Novi nissan juke: večji in še vedno z okroglimi žarometi #foto

To je druga generacija nissana juka, nekoč utemeljitelja razreda majhnih crossoverjev. Avtomobil je z novo obliko nekoliko manj poseben kot prej, postal pa je občutno večji in zato zelo vpadljiv. Poganjali ga bodo le bencinski motorji.

Leta 2010 je Nissanu uspel veliki met. Z jukom so praktično izumili razred majhnih crossoverjev, ki ima danes med vsemi še vedno največji potencial prodajne rasti. Japonci so prodali skoraj milijon jukov, ki pa je v tem času dobil zelo številčno in močno konkurenco.

Okrogli žarometi so zdaj bolj diskretni kot prej.

Druga generacija avtomobila ima zato pomembno nalogo. Juke zdaj izhaja iz Renault-Nissanove platforme CMF-B, ki so jo uporabili tudi za Renaultova modela captur in clio. Avtomobil je dolg 4,21 metra, visok 1,59 metra in širok 1,8 metra. V primerjavi s starim jukom je 8,5 centimetra daljši, 17 centimetrov širši in tri centimetre nižji.

Te spremembe v dimenzijah napovedujejo večji in še bolj vpadljiv avtomobil, ki je ohranil določene prepoznavne elemente. To so še vedno okrogli sprednji žarometi, ki pa so zdaj vendarle manj izstopajoči. Nad njih so namreč postavili lične ozke dnevne luči LED. Juke ima še vedno tudi kupejevsko linijo strehe in v višjih paketih opreme zdaj prvič tudi možnost 19-palčnih koles.

Nissan je nekoč letno prodal tudi več kot sto tisoč jukov, lani so jih prodali še 67 tisoč. Renault je lani prodal skoraj 122 tisoč capturjev. Foto: Nissan

Pri višjih paketih opreme zelo vpadljiva in atraktivna dvobarvna notranjost. Foto: Nissan

Prtljažnik velik skoraj toliko kot pri qashqaiu

Pri Nissanu izpostavljajo več prostora za kolena potnikov na zadnji klopi in zdaj kar 422 litrov prostornine (prej 354 litrov) prtljažnika – to je na primer le osem litrov manj kot pri razred večjem qashqaiu.

Avtomobil je dobil tudi možnost sistema Pro Pilot, qashqaijev infozabavni sistem in podobno. Japonci trdijo, da bo to najbolj 'povezani' nissan do zdaj.

Brez dizelskih motorjev

Juke bo na voljo le z bencinskimi motorji. Sprva bo to litrski trivaljni bencinski motor, ki ga poznamo iz micre. Za poznejše obdobje niso izključeni še močnejši bencinski motorji, prav tako (podobno kot pri capturju) tudi priključno-hibridna različica.

Za prenos moči bosta skrbela šeststopenjski ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Nissan bo juka še naprej izdeloval v angleškem Sunderlandu.

Foto: Nissan

