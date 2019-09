Vroča avtomobilska jesen: to bodo glavne novosti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem četrtletju bo v Slovenijo pripeljalo več novih zanimivih avtomobilov, nekateri že videni na mednarodnih razstavah pa bodo zamujali in bo treba na njih počakati do začetka prihodnjega leta. Medtem ko novi renault clio že trka na vrata slovenskih trgovcev, bomo mnoge novosti videli tudi na bližajočem avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Letošnja avtomobilska jesen se bo prihodnji teden začela z bienalnim avtomobilskim salonom v Frankfurtu (IAA). Čeprav ga bo izpustilo več kot deset avtomobilskih znamk, bomo na razstavišču vseeno videli mnoge zanimive novosti. Med njimi izstopajo prvi Volkswagnov namenski električni avtomobil ID.3, nova opel corsa, mercedes-benz GLB, nova ford puma in prvi električni porsche taycan.

Mnogih novosti iz Frankfurta letos na slovenskih cestah še ne moremo pričakovati. Volkswagnov električni ID.3 prihaja prihodnjo pomlad, enako novi volkswagen golf. Tega bodo Nemci predstavili oktobra na ločenem dogodku, torej izven gneče in razpršene pozornosti omejenega avtomobilskega salona. Tudi eno glavnih novosti s spomladanskega salona v Ženevi – to je peugeot 208 – bomo letos v Sloveniji zaman čakali. Prodaja se bo začela prihodnje leto, enako tudi za njegovo nemško sestro opel corso.

Glavna jesenska novost bo renault clio: v Sloveniji (s turbo motorjem) od 13 tisočakov naprej

Že jutri pa se bomo po slovenskih cestah lahko zapeljali z novim renault cliom, kajpak izdelanim v novomeškem Revozu. Ta avtomobil za zdaj (ob zamudi golfa) ohranja sloves najpomembnejše novosti avtomobilskega trga v Sloveniji. Če izvzamemo clia z osnovnim atmosferskim motorjem, se bodo cene pričele pri 13 tisočakih (TCe 100). Z enakim motorjem in najvišjo stopnjo opreme bo avtomobil stal dobrih 17 tisoč evrov. Samodejni menjalnik ceno poviša še za 2.700 evrov.

Renault v Sloveniji začenja s prodajo nove generacije clia, ki je najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Električni zoe bo dobil prvič tudi možnost "hitrega" polnjenja DC. Foto: Renault Električne novosti: v ospredju renault zoe in hyundai ioniq

Renault bo prav tako še letos v Slovenijo pripeljal bistveno izboljšanega električnega zoeja. Ta bo imel večjo baterijo, realni doseg prek 300 kilometrov, prvič pa tudi možnost hitrega polnjenja z enosmernim tokom (DC) ter zdaj tudi bistveno izboljšano (po vzoru clia) notranjost. Tak zoe bo odgovor na francoska električna tekmeca peugeota e-208 in električno opel corso.

Med električno gnanimi avtomobili letošnje jeseni izpostavljamo tudi prenovljenega hyundai ioniqa z nekoliko večjo baterijo. Tako zoeja kot ioniqa bomo v naslednjih tednih tudi že preizkusili.

Škoda letos v Sloveniji lovi 10-odstotni tržni delež, njihov jesenski adut bo novi kamiq. Foto: Gašper Pirman

Škoda čaka kamiqa in prenovljenega superba

Med vodilnimi znamkami na slovenskem avtomobilskem trgu ima torej letos jeseni največ novosti Renault, Volkswagen bo na ključne novosti čakal do prihodnjega leta in zato bo jeseni tudi zanimiv prestižni dvoboj obeh znamk na prodajni lestvici. Tretjeuvrščena Škoda bo več kot 10-odstotni tržni delež lovila z novim športnim terencem kamiqom, ki ga v Sloveniji pričakujemo konec oktobra.

Med pomembnejšimi novostmi omenimo še prenovljenega volkswagen passata, prav tako njegovega neposrednega tekmeca škodo superba. Mazdina osrednja novost jeseni bo nov model CX-30, Nissan bo razkril novo generacijo juka, Mitsubishi novega poltovornjaka L200. Ford bo na dve pomembni novosti - to sta nova kuga in puma - prav tako čakal do naslednjega leta.

Na premijskem trgu ima Mercedes-Benz glavno novost v športnem terencu GLB, Audi v prenovljenemu A5 sportbacku in novemu modelu Q3 sportback, BMW pa predvsem v športnem terencu X6. Pričakujemo tudi novo generacijo BMW razreda 1.

Mazda bo v Slovenijo pripeljala novi model CX-30. Foto: Mazda

Mercedes-Benzova glavna novost jeseni bo povsem novi model GLB. Foto: Mercedes-Benz

To je novi audi Q3 sportback. Foto: Audi

Porsche s taycanom vstopa na področje električnih avtomobilov. Si ga bodo privoščili tudi Slovenci, ki so jih do zdaj mikale tesle? Foto: Porsche

Lahko že letos v Sloveniji vidimo tudi novega BMW X6? Foto: BMW

Najtežje pričakovan športni avtomobil jeseni je nova toyota supra, ki smo jo sicer prvič vozili že spomladi. Foto: Gašper Pirman in Toyota

Najbolj brezkompromisna novost jeseni bi lahko bil ford raptor. Foto: Ford