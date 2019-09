Naval priključnih hibridov: je srednja pot najboljše iz dveh svetov?

Letošnji avtosalon v Frankfurtu je v znamenju elektrifikacije in zelenih pogonov. Čeprav bodo smetano in največ pozornosti poželi najnovejši povsem električni modeli pa številni proizvajalci trenutno veliko stavijo tudi na priključne hibride. Mercedes je predstavil kar štiri priključne hibride - večja GLE 350de in GLC 350e ter kompaktna A 250e in B 250e.

Foto: Mercedes-Benz

43 kilometrov na električno energijo

Jutri bo avtosalon v Frankfurtu odprl svoja vrata za novinarje, v četrtek pa se bodo na prizorišče zgrnile množice obiskovalcev, ki bodo Foto: Mercedes-Benz lahko med prvimi na svetu v živo videle nekatere najbolj vroče modele prihodnjih let. Mercedes na prizorišče vedno pripelje pisano množico novosti.

Obiskovalci bodo poleg novega električnega koncepta lahko videli tudi dva večja priključna hibrida. Manjšega GLC 350e poganja dvolitrski štirivaljni motor z 155 kilovati in 349 njutnmetri navora ter elektromotor z 90 kilovati in 440 njutnmetri navora. Litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,5 kilovatnih ur poskrbi za do 43 kilometrov (WLTP) dosega v električnem načinu. Skupna sistemska moč se ustavi pri 235 kilovatih in kar 700 njutnmetrih navora.

Vizualno se GLC 350 e običajnega razlikuje po oznakah EQ in polnilnih vratcih na zadnjem delu avta. Prostornina prtljažnika je med 395 in 1445 litrih, kar je malenkost manj kot pri običajni različici.

Večja baterija prinaša daljši doseg

Večji GLE 350 de namesto bencinskega uporablja dizelski štirivaljni motor ter bistveno večjo baterijo z zmogljivostjo 31,2 kilovatnih ur. Kljub temu ostaja sistemska moč enaka GLC 350 e - 235 kilovatov in 700 njutnmetrov navora.

Čeprav je nekoliko počasnejši pri pospešku od 0 do 100 kilometrov na uro in je maksimalna hitrost nekoliko nižja (210 kilometrov na uro) je njegov največji adut ravno doseg. Velika litij-ionska baterija poskrbi za 99 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP.

Foto: Mercedes-Benz

Priključni hibrid tudi v kompaktnih modelih

V obeh kompaktnih priključnih hibridih, A 250e in B 250e je vgrajen 1,33-litrski bencinski motor. V pomoč priskoči elektromotor z 75 kilovati, kar je dovolj za 160 kilovatov sistemske moči in 450 njutnmetrov navora. S pomočjo litij-ionske baterije z zmogljivostjo 15,6 kilovatnih ur imata obe različici po merilnem ciklu WLTP 56 kilometrov dosega v električnem načinu.

Zaradi 150 kilogramov težke baterije, ki ne nameščena zadaj so morali pri Mercedesu nekoliko spremeniti pot izpušne cevi in spremeniti položaj rezervoarja. Polnilna vratca so tako lahko na zadku obeh avtov. Polnjenje baterije je mogoče z močjo 7,4 kilovata, zato se pri tej moči napolni v uri in 45 minutah.