Najbolj simpatičen avto, zakaj tega ne znajo tudi drugi? #video

Med vsemi avtomobili na frankfurtskem razstavišču mi je bila nova električna honda najbolj simpatična in drzna. Kot da bi se pod žarometi soočila David in Goljat. Mala honda zmore marsikaj, česar ne zmorejo tudi mnogo večji in dražji avtomobili. Njena edina prava pomanjkljivost je električni doseg, ki ga bodo imeli podobno veliki tekmeci več.

Honda v Evropi (in Sloveniji) sicer ne spada med vodilne avtomobilske znamke, a njihovi avtomobili pogosto pozitivno presenečajo. Tak je tudi primer zadnje generacije civica, pri katerem smo še posebej (ob odličnem motorju, dinamičnem videzu, prostornosti …) izpostavil slovenske glasovne napotke v vozilu (na primer za nepripet varnostni pas) in zelo enostavno zložljivo zadnjo polico.

V Nemčiji bo ta avtomobil stal slabih 30 tisočakov, cena bo odvisna od opreme in moči elektromotorja. Subvencije niso vključene. Foto: Gregor Pavšič Digitalni vzvratni kameri, skrite kljuke vrat, odklepanje prek mobilne aplikacije …

V Frankfurtu so Japonci predstavili svoj serijski električni avtomobil s preprostim imenom honda e. To je sicer dokaj majhno vozilo, ki pa s kompaktnimi merami in dobrim izkoristkom prostora odpira vprašanje avtomobilske racionalnosti in potrebe po vse večjih avtomobilih.

Prvi stik z avtomobilom in ta prepriča prav v smislu preprostosti, minimalizma in boljšega izkoristka prostora. Za nameček pa je avtomobil poln zanimivih dodatkov. Taki sta šestpalčni digitalni stranski ogledali (podobna rešitev kot pri audiju E-tronu), Honda je zdaj še eden od proizvajalcev z umikom kljuk v primeru zaklenjenega vozila. Rešitev so izpeljali precej bolj elegantno kot Land Rover pri range rover evoqueju. Zanimiva digitalna rešitev je tudi digitalni ključ. Vozilo bo mogoče odklepati in zaklepati prek aplikacije na pametnem telefonu.

Zelo lično urejene skrite kljuke v stranskih vratih. Foto: Gregor Pavšič

Digitalni stranski kameri sta novost v kompaktnem razredu avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Zelo moderna zasnova notranjosti. Ta je močno digitalizirana, a obenem v določenih delih tudi zelo prostorna. To je najbolj očitno v delu, kjer se navadno nahaja prestavna ročica menjalnika. Foto: Gregor Pavšič

Od voznika do sovoznika le digitalni zasloni

Pogled v avtomobil razkriva polno digitalnih zaslonov. Na levi in desni strani armaturne plošče sta zaslona s prikazom slike vzvratnih stranskih kamer. Med njima sta dva 12,3-palčna digitalna zaslona, namenjena predvsem infozabavnemu vmesniku, navigaciji in podobno. Pohvalimo lahko tudi minimalistično zasnovo prostora med voznikovim in sovoznikovim sedežem, prav tako izbiro materialov. Nekatere take rešitve so podobne tistim iz BMW i3.

Že res, da je to mestni avto, toda tekmeci imajo precej več dosega

Hondin električni avtomobil bo namenjen predvsem urbanim središčem in ne toliko daljšim potovanjem. Odličen bo za velika mesta in njihova predmestja. Baterijska kapaciteta znaša 35,5 kilovatne ure, kar uradno zadošča za več kot 200 kilometrov električnega dosega. Z vidika baterijske kapacitete in dosega bo Hondin avtomobil v senci primerljivo velikih (celo še prostornejših) renaulta zoeja, peugeota e-208 in električne opel corse.

Moč elektromotorja bo znašala 100 ali 113 kilovatov, na voljo bo 315 njutonmetrov navora.

Prvi ga bodo dobili prihodnje poletje, prihod v Slovenijo še neznanka

Honda bo električni avtomobil v Evropi prvim naročnikom dostavila sredi prihodnjega leta. Prvi ga bodo dobili Norvežani, Francozi, Britanci in Nemci. V Nemčiji bo avtomobil stal slabih 30 tisočakov.

Glede prihoda avtomobila v Slovenijo za zdaj še ni oprijemljivih podatkov.

Ta urbani električni avtomobil bo imel dobrih 200 kilometrov dosega. Foto: Gregor Pavšič

Kljub petvratni karoserijski zasnovi bo honda e namenjena predvsem potnikom na sprednjih sedežih. Zadaj je prostora manj, enako velja tudi za prtljažni prostor. Foto: Gregor Pavšič

Med voznikovim in sovoznikovim sedežem sta dva 12,3-palčna zaslona. Foto: Gregor Pavšič

Kombinacija digitalnih zaslonov in lesa. Nekatere rešitve spominjajo tudi na BMW i3. Foto: Gregor Pavšič

Enako velja tudi za prostor med sprednjima sedežema. Foto: Gregor Pavšič

Pogled na zaslona, ki prikazujeta sliko vzvratnih kamer. Foto: Gregor Pavšič

Prostora zadaj je primerno veliko za avtomobil tega razreda, a mnogi imajo tudi za potnike zadaj že več prostora. Pri Hondi so ostali zvesti kompaktnosti vozila. Foto: Gregor Pavšič

Prvi kupci jo bodo dobili prihodnje poletje. Foto: Gregor Pavšič