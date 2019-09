Osupljiv Mercedesov paradni konj za prihodnost #foto

Mercedes-Benz je na avtosalon v Frankfurtu prišel z vrsto novih avtomobilov, a med njimi najbolj izstopa novi koncept EQS, ki napoveduje vizualno in tehnološko prihodnost znamke. Ne le, da napoveduje električni razred S, EQS uporablja povsem novo namensko arhitekturo - elektromotor s 350 kilovati in baterijo z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur. Električni doseg znaša neverjetnih 700 kilometrov.

Foto: Mercedes-Benz

Podobnost z razredom S je minimalna

Čeprav EQS napoveduje novo generacijo razreda S, je podobnost med modeloma nična. To je predvsem zaradi nove namenske Foto: Mercedes-Benz električne arhitekture, ki se skriva pod konceptom. Zaradi povsem ravne zasnove dna so imeli inženirji in oblikovalci proste roke pri izdelavi delov zgoraj. Zaradi takšne zasnove je v notranjosti več prostora, oblikovna ekipa je imela proste roke pri oblikovanju proporcev in hkrati so lahko posnemali videz avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje.

Celoten zunanji videz podkrepijo še številne lučke v tehnologiji LED. Sprednji in zadnji žarometi so nevidno povezani s karoserijo, prav tako je osvetljena sprednja maska. Kot smo navajeni že iz drugih konceptov EQ, prednjači uporaba modre, bakrene in bele barve. Z dvobarvno barvno kombinacijo zunanjosti so se posvetili legendarnemu modelu maybach S650 pullman.

Pomembno vlogo pri zasnovi igrajo tudi uporabljeni materiali. Pri Mercedesu so uporabili jeklo, ogljikova vlakna, aluminij in reciklirane materiale.

Kot na prestižni jahti

V notranjosti vse spominja na potniške kabine prestižnih jaht. Štiri individualne sedeže obdaja zaobljena linija, ki se širi tudi čez armaturno ploščo. Pozornost do detajlov je neverjetna, armaturna plošča nizka in obdana s klavirskimi površinami. Veliko je rožnato-zlatih dodatkov.

Osrednji veliki zaslon bo del prihodnje generacije razreda S. Pri konceptu EQS se prek tega zaslona upravlja tako rekoč vse pomembne stvari v avtomobilu. Stranska manjša zaslona na vsaki strani avtomobila sta namenjena individualizaciji potniškega prostora. Ne le voznik, tudi sovoznik si lahko prilagodi in izboljša počutja med vožnjo prek svojega zaslona.

Foto: Mercedes-Benz

700 - številka, ki vliva optimizem

Čeprav točne številke še niso znane, nova namenska arhitektura vliva precej optimizma. EQS poganja več motorjev na sprednji in zadnji osi, ki proizvedejo 350 kilovatov in prinašajo prilagodljivi štirikolesni pogon. Baterija z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur poskrbi za približno 700 kilometrov dosega. Zaradi ogromne moči EQS potrebuje do stotice manj kot 4,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 200 kilometrov na uro. Te številke so za zdaj le predvidevanja znamke, kaj njihov koncept zmore in kaj lahko pričakujemo leta 2022, ko bodo na ceste zapeljali prvi serijski primerki.

Največji in najdražji

EQS je najpomembnejši del Mercedesovega načrta, da do leta 2030 razkrije 130 elektrificiranih avtov. EQS je paradni konj tega načrta in najdražji ter največji izmed deseterice modelov, ki jih bodo razkrili do leta 2025. EQS se bo postavil ob bok modelom EQA, EQB, EQC, EQE in EQG.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz