Ti avti bodo najbolj zanimali Slovence: kateri je navdušil Jürgena Kloppa?

Letos je treba na razstavišču avtomobilskega salona v Frankfurtu prehoditi manj kilometrov, da bi videli vse najpomembnejše novosti. Marsikatera med njimi bo popestrila slovenski avtomobilski trg, nekatere tudi že v letošnjem letu. Glavna tema je tudi letos elektrifikacija pogonov, ki pa se večinoma dotika konceptov in ne serijskih avtomobilov.

Med najbolj odmevnimi tudi koncept Roberta Lešnika

Že zjutraj smo poročali o električnem volkswagnu ID.3 in prvi priključno-hibridni škodi, serijski električni avtomobil imata Honda (več o njem jutri) in Opel z novo corso. Z izjemo hibridov je na razstavišču veliko električnih konceptov. Pod enega najbolj odmevnih, to je Mercedes-Benzov razred EQ S, se je podpisal tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik.

To je Mercedesova vizija avtomobila EQ S. Električni razred S. Nekoč. pic.twitter.com/eLqwheUtKG — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) September 10, 2019

Novi crossover znamke Kia pred vhodom na razstavišče. Foto: Gregor Pavšič Renault in Kia pomembni novosti na ogled postavila pod milim nebom

Kaj pa avtomobili za slovenski avtomobilski trg? Letos je prodaja na njem padla predvsem fizičnim kupcem. Bruto prodaja je v prvih osmih mesecih nazadovala za 5,2 odstotka. Trgovci zdaj računajo na sveže avtomobile, med njimi predvsem športne terence in crossoverje.

Toda zanimivo, dve zelo pomembni novosti bi težko uvrstili med novosti Frankfurta. Renault in Kia svoji novosti predstavljata izven razstavnih hal, torej na prostem. Renault ima capturja, Kia pa novega xCeeda. Obiskovalci si jih težko pobližje ogledajo, toda očitno šteje tudi zgolj prisotnost in pozornost mimoidočih.

Renault je capturja takole predstavil le na odprtem delu sejmišča. Foto: Gregor Pavšič

Video - novi Volkswagnov električni ID.3

Liverpoolov trener nasmejan okrog nove corse

Med pomembnejše novosti pa zagotovo sodi nova opel corsa, eden najvidnejših predstavnikov tega razreda tudi v Sloveniji. V Frankfurtu je s svojim značilnim širokim nasmehom okrog nje hodil tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp. Nemec je že dolgo ambasador Oplove znamke, ki v zadnjem obdobju pod lastništvom koncerna PSA Peugeot Citroen postavlja nove temelje. Corsa združuje vpadljivost, dostopnost in nemške korenine. V Slovenijo prihaja v začetku naslednjega leta, enako kot tudi njen francoski brat peugeot 208.

Jürgen Klopp.si je ogledal novo opel corso in bil še posebej navdušen nad njeno električno različico. Foto: Gregor Pavšič

Nova opel corsa je nastala na novi platformi koncerna PSA. Stavi na kombinacijo nemških korenin in pridiha francoskega oblikovanja ter tehnološkega razvoja. Foto: Gregor Pavšič

Ostale novosti za slovenski avtomobilski trg:

Nova ford puma je v živo bolj prepričljiva kot na fotografijah. Še posebej v opremi ST line je to zelo športno navdahnjen crossover. Foto: Gregor Pavšič

Ne, tole ni koncept. To bo serijska električna honda. #iaa pic.twitter.com/5ykL4WuZKh — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) September 10, 2019

Hyundai predstavlja malčka i10. Izza volana je prvi vtis zelo pozitiven. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai i10 ima tudi na zadnjih sedežih presenetljivo veliko prostora. Foto: Gregor Pavšič

Zadek nove generacije BMW razreda 1. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-Benzov novi športni terenc GLB. Preizkusili smo tudi praktičnost 6. in 7. sedeža. Več razkrijemo jutri. Foto: Gregor Pavšič

Mini electric je prvi znamkin elektirčni avto, ki si je pogon sposodil pri modelu BMW i3. Foto: Newspress

Smart je postal proizvajalec izključno električnih vozil. V Frankfurt so pripeljali oba prenovljena modela forfour in fortwo. Foto: Newspress

Mercedes vision EQS Mercedes-Benz je na avtosalon v Frankfurtu prišel z vrsto novih avtomobilov, a med njimi najbolj izstopa novi koncept EQS, ki napoveduje vizualno in tehnološko prihodnost znamke. Ne le, da napoveduje električni razred S, EQS uporablja povsem novo namensko arhitekturo - elektromotor s 350 kilovati in baterijo z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur. Električni doseg znaša neverjetnih 700 kilometrov. https://siol.net/avtomoto/novice/osupljiv-mercedesov-paradni-konj-za-prihodnost-foto-506763 Foto: Gregor Pavšič

Land rover defender

Prvič po več desetletjih obstoja bo na ceste zapeljala nova generacija defenderja. Oblikovno se močno opira na ikonični model, ki so ga prenehali prodajati leta 2016, in discovery 4, ki so ga izdelovali med leti 2009 in 2016. Kleno terensko vozilo zdaj ni več namenjeno le ozkemu delu najbolj zahtevnih kupcev, temveč je postal avto, namenjen vsem kupcem in generacijam.



Foto: Jaguar Land Rover

BMW koncept 4

BMW je julija s skico že napovedal možno oblikovno smer novih M3 in M4. Drzen concept 4 prinaša naravnost ogromne sprednje ledvičke, drzno bočno linijo in športen karakter. Žal Bavarci še niso razgrnili kart glede pogona in zmogljivosti. Foto: Newspress