji razstavni prostor BMW je na primer na velikostni ravni Oplovega izpred dveh let.

Namesto klasičnega odgrinjanja avtomobilskih premier je zato na razstavišču več govora o novih oblikah mobilnosti, okoljevarstvenih temah, več je tudi prostora za praktične preizkuse avtomobilov. Na testnem poligonu tako sodeluje 13 proizvajalcev s skupno 72 avtomobili. Kot zadnja se jim je uradno pridružila tudi Tesla.

Zelo opazen odmik stran od klasičnega blišča in brhkih hostes bližje kupcu, njegovim željam in zanimanju pa je v luči evolucije avtomobilskega posla tako prinesel tudi nekaj pozitivnega.